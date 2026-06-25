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Moritz HennemannNeuer Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit gewählt

Der neue Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit war vorher Jura-Professor und gilt als Verfechter eines wirtschaftsorientierten Datenschutzes. Er wurde heute vom Bundestag gewählt.

  • Ingo Dachwitz
Ingo Dachwitz
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Zwei Portraits: Eine Person mit schulterlangen, blonden Haaren vor einer Betonwand, rechts eine Person mit kurzen Haaren und Brille vor einer Bücherwand
Die scheidende und der neue BfDI: Louisa Specht-Riemenschneider und Moritz Hennemann – Alle Rechte vorbehalten: Specht: Johanna Wittig, Hennemann: Julian Vogel

Der Bundestag hat heute Moritz Hennemann zum neuen Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI) gewählt. Er wurde von der Unions-Fraktion vorgeschlagen und erhielt 391 Ja-Stimmen bei 122 Nein-Stimmen und 77 Enthaltungen. Der Jurist folgt damit auf Louisa Specht-Riemenschneider, die das Amt nach gut zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgibt.

Hennemann ist seit 2023 Professor für Zivilrecht, Informationsrecht, Medienrecht und Internetrecht an der Universität Freiburg. Für wissenschaftliche Veröffentlichungen wurde der 1985 geborene Jurist mehrfach mit rechtswissenschaftlichen Auszeichnungen geehrt.

In seiner Publikationsliste finden sich neben zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auch zahlreiche Texte zu Datennutzungsgesetzen wie dem Data Act und dem Data Governance Act. Expertise zum Thema Informationsfreiheit, das neben dem Datenschutz zum Aufgabenfeld des BfDI gehört, hat der Jurist nicht vorzuweisen.

Hennemann gilt als Vertreter eines wirtschaftsorientierten Datenschutzes, der Daten als ökonomisches Gut sieht und die Nutzung von Daten für Innovation und Geschäftsmodelle betont. In einem Gastbeitrag in der FAZ begrüßte er Ende 2025 das Digital-Omnibus-Gesetzespaket der EU, das von Datenschutzbehörden, Forscher:innen und Zivilgesellschaft als Angriff auf die KI-Verordnung und die DSGVO kritisiert wird.

Verfechter einer „Datenrealpolitik“

Moritz Hennemann veröffentlichte in der Vergangenheit mehrfach gemeinsam Texte mit Louisa Specht-Riemenschneider. 2022 sprachen sie sich etwa in einem gemeinsamen Gastbeitrag in einem Background-Newsletter des Tagesspiegel für eine „Datenrealpolitik“ aus. Darin beschrieben sie „die Bildung effizienter und resilienter globaler Daten(handels)ökosysteme“ als „eine Zukunftsfrage der freien Welt“.

Auch die scheidende BfDI war vor ihrem Amtsantritt Jura-Professorin und gilt als Vertreterin eines innovationsorientierten Datenschutzes. In Fragen der Gesundheitsdigitalisierung etwa positionierte sie sich deutlich kompromissbereiter als ihr Vorgänger Ulrich Kelber. Sie betonte jedoch auch die Notwendigkeit, Schutzlücken im Datenschutz zu schließen und verwies dabei regelmäßig auf Databroker-Recherchen von netzpolitik.org und dem Bayerischen Rundfunk.

Mit dem Datenbarometer rief Specht-Riemenschneider eine wiederkehrende Erhebung zu Einstellungen der Bevölkerung zu unterschiedlichen Datenthemen ins Leben und forderte erst kürzlich die Einführung eines Bundestransparenzgesetzes. In der Debatte um eine Harmonisierung der Datenschutzaufsicht in Deutschland sprach sie sich für eine Zentralisierung der Aufsicht über die Wirtschaft bei ihrer Behörde aus. Pläne der Bundesregierung, ihrem Haus die Datenschutzaufsicht über den Bundesnachrichtendienst zu entziehen, kritisierte sie.

Eine öffentliche Ausschreibung oder ein anderweitig transparentes Verfahren für die Nachbesetzung der BfDI-Stelle fand nicht statt.

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4 Kommentare zu „Neuer Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit gewählt“

  1. Anonym im Überwachungsstaat

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    Schade. Die Bundesdatenschutzbeauftragte war doch gut. Sind es wirklich gesundheitliche Gründe oder ist sie es einfach nur leid, dass Verbesserungsvorschläge für miserabel geschriebene Gesetze nicht angenommen wurden?

    Antworten
  2. Entfernung des Menschen

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    Es gibt keinen „irgendwie anders orientierten Datenschutz“. Dann ist es kein Schutz mehr.

    Antworten
  3. Gertrud Müller

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    Der Bundestag hat einen „Datenschutzbeauftragten“ gewählt, der die DSGVO kritisiert, der Daten nutzen nicht schützen will, der sich nicht mit Informationsfreiheit beschäftigt hat bisjetzt.
    Wie kann einem Datenschutz so gleichgültig sein in dieser Zeit der Tech-Monopole, der KI als Durchbruch zur Massendatenverarbeitung, der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltags?
    Wie kann einem dies so gleichgültig sein, während unmerklich der Staat wieder zur Bedrohung wird (Informationsfreiheitsgesetz in Berlin so gut wie verloren, Staatstrojaner bei Polizei und Geheimdiensten, Bürger-Id der Registermodernisierung, … ).
    Wir haben aus Geschichte nix gelernt. Und das, obwohl unsere Vorfahren die gruseligsten in ganz Europa waren im 20. Jahrhundert. Wir verlieren einfach Freiheit und Fairplay – aus Gleichgültigkeit.

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    1. Postdemocracy

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      Ich war beim Antritt von Specht-Riemenschneider auch deutlich kritischer mit ihr, da sie sich damals meiner Meinung nach bedenklich unkritisch für Gesundheitsdatenvermarktung ausgesprochen und sich zu manchen Themen gar nicht geäußert hat (und nachem klar war, dass ein Datenschützer wie Kelber für Typen wie Lauterbach und Co. zu unbequem wurde). Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich da zu vorschnell und ungerecht geurteilt habe, da sie sich nicht als so schlimm wie befürchtet erwies. Bleibt zu hoffen, dass das für den Neuen auch gilt.

      Was wir aus der Geschichte aber lernen, ist, dass wir nicht lange daraus lernen und die meisten Menschen aus einer guten Portion Desinteresse gepaart mit Naivität und unkritischem Technikglauben zu gerne bereit sind, dem Staat und den Herrschenden immer wieder neue Machtmittel zu gewähren. Diese werden zwar absehbar auf schreckliche Weise zur Unterdrückung und Ausbeutung angewendet werden, im Nachhinein will aber wieder niemand irgendwas geahnt haben. Das heißt, wenn es dieses mal überhaupt ein „danach“ geben kann, denn die neuen Technologien greifen inzwischen auf noch tiefere Ebenen des Bewusstseins und der Existenz ein, während sie Rückzugsorte und Verstecke deutlich wirksamer ausmerzen können als in vergangenen Zeiten.

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