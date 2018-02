Apple speichert private iCloud-Schlüssel künftig in China

Dem chinesischen Regime wird es demnächst einfach möglich sein, auf die in der iCloud abgelegten Daten chinesischer Apple-Nutzer zuzugreifen, darunter Geräte-Backups, E-Mails, Adressbücher, Photos und vieles mehr. Ab Anfang März speichert Apple sowohl die Daten an sich als auch die für den Zugriff notwendigen Schlüssel in chinesischen Rechenzentren und nicht mehr in den USA, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Damit müssen chinesische Behörden künftig keine Rechtshilfeabkommen mehr bemühen, um an die gewünschten Daten zu gelangen. Das chinesische Justizsystem wird von der regierenden Kommunistischen Partei gesteuert und hat auch formell deutlich niedrigere Rechtsschutzstandards als die US-Gerichtsbarkeit. Etwa sieht die chinesische Rechtssprechung keinen Richtervorbehalt bei Durchsuchungsbefehlen vor. Menschenrechtsaktivisten wie Jing Zhao befürchten, dass die Behörden nun Apple-Nutzerdaten im großen Stil gegen Dissidenten einsetzen.

Kaum Schlupflöcher für chinesische Nutzer

Bedenken äußerte auch der UN-Sonderberichterstatter für die Meinungsfreiheit, David Kaye, über Twitter. Kaye rügte Apple schon im Vorjahr dafür, VPN-Apps aus dem chinesischen App Store entfernt zu haben. Per VPN lässt sich die in China allgegenwärtige Internetzensur und -überwachung umgehen. Auf seinen damals verschickten Fragenkatalog an Apple-Chef Tim Cook erhielt er bis heute keine Antwort.

Apple beteuert zwar, sich gegen die neuen Bestimmungen gewehrt zu haben. Am Ende hätte man sich jedoch der geltenden Rechtslage beugen müssen, sagte Apple gegenüber Reuters. In China müssen mittlerweile alle Daten chinesischer Bürger von chinesischen Firmen und innerhalb des Landes gespeichert werden. Betrieben wird das entsprechende Rechenzentrum vom staatseigenen IT-Unternehmen Guizhou, die privaten Schlüssel der Nutzer würden jedoch unter der Kontrolle von Apple verbleiben, erklärte der US-Konzern.

Private Schlüssel könnten auf Geräten verbleiben

Was Apple verschweigt, ist die Tatsache, dass sie niemand zwingt, die privaten Schlüssel ihrer Kunden auf eigene oder eben chinesische Server zu übertragen. Dies sei notwendig, damit etwa der Browser-Zugriff auf iCloud.com funktioniere oder man im Supportfall Daten wiederherstellen könne, führt der Konzern regelmäßig als Argument an. Würden die Schlüssel jedoch ausschließlich auf den Geräten gespeichert, stellte sich die Frage nach mehr Überwachung und Ausforschung unliebsamer Bürger in diesem Zusammenhang erst gar nicht. Dass sich das Unternehmen zum Handlanger eines autoritären Systems macht, nimmt man in Cupertino augenscheinlich billigend in Kauf. China ist mittlerweile zu einem lukrativen Markt für Apple geworden und zählt zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte der Welt, nicht nur für IT-Unternehmen.

Zwar müssen sich Nutzer bei der Neueinrichtung eines Apple-Gerätes aktiv dafür entscheiden, iCloud zu verwenden. Bei iOS-Geräten beginnt jedoch gleich nach der Installation ein Komplett-Backup des Gerätes, welches unter anderem sämtliche iMessage-Konversationen enthält. Das hebelt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des Messengers aus und somit eine der wenigen effektiven Schutzmaßnahmen, die Behörden am Mitlesen von Nachrichten hindert. Nicht betroffen von der neuen Regelung ist die starke Verschlüsselung der iOS-Geräte selbst – solange Nutzer ein halbwegs neues Gerät und eine ausreichend lange Passphrase verwenden.