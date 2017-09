Verbraucherschützer zu Smart-Home-Geräten: „Dringender Handlungsbedarf“

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) teilt in einem Hintergrundpapier (pdf) für die Nutzung von Geräten im sogenannten „Smart Home“ mit, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. Fehlende IT-Sicherheit ist dabei nur eine der offenen Fragen. Die Gesamtsituation beschreibt der vzbv so:

Grundsätzlich findet die Entwicklung von Smart Home in einem lückenhaft und unübersichtlich regulierten Markt statt. […] Es [gibt] aus Verbrauchersicht dringenden Handlungsbedarf. Zum einen finden sich aktuell am Markt überzogene Versprechungen, die in der Realität nicht umsetzbar sind, oder auch intransparente Bündelangebote. Teilweise sind die Preise für den versprochenen Zusatznutzen deutlich zu hoch. Zum anderen bringen die neuen Systeme auch neue Herausforderungen für Haftung, Gewährleistung, Kompatibilität, IT-Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz. Auch stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist, sollte ein ‚analoges‘ Wohnen irgendwann nicht mehr gewährleistet werden können.