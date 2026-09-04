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Mehr als Social-Media-VerbotFamilienministerin will Alterskontrollen ausweiten

Das Familienministerium arbeitet nach eigenen Angaben an einer nationalen Regelung für Altersgrenzen im Netz. Über ein Social-Media-Verbot könnte sie weit hinausgehen. Damit missachtet Familienministerin Karin Prien (CDU) die Empfehlungen ihres eigenen Expert*innen-Gremiums.

  • Sebastian Meineck
Sebastian Meineck
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Porträt von Karin Prien
Familienministerin Karin Prien (CDU) – Alle Rechte vorbehalten: IMAGO / Andreas Gora, Bearbeitung: netzpolitik.org

Wenige Wochen bevor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) voraussichtlich ihre Pläne für Online-Altersbeschränkungen ankündigen wird, erhöht Familienministerin Karin Prien (CDU) den Druck aus Deutschland. Ihr Haus arbeite bereits an einer eigenen Regelung. „Sollte eine ausreichende europäische Regelung nicht rechtzeitig kommen, brauchen wir nationale Regelungen, an denen wir bereits arbeiten und die als Übergang dienen können“, schreibt die Pressestelle auf Anfrage von netzpolitik.org.

Grundzüge der deutschen Regelung hatte Prien Ende August gegenüber Politico skizziert, mehrere Nachrichtenmedien haben darüber berichtet. Demnach sollten künftig nachweislich kindgerechte Online-Angebote offen zugänglich bleiben, ansonsten drohen Altersschranken. Das bisherige Echo würdigt allerdings kaum, wie radikal dieser Plan wäre. Dahinter steckt nämlich eine Ausweitung des sogenannten australischen Modells.

Das Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Australien hat eine breite internationale Debatte über Altersschranken losgetreten. Seit Dezember 2025 sind dort jungen Menschen Accounts bei bestimmten Plattformen verboten, darunter TikTok, Instagram und YouTube. Durchsetzen sollen das die Plattformen mit Alterskontrollen.

Die von der Familienministerin skizzierte Regulierung geht jedoch weiter: Die Rede ist vom „Zugang“ zu Plattformen. Sollte damit wirklich der Zugriff auf ein Online-Angebot gemeint sein, beträfe das – anders als in Australien – auch Teile einer Plattform, für die man keinen Account braucht. Betroffen wären zudem nicht nur ausgewählte, große Plattformen wie in Australien, sondern Online-Angebote in der Breite, sofern sie nicht nachweisen, dass sie für eine bestimmte Altersgruppe geeignet sind. Prien spricht hier von einem „gesetzlichen Erlaubnisvorbehalt“.

Kindersicherung fürs Internet

Zur möglichen Ausweitung der Altersschranken über soziale Medien hinaus schreibt eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage von netzpolitik.org etwas wolkig, man prüfe „intensiv, welche Angebote von einer nationalen Übergangslösung umfasst sein sollten“. Und: Für „nachweislich kindgerechte Angebote ist eine Ausnahme geplant.“

Je nach Ausgestaltung lässt sich dieses Vorhaben nicht mehr bloß als Social-Media-Verbot bezeichnen. Es würde vielmehr auf eine Art Kindersicherung fürs Internet hinauslaufen, durchgesetzt mit Alterskontrollen. In diesem Fall müssten alle Menschen im Netz ihr Alter nachweisen, bevor sie auf viele Online-Angebote zugreifen können.


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Mit Blick auf Alterskontrollen schreibt die Sprecherin des Ministeriums von einer „technisch belastbaren Altersüberprüfung, die datensparsam, sicher und im Einklang mit europäischen Datenschutzstandards funktioniert“. Auch hier gibt es einen Haken: Keine Technologie kann diese Ansprüche erfüllen. Je belastbarer eine Altersprüfung ist, desto eher schränkt sie Grundrechte wie Teilhabe und Datenschutz ein.

Im Kern entspricht der Plan aus dem Familienministerium den Empfehlungen, die zwei Fachleute für Gesundheit im Auftrag der EU-Kommission im Juli vorgelegt haben. In einem durch fachliche Mängel auffallenden Bericht fordern sie eine Art Beweislastumkehr. Demnach sollen Online-Anbieter zuerst belegen, dass ihre Dienste für junge Menschen sicher sind, bevor sie ohne Altersbeschränkung auf den europäischen Markt dürfen.

Wissenschaftlicher Anstrich für Alterskontrollen

Bei Altersschranken empfiehlt das Duo einen ähnlichen Rundumschlag, und zwar für Dienste, „die Minderjährigen zugänglich sein könnten und altersunangemessene und/oder risikobehaftete Merkmale aufweisen“, also ausdrücklich auch für App-Marktplätze, Videospiele, Chatbots oder Videoplattformen.

Prien übergeht ihre eigenen Expert*innen

Der Plan aus dem Familienministerium beißt sich allerdings mit den Empfehlungen eines interdisziplinären Expert*innen-Gremiums, das Ministerin Prien selbst einberufen hat. Im Juni hatten die 18 Expert*innen ihre Ergebnisse vorgelegt, nachdem sie den Forschungsstand ausführlich zusammengefasst hatten. Auf ein klares Ja zum Social-Media-Verbot konnten sie sich dabei nicht einigen.

Stattdessen hat das Gremium zwei Alternativen präsentiert. Entweder ein gesetzliches Mindestalter von 13 Jahren für Social-Media-Accounts – oder differenzierte Beschränkungen je nach Dienst und Risiko, und zwar anstelle einer einheitlichen Altersgrenze. Was die Expert*innen jedoch nicht empfohlen haben: Ein generelles Zugangsverbot für nicht nachweislich kindgerechte Online-Angebote, wie es die Familienministerin nun skizziert.

