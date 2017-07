Google renoviert seinen Transparenzbericht

Google hat seinen Transparenzbericht („Transparency Report“) überarbeitet und in einem Blogbeitrag die Änderungen und den „New Look“ erklärt. Die Renovierung hat sich gelohnt für diejenigen, die Informationen aus den Berichten suchen: Die Daten der Transparenzberichte der vergangenen Jahre werden durch die Überarbeitung leichter und übersichtlicher zugänglich. Die neue Visualisierung und Sortierung erweist sich als nutzerfreundlich und angereichert mit Informationen sowie etwas Kontext zum Verständnis.

Seit der Konzern im Jahr 2010 begonnen hat, Einblick in Behördenanfragen zu geben, hat er das Portal schon mehrfach überarbeitet und die Menge der zugänglichen Daten kontinuierlich erweitert. Das erschwerte aber zunehmend die Übersicht. Daher nun eine komplette Neugestaltung:

So today we’re introducing the completely revamped Transparency Report. It features clearer data visualizations, more context for the data, a Recent Updates section so you can see what’s new, and a better way to download data from our most popular reports.

(Also stellen wir heute den vollständig umgestalteten Transparenzbericht vor. Er zeichnet sich aus durch verständlichere Datenvisualisierungen, mehr Kontextangaben zu den Daten, einen neuen Bereich für Aktualisierungen, so dass Sie erkennen können, was es Neues gibt, und einen besseren Zugang zum Herunterladen der Daten aus den weitverbreitesten Berichten aus.)