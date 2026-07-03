Spenden

Software zur Überwachung Berlins ausgewähltVerhaltensscanner am Kotti startet noch im Sommer

Die Berliner Polizei hat sich für eine Verhaltensscanner-Software entschieden. Die automatisierte Überwachung des öffentlichen Raums soll noch in diesem Quartal am Kottbusser Tor starten. Später soll das System auch an weiteren hochfrequentierten Orten das Verhalten von Passant*innen analysieren.

  • Martin Schwarzbeck
Martin Schwarzbeck
10
Eine Installlation mit Postern auf denen Augenpaare abgedruckt sind und die an der Hochbahn-Station Kottbusser Tor hängen, Schriftzug scheint spiegelverkehrt durchs Glas.
Kottbusser Tor – Kreisverkehr (+U-Bahn-Station) unter Beobachtung. – Gemeinfrei-ähnlich freigegeben durch unsplash.com: Mikolas Voborsky

Die Berliner Polizei hat sich eine neue Software ausgesucht. Die analysiert, was Menschen tun, und teilt das in „egal“ und „problematisch“ ein. Dazu kommt eine spezielle Videokamera-Variante, die Bilder für die Analyse-Software liefert. Nicht nur die Auswahl, sondern auch die „validierende Teststellung“ des Systems sei abgeschlossen, so die Polizei zu netzpolitik.org.

Noch im dritten Quartal, also bis Ende September, wird voraussichtlich die erste Verhaltensscanner-Kamera am Kottbusser Tor installiert. Es wird die erste Kamera, die in Berlin für die Polizei anlasslos und legal den öffentlichen Raum filmt. Eine Zeitenwende.

Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus, sagt: „Die Videoüberwachungspläne des Senats sind Irrsinn. Seit Jahren belegen Studien, dass Videoüberwachung bestenfalls Kriminalität verlagert, aber nicht wirksam bekämpft.“

Das Verhaltensscanner-System soll automatisiert Gewalt- und Notsituationen erkennen und die kritischen Aufnahmen einer Person vorführen, die dann womöglich zu weiteren Maßnahmen greift. In Mannheim scannt ein derartiges System seit acht Jahren Passant*innen, oft ohne deren Kenntnis. Seit vergangenem Jahr ist die gleiche Technologie in Hamburg im Einsatz. Die Hälfte der Bundesländer hat die automatische Verhaltenskontrolle bereits erlaubt oder will sie erlauben.

Die Software diskriminiert Wohnungslose

Aus Mannheim ist bekannt, wie die Software funktioniert. Sie sucht nicht – was ihr erklärtes Ziel ist – nur Schläge oder Tritte, sondern detektiert auch „Tanzen“, „jemanden Umarmen“ und viele andere harmlose Tätigkeiten, um diese von einem Schlag oder Tritt abzugrenzen.

Wie die Berliner Polizei mitteilt, soll das Berliner System auch bei liegenden Personen Alarm schlagen. Um in Notsituationen schnell zu reagieren, so die Begründung. In Hamburg ist der Alarm bei „Liegen“ ebenfalls scharfgeschaltet. Auf den dort überwachten Plätzen halten sich, wie in Berlin am Kottbusser Tor, viele wohnungslose Menschen auf. Dass die Alarmierung einen diskriminierenden Fokus auf die bereits stigmatisierte Personengruppe legt, ist unumgänglich.

Alles netzpolitisch Relevante

Drei Mal pro Woche als Newsletter in deiner Inbox.


Jetzt abonnieren

Nach dem Kottbusser Tor will die Berliner Polizei die Warschauer Brücke an die Videoüberwachung und das Verhaltenserkennungs-System anbinden, dann den Alexanderplatz und den Görlitzer Park mit umliegenden Arealen. All das sind hochfrequentierte Gebiete in Berlin.

Niklas Schrader, innenpolitischer Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus, sagt: „CDU und SPD schaffen eine Überwachungsdichte, der man sich kaum entziehen kann, wenn man sich durch den öffentlichen Raum bewegt. Zudem müssen alle Betroffenen damit rechnen, dass ihre Daten weiterverwendet werden, um die KI zu trainieren.“ Auch das erlaubt nämlich das neue Berliner Polizeigesetz.