Während Prien die Empfehlungen ihrer Expert*innen bereits missachtet, hat das Gremium seine Arbeit noch nicht einmal beendet: Erst am 11. September soll es den ausführlichen Abschlussbericht vorlegen, der die Empfehlungen unterfüttert.


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Prien übergeht Deutschen Ethikrat

Auch über die Empfehlungen des Deutschen Ethikrats setzt sich die Familienministerin hinweg. Dessen 26 Mitglieder sollen laut Gesetz „naturwissenschaftliche, medizinische, theologische, philosophische, ethische, soziale, ökonomische und rechtliche Belange in besonderer Weise repräsentieren“ und ein „plurales Meinungsspektrum“ vertreten. Im Juni hat sich der Ethikrat in einer 87-seitigen Stellungnahme klar gegen ein Social-Media-Verbot für Minderjährige ausgesprochen.

Eine weitere dringende Warnung gab es im März von mehr als 400 internationalen Forscher*innen aus IT-Sicherheit und Datenschutz. In einem offenen Brief warnten sie vor der Einführung von Alterskontrollen ohne weitere Forschung. Das sei „gefährlich und gesellschaftlich nicht hinnehmbar“, so die Expert*innen aus 29 Ländern. Es fehle ein klares Verständnis dafür, was diese Kontrollen anrichten können, für „Sicherheit, Privatsphäre, Gleichberechtigung“ und die „Autonomie“ aller Menschen.

Plan hätte viele Hürden vor sich

Bevor der Plan aus dem Familienministerium Realität werden könnte, müsste er mehrere Hürden überwinden. Zunächst könnten die ersten Ankündigungen noch verkürzt sein; erst ein schriftlicher Entwurf aus dem Ministerium ließe sich im Detail begutachten. Dann gibt es innerhalb der Bundesregierung noch keine einheitliche Position zu Altersschranken. Nach anfänglicher Sympathie hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Mai überraschend gegen ein Social-Media-Verbot ausgesprochen.

Was der Stopp des französischen Social-Media-Verbots bedeutet

In Frankreich hat der Verfassungsrat jüngst den Vorstoß für ein nationales Social-Media-Verbot auf den letzten Metern gestoppt, und zwar nachdem sich bereits das französische Parlament darauf geeinigt hatte. Aus der Begründung des Verfassungsrats lassen sich mehrere Parallelen zur Rechtslage in Deutschland ziehen. Eine der wichtigsten Hürden ist der Konflikt mit dem EU-Recht. Einfach ausgedrückt können einzelne Mitgliedstaaten Online-Plattformen derzeit nicht zu Alterskontrollen verpflichten, weil das Gesetz über digitale Dienste (DSA) dem im Weg steht.

Ohne Anpassung der EU-weiten Regeln dürften also einzelne Staaten wie Frankreich oder Deutschland bei ihren Plänen für ein Social-Media-Verbot nicht weit kommen. Umso bedeutsamer sind die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sie wahrscheinlich bei ihrer Rede zur Lage der Union am 16. September vorstellt.

Über die Autor:innen

  • Sebastian Meineck
    Sebastian Meineck

    Sebastian Meineck ist Journalist und seit 2021 Redakteur bei netzpolitik.org. Zu seinen aktuellen Schwerpunkten gehören digitale Gewalt, Databroker und Jugendmedienschutz. Er schreibt einen Newsletter über Online-Recherche und gibt Workshops an Universitäten. Das Medium Magazin hat ihn 2020 zu einem der Top 30 unter 30 im Journalismus gekürt. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem zweimal mit dem Grimme-Online-Award sowie dem European Press Prize.

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    Foto: Philipp Sipos

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2 Kommentare zu „Familienministerin will Alterskontrollen ausweiten“

  1. Marvin

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    Warum?

    Das Gericht in Frankreich hat Recht: Für die Erziehung der Kinder sind in erster Linie die Eltern zuständig. Und die haben schon jetzt mehr als genug Mittel, um ihre Kinder im Internet ab zu sichern.

    Was die Eltern nicht können, ist die Infrastruktur für eine gute Bildung ihrer Kinder sicher zu stellen. Für eine Ganztagsbetreuung zu sorgen, die ihnen per Gesetz schon seit über einem Jahrzehnt garantiert ist. Für ausreichend Sport- und Schwimmunterricht sorgen.

    Das hilft nicht nur den Kindern. Eine Kinderbetreuung, die es Eltern ermöglicht, zu arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen, entlastet auch die Sozialkassen. Genau wie Schulsport, die bei zukünftigen Erwachsenen das Fundament legt für eine gesundere Lebensführung.

    Aber das würde Arbeit erfordern, die Ministerin müßte die Ärmel hochkrempeln und arbeiten. Dicke Bretter bohren.

    Da ist es wohl einfacher, Maximalforderungen für Internetzensur raus zu hauen. Dann ein paar Abstriche zu machen und anschließend Wahlplakate zu drucken, auf denen sich Familienministerin Karin Prien (CDU) als Retterin der Jugend vor dem bösen Internet zelebriert.

    Antworten
    1. Theo

      ,

      Eine andere Möglichkeit, Kinder in diesem Land vor dem Internet zu schützen, ist deren konsequente Abschiebung, zum Beispiel nach Afghanistan, da wir nun sehr vorteilhafte diplomatische Beziehungen zu den Taliban haben. Kinder machen es sich auf unserer Arbeit gemütlich, sie leisten nichts und sorgen für allerlei Probleme. Diese Schmarotzer. Das können wir so nicht hinnehmen!
      Mit besserer Sozialpolitik wäre ich aber auch zufrieden.

      Antworten

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