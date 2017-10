Twitter-Einblicke: Der Präsident des BSI tweetet

Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, kommuniziert nun über ein Mitarbeiterteam und auch höchstpersönlich über Twitter. Seine ersten Tweets dokumentieren seinen heutigen Besuch bei der IT-Sicherheitsmesse it-sa in Nürnberg.

Bisher sind von Schönbohm neben Redebeiträgen auf Konferenzen oft nur kurze Zitate in Pressemitteilungen des BSI überliefert. Das könnte sich mit dem direkten Kanal nun ändern. Seine Behörde ist aufgrund der mannigfaltigen Probleme in der IT-Sicherheit ein wichtiger Ansprechpartner für Politik und Öffentlichkeit. Die neue Transparenz könnte daher interessante Einblicke bringen, falls über den Kanal auch aktuelle IT-Vorkommnisse und politische Vorhaben kommentiert werden. Da sich der Präsident erst kürzlich für den Einsatz von elektronischen Wahlverfahren ausgesprochen hatte, die in der neuen Legislaturperiode anstünden, könnte der neue Twitter-Account auch die eine oder andere Kontroverse versprechen.