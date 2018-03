Copyright Update #3: Wikimedia kämpft gegen Upload-Filter

Mit dem Internet wurde das Urheberrecht von einem Nischenthema zu einem relevanten Aspekt im digitalen Alltag von uns allen. Unsere Serie Copyright Update widmet sich der Debatte über dessen ausgewogene und zeitgemäße Gestaltung.

Nach der neuerlichen Verschiebung der Abstimmung zur Urheberrechtsreform im Rechtsausschuss des EU-Parlaments auf April wird derzeit intensiv an Formulierungsvorschlägen zu den am meisten umstrittenen Artikeln 11 (Leistungsschutzrecht für Presseverleger) und 13 (Upload-Filter-Zwang) gefeilt. Gerade was Upload-Filter betrifft schien es zunächst verwunderlich, dass der deutsche Berichterstatter Axel Voss (CDU) völlig unbeeindruckt von der Ablehnung von Upload-Filtern im GroKo-Koalitionsvertrag an diesen festhielt.

Seit gestern gibt es eine Erklärung dafür. Wie EU-Abgeordnete Julia Reda (Piraten) an Hand der Metadaten des jüngsten Formulierungsvorschlags von Axel Voss herausfand, dürften manche der Vorschläge gar nicht von Voss selbst sondern direkt von einer Mitarbeiterin der EU-Kommission stammen.

To add insult to injury, the author listed in the metadata of the draft isn’t @AxelVossMdEP or his assistant, it’s an official of the @EU_Commission! The same official, btw, who wrote the Council draft on #CensorshipMachines for the Estonian presidency! A veritable tri-monologue! pic.twitter.com/VgfwC63kZw

— Julia Reda (@Senficon) 14. März 2018