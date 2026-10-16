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Gemeinsam treten wir der Faschisierung entgegen. Rechtsradikale Brandstifter wollen einen Flächenbrand auslösen, der die gesamte Demokratie erfasst. Die Bundesregierung gießt derweil Öl ins Feuer: Sie rüstet den Überwachungsstaat auf, schränkt die Transparenz ein und beschneidet die Grundrechte. Der Schutz demokratischer Werte und Errungenschaften beginnt also schon lange, bevor Rechtsradikale in Regierungen sitzen.

Gemeinsam kämpfen wir für eine freie, offene und solidarische Gesellschaft. Wir schlagen bei gefährlichen Entwicklungen Alarm. Wir durchleuchten Gesetzesvorhaben und zeigen, wo die Brandgefahr steigt. Wir befreien und veröffentlichen Dokumente, damit sich Leser:innen ihr eigenes Bild machen können. Wir machen Menschen sichtbar, deren Grundrechte bedroht sind – und bilden Netzwerke.

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