Der Hersteller ist noch geheim

Am 26. Mai 2026 wurde das Vergabeverfahren abgeschlossen und der Entschluss für eine Software gefällt, so die Polizei. Sie weiß also seit über einem Monat, mit welcher Technologie sie die Menschen auf Straßen und Plätzen überwachen wird. Aber den Hersteller hält sie noch geheim.

Fünf Unternehmen hätten sich auf die Ausschreibung des Verhaltensanalyse-Systems beworben. Die Namen der Wettbewerber und des Gewinners sollen später öffentlich gemacht werden. Mannheim und Hamburg haben ihre Verhaltensscanner-Software vom Fraunhofer IOSB, aber auf dem Markt sind auch für Menschenrechtsverletzungen kritisierte Anbieter wie Hikvision.

Neben den genannten, mutmaßlich kriminalitätsbelasteten Orten will die Polizei auch im Objektschutz Verhaltensscanner-Technologie nutzen: am Berliner Rathaus, Alten Stadthaus und Jüdischen Museum. Hier ist der Betriebsstart für Ende 2026 geplant.

Über die Autor:innen

  • Martin Schwarzbeck
    Martin Schwarzbeck

    Martin ist seit 2024 Redakteur bei netzpolitik.org. Er hat Soziologie studiert, als Journalist für zahlreiche Medien gearbeitet, von ARD bis taz, und war lange Redakteur bei Berliner Stadtmagazinen, wo er oft Digitalthemen aufgegriffen hat. Martin interessiert sich für Machtstrukturen und die Beziehungen zwischen Menschen und Staaten und Menschen und Konzernen. Ein Fokus dabei sind Techniken und Systeme der Überwachung. Für Recherchen zur Spionage-App mSpy hat er gemeinsam mit Chris Köver 2026 den Sonderpreis Print des Datenschutz Medienpreises DAME erhalten.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Mastodon, Signal: yoshi.42042

    Foto: Darja Preuss

Veröffentlicht

Kategorie

Schlagwörter

, , , , ,

Weiterlesen

Verhaltensscanner im Mannheim

Hier wird die Überwachung getestet, die so viele Städte wollen

Ein Polizist sitzt vor einer Front aus Bildschirmen, oben drei, unten drei. Darauf sind Szenen aus der Stadt zu sehen.
Rotlichtviertel Frankfurt am Main

Hier analysiert die Polizei jedes Gesicht

Eine Kamera vor einer Fassade an der Werbung für Bordelle hängt.
Automatisierte Gesichtserkennung

Wie das Vermummungsverbot Menschen und Grundrechte gefährdet

Eine Polizeiperson mit einer Videokamera

Ergänzungen

Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge. Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter netzpolitik.org/kommentare. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

10 Kommentare zu „Verhaltensscanner am Kotti startet noch im Sommer“

  1. Anonym

    ,

    Die Union bzw Koalitionen in denen sie vertreten war, waren schon immer Überwachungsfanatisch und bürgerfeindlich. Und auch die SPD war immer offen für mehr Überwachung ( man erinnere z.b. an das „Sicherheitspaket“ der Ampel)

    Im Grunde kann man daher zu den Leuten, die sich jetzt beschweren und bei den Altparteien ihr Kreuz gemacht haben oder noch machen (wollen) nur zwei Dinge sagen:

    1. Genießt, was ihr gewählt habt.
    2. Schwarz, Rot, Grün und Blau sind nicht die einzigen Parteien auf den Wahlzetteln… Könnte vielleicht doch mal eine Überlegung wert sein.

    Und wer dann wieder mit dem Argument kommt „die würden doch ohnehin nichts auf die Reihe bekommen“, nun, der möge sich die Zustände, die wir hier und jetzt haben, mal genau vor Augen führen und sich in Erinnerung rufen, von welchen Parteien wir gerade regiert werden bzw die letzten Jahre die ganze Zeit regiert wurden.

    Wenn man darunter „auf die Reihe bekommen“ versteht, dann weiß ich auch nicht…

    Antworten
    1. Anonym

      ,

      „Schwarz, Rot, Grün und Blau sind nicht die einzigen Parteien auf den Wahlzetteln…“

      Zum einen gibt es da den kleinen Unterschied, dass Gruen die Ueberwachung eher nicht aktiv treibt und Blau hart am Faschismus segelt.

      Zum anderen bieten die anderen Parteien mit ihren Forderungskatalogen offensichtlich keine akzeptable Alternative. Das koennte gerade Der Linken wie auch den links-Gruenen zu denken geben, wenn man dort denken duerfte.

      Antworten
      1. Anonym

        ,

        „dass Gruen die Ueberwachung eher nicht aktiv treibt“.
        Vielleicht nicht aktiv treibt, aber wenn sie in einer Koalition mit anderen Parteien wie der Union regieren, sind sie auch nicht immer sicher dagegen.

        Siehe
        https://netzpolitik.org/2026/koalitionsvertrag-baden-wuerttemberg-kameras-sollen-pruefen-wer-und-wie-brav-du-bist/

        Das kam von schwarz-grün.

        Und genau das meinte ich:
        1. Grün sieht man in Artikeln wie dem verlinkten. Wenn die mit einer anderen Partei, die Überwachungsaffin ist, in einer Koalition sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den ganzen Sachen zustimmen, nicht unbedingt gering.

        2. Schwarz- Rot erleben wir gerade.

        3. Blau kann man sich denken.

        Antworten
  2. cable hacker

    ,

    In Anbetracht des Wandels zu chinesischen Verhältnissen in Berlin schlage ich vor, den Ort der Massenüberwachung umzubenennen in Platz des Himmlischen Friedens.

    Für die schnelle Systemannäherung bekommt der Berliner Zoo sicherlich bald einen Extra-Freundschafts-Panda.

    Antworten
    1. Anonym

      ,

      Nur dürften die meisten Bürger eine gewisse Überwachung für chinesische Verhältnisse bei Vandalismus, Vermüllung und Gefahrenwahrnehmung schlicht akzeptieren ider sogar fordern.

      Antworten
      1. cable hacker

        ,

        Hola, „die meisten“! Das lässt sich leicht behaupten, ohne es empirisch zu belegen. Ist also kein Argument, sondern Agenda-Posting.

        Gewiss, jene aus der Ecke der Alternative für Dumme, die ticken so. Die pflegen ja auch bekanntlich gute Beziehungen nach China.

        Antworten
        1. Anonym

          ,

          „die meisten“

          Ja, wenn man sich die Wahlergebnisse auf kommunaler wie höhere Ebene, Umfragen und Interviews so ansieht. Wieviel Prozent der Berliner protestieren denn?

          Antworten
          1. cable hacker

            ,

            > wenn man sich die Wahlergebnisse auf kommunaler wie höhere Ebene, Umfragen und Interviews so ansieht.

            Beim „Ansehen“ von blauen Wahlergebnissen kotzen die einen, und feiern die anderen. Wie aber hängt das mit der oben behaupteten Forderung nach Überwachung zusammen? Korrelationen begründen so gut wie der des Zusammenhangs zwischen Störchen und Neugeburten.

  3. kantorkel

    ,

    Im Innenausschuss am 01.06.2026 berichtete Oliver Türpe, Chief Digital Officer der Polizei Berlin, dass der Zuschlag für die mutmaßlich kriminalitätsbelasteten Orte an Adesso SE ging.

    Auch interessant: In den „Muss-Kritieren“ der Ausschreibung wurde laut Türpe gefordert, dass die Anbieter auf europäische Produkte setzten müssen. Ist Hikvision damit raus?

    Quelle: Aufzeichnung der Sitzung, https://youtu.be/boR8Uzdeurg?t=7660 (2:07:40)

    Antworten
  4. damarco

    ,

    Es gibt hierzu keine gesetzliche Grundlage! Auch wenn man sich hinter einem „Versuch“ versteckt. Ich hoffe eine Verfassungsbeschwerde erfolgt und Kläger dem Gericht klar machen das man dazu sich keine drei Jahre Zeit nimmt!

    Es scheint auch so das vor dem Abgang der CDU in Berlin noch mal Fakten geschaffen werden sollten, der dem Motto, wenn die Technik schon mal da ist kann man sie auch Nutzen.

    Antworten

Schreibe eine Ergänzung!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert