Am 10. Dezember beginnt das Social-Media-Verbot in Australien. Menschen unter 16 Jahren dürfen Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube nicht mehr nutzen, Hunderttausende Jugendliche verlieren Schätzungen zufolge ihre Accounts. Die australische Regierung hofft damit, junge Menschen vor den Gefahren des Internet zu bewahren.
Der australische Social-Media-Bann ist vor allem Symbolpolitik, und nur aus dieser Perspektive ist er ein Erfolg. Denn weltweit schauen jetzt Konzerne, Politik und Medien nach Australien. Vermutlich klopfen sich die Verantwortlichen allein deshalb schon auf die Schultern. Regierungen anderer Länder könnten sich das australische Modell sogar zum Vorbild nehmen. Hoffentlich tun sie das nicht.
Denn die australische Regierung erweckt nur den Eindruck von Handlungsfähigkeit. Es scheint nur so, als könnte sie harte Kante gegen Tech-Konzerne zeigen, die andere Regulierungsversuche oftmals geschickt umschiffen. In Wahrheit ist den betroffenen Jugendlichen mit dem Social-Media-Bann nicht geholfen. Ihre Bedürfnisse und Probleme spielen keine Rolle; die Regulierung verfehlt ihr Ziel.
Schon wer Social Media mit Alkohol oder Tabak vergleicht, hat das Problem nicht verstanden. Es geht nicht um nachweislich schädliche Substanzen, sondern um vielfältige, digitale Räume. In solchen digitalen Räumen suchen Jugendliche Spaß und soziale Kontakte, Aufklärung und Vorbilder. Das australische Social-Media-Verbot versperrt Jugendlichen lediglich den offiziellen Zugang zu einer Auswahl dieser Räume. (Update, 17:50 Uhr: Auf YouTube sollen sie zumindest ohne Account noch Videos sehen können.)
Was junge Menschen statt plumper Sperren brauchen, sind sichere, digitale Räume. Sie brauchen Kompetenzen, um sich zunehmend eigenständig in diesen digitalen Räumen zu bewegen. Und sie brauchen Vertrauenspersonen, die Zeit haben, sie einfühlsam zu begleiten.
Was Kinder im Netz erleben, und was Politik daraus lernen kann
Die Konsequenz des australischen Verbots: Junge Menschen werden ihren Bedürfnissen nach Spaß und Gemeinschaft, ihrer Neugier und ihrem Durst nach neuen Erfahrungen anderswo im Netz weiter nachgehen. Viele werden auf weniger bekannte Websites ausweichen. Und auf Dienste, die nicht vom Verbot betroffen sind, etwa Spiele und Messenger wie WhatsApp. Gerade WhatsApp ist für viele Kinder und Jugendliche selbst ein soziales Netzwerk und Schauplatz für Mobbing. Andere Jugendliche wiederum dürften die Altersschranken mithilfe von VPN-Software oder anderen Tricks digitaler Selbstverteidigung einfach überwinden.
Mutige Netzpolitik sieht anders aus
Das Social-Media-Verbot in Australien führt sogar zu noch mehr Kontrollverlust. Zuvor hatten Regulierungsbehörden klare Ansprechpersonen bei den großen Konzernen. Wenn auch widerspenstig haben sie zunehmend Maßnahmen für mehr Jugendschutz umgesetzt. Künftig müssen sich Plattformen wie TikTok und Instagram nicht einmal mehr darum bemühen, sichere Räume für australische Jugendliche unter 16 Jahren zu schaffen. Weil unter 16-Jährige dort offiziell nicht mehr sein dürfen.
Der Social-Media-Bann in Australien ist nicht mutig oder radikal, er ist eine Scheinlösung. Mutige Netzpolitik würde widerspenstige Tech-Konzerne unter Androhung hoher Geldbußen in die Verantwortung nehmen und sich nicht davor scheuen, das vor Gericht auszufechten. Weg mit manipulativen Designs; weg mit auf Sogwirkung optimierten Feeds, die jüngere und ältere Menschen stundenlang an den Bildschirm fesseln. Her mit sicheren Voreinstellungen, die verhindern, dass Fremde mit krimineller Energie Kontakt zu Minderjährigen anbahnen können. Her mit fair bezahlten und gut ausgestatteten Moderationsteams, die Meldungen von Nutzer*innen sorgfältig bearbeiten.
Das und mehr liefert Australien nicht. Stattdessen lässt der Staat die Jugendlichen mit ihren Problemen und Bedürfnissen allein. Das macht den 10. Dezember zu einem dunklen Tag für Jugendliche in Australien – und auch für Erwachsene.
Denn Millionen Menschen müssen in Australien künftig für ihre digitale Teilhabe den Ausweis zücken, um die Altersschranken zu überwinden. Massenhaft werden dabei sensible Daten bei teils zweifelhaften Drittanbietern landen. Nach diesem Schatz dürften sich sowohl Polizeibehörden als auch Online-Kriminelle schon jetzt die Finger lecken.
Es ist nicht nur ein schwarzer Tag für die Jugendlichen in Australien, denn die dortige Regierung schickt sich, übrigens mit der EU, das freie Internet zu zerstören und genau das daraus zu machen, was sie an China und anderen ungeliebten Staaten immer kritisert haben. Die digitale Selbstverteidigung wird immer aufwendiger und nur wenige der Internetnutzer, wie Nerds, aber auch Kriminelle, verteidigen sich gegen die Übergriffigkeit der Nationalstaaten, denen nichts wichtiger ist als unliebsame Fakten und Quellen zu tilgen, um ihre Macht zu erhalten. Das nennt sich am Ende Totalitarismus, Wie weit sind wir noch davon entfernt?
Ich habe erlebt wie das Internet quasi geboren wurde, ich bin ein positiv denkender Mensch, ich dachte damals, das ist und wird eine tolle Sache, leider muss ich feststellen das es nicht so ist, es werden Unwahrheiten geteilt die ins eigene Weltbild passen, aber nicht hinterfragt werden, Diktatoren können hier auf einfachste weise Meinung machen, indem Sie genau solche bewusst verkehrten Aussagen über Bots im Netz platzieren, so können Menschen in einer Demokratie falsch informiert werden. Ich wäre als Demokrat auf jeden Fall dafür das man eine ID im Internet bekommt, um Autokraten keine Möglichkeit zu geben, hier die Meinung zu manipulieren und den Menschen verantwortlich zu machen was diese im Netz von sich geben, gegen hetze gegen schwubbelei.
„Junge Menschen werden ihren Bedürfnissen nach Spaß und Gemeinschaft, ihrer Neugier und ihrem Durst nach neuen Erfahrungen anderswo im Netz weiter nachgehen. Viele werden auf weniger bekannte Websites ausweichen.“ – Deswegen sollten Minderjährige gar nicht unbeaufsichtigt im Internet unterwegs sein. Nur große Social Media Plattformen und nur bis 16 ist zu wenig. Gar kein unbeaufsichtigtes Internet für unter 18-Jährige wäre gut. Dann würden sich die ganzen Alterskontrollen mit den damit zusammenhängenden personenbezogenen Daten auch erübrigen, weil jede Webseite einfach davon ausgehen kann, dass alle Nutzer entweder selbst volljährig oder unter Aufsicht sind. Kontrollieren müsste dann nur noch einmalig der Internetanbieter bei Vertragsschluss. Wie sehr die Eltern ihren Kindern dann über die Schulter schauen, oder ob sie ihnen eigene Geräte mit oder ohne Filter überlassen, müssen die dann für sich und ihre Kinder entscheiden.
Interessanter Vorschlag, vor allen Dingen für Eltern, die – Stichwort „Digitale Schule der Zukunft“ hier in Bayern ab der 10. Klasse Gymnasium – dann permanent ihren Kindern über die Schulter schauen müssten, nur damit diese ihre Hausaufgaben machen können, weil die in der ByCS (BaYern-Cloud Schule) sind und regelmäßig irgendwelche Recherchen verlangen.
Fragen sie mal eine beliebige Lehrer*in – die Schüler*innen spielen heute nicht mehr in den Pausen, die sitzen vor ihren Geräten, vor allem auf TikTok oder Instagram. Und die dortigen Inhalte sind in vielen fällen enorm problematisch – gerade eben für junge Menschen, die politisch noch nicht gefestigt sind. Dennoch verstehe ich die Kritik an der Maßnahme, jedoch scheinen mir die Alternativ-Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend, um die Probleme die sozialen Medien in unserer Gesellschaft auslösen, in den Griff zu kriegen.
Dafür sind Lehrer und Eltern da, um diese Inhalte dann für die Kinder einzuordnen. Sperren und vergessen bringt nichts, weil immer die Möglichkeit besteht mit XYZ konfrontiert zu werden. Da sollte man dann einfach die Kinder abholen und nicht krampfhaft gegen kämpfen.
Ich habe bewusst nach so etwas gesucht, weil es eben „böse“ war und daher kennen wohl viele aus meiner Generation diese Liveleak-Videos, oder 2 Girls 1 Cup usw.
Viele Kinder/Jugendliche haben heutzutage enorme Bildschirmzeiten. Vor allem bei Kindern aus sozial schwachen Haushalten sind die Stundenzahlen am Tag oft nahezu zweistellig – Und da wird garantiert so gut wie nichts von Eltern/Lehrer*innen eingeordnet, von dem was die da konsumieren.
Und ab sofort in Australien bzw. in Zukunft auch andere Länder wirst du dann als Kind nach Paragraph 123 bestraft, weil du trotz Kontrollen und Sperren Inhalte ab 18 Jahren angesehen hast.
Und auch noch vorsätzlich, wenn du bestimmte Tools verwendet hast, um die Sperre zu umgehen.
Du wolltest ja schließlich böse sein, das will der Staat nicht. Böse sein darfst du gerne mit Call of Duty oder Counter Strike. Aber nicht mit Pornografie aus Palworld.
Doch eines muss ich gestehen… wir haben doch früher alle über Social Media gelästert und wie froh wir wären, wenn der Scheiß endlich ein Ende findet. Datenkraken, toxische Influencer, Menschen wollen Schönheitsidealen hinterherjagen, usw.
Nun gibt es eine technische Möglichkeit, dass zumindest Kinder sich diesen Scheiß nicht mehr geben müssen, und es ist trotzdem nicht recht.
Wie also dann Social Media für immer zerstören?
Im Text steht, dass Jugendliche youtube nicht mehr nutzen dürfen. Das ist falsch. in Australien dürfen sie kein Konto mehr haben. sie können also nichts liken, abonnieren etc. aber die Videos schauen ist noch möglich. Das ist schon ein wichtiger Unterschied.
Danke, Florian, guter Punkt! Wir haben ergänzt, dass man ohne Account noch YouTube-Videos schauen darf.
soweit ich weiß, gilt auch für andere soziale Netzwerke. so kann man schon noch gezielt tiktoks und insta reels etc. schauen.
Ja, da ist noch Fuzziness drin: Wann setzen welche Plattformen Login-Schranken? Wie eng legt die australische Medienaufsicht die Verpflichtung aus, sicherzustellen, dass Menschen unter 16 ausgeschlossen werden? (Und warum sollten Menschen unter 16 nicht einmal z.B. Insta-Angebote von dezidiert pädagogisch wertvollen Kinderprogrammen abonnieren dürfen?) Werden wir weiter beobachten, gerade wenn das australische Modell auch in der EU als mögliches Vorbild diskutiert wird.
Es ist ein dunkler Tag für die Anonymität, denn wie wird man wohl nachweisen müssen das man nicht unter 16 Jahre ist :)? Schön durch die Hintertür. Daher gehen bei mir immer die Alarmglocken los, wenn etwas mit „Jugendschutz“ begründet wird.
Ich finde es immer problematisch mit Verboten zu arbeiten. Das hört sich beim ersten Hören vielleicht noch gut an. Aber es ist ja immer das Problem, das dadurch der Umgang mit diesen Inhalten überhaupt nicht trainiert wird. Das ist wie beim Taschengeld. Wenