„Ich gebe die Hoffnung nicht auf“: Julia Reda im netzpolitik.org-Podcast über den Kampf für ein neues Urheberrecht

Julia Reda hat viel erreicht. Im Mai 2014 schaffte die damals 27-Jährige als einzige Politikerin der deutschen Piratenpartei den Einzug ins EU-Parlament. Dort setzte sie sich wie keine zweite Abgeordnete für die Modernisierung des europäischen Urheberrechts ein. Ohne Hausmacht im Parlament avancierte Reda zur Speerspitze einer europaweiten Bewegung für die Netzfreiheit. Doch im September stimmte eine Mehrheit der Parlamentarier für einen Entwurf, der äußerst umstrittene Vorschläge enthält. War all die Arbeit umsonst, Julia Reda?

Die Abgeordnete erzählt in dem Podcast vom jahrelangen Kampf gegen Ideen, die zum Schutz von Rechteinhabern die Freiheit aller Internetnutzer einschränken könnten. Denn die derzeit vor dem Beschluss stehenden Entwürfe sehen eine Pflicht zu Uploadfiltern auf Online-Plattformen vor, die auch viele legale und schützenswerte Inhalte aus dem Netz fegen könnten. Das ist mehr als bedenklich, findet Reda:

Man hat Angst vor großen amerikanischen Plattformen und will die regulieren. Aber man tut das in einer Art und Weise, wo man in einen totalen Technikglauben verfällt und glaubt, diese Algorithmen können alles. Eingesetzt werden die von Plattformen, die überhaupt keiner öffentlichen Kontrolle unterliegen. Die einzigen, die vielleicht halbwegs technisch in der Lage wären, diese Filter zu entwickeln, sind Google und Facebook. Und deren Technologie machen wir jetzt verpflichtend für alle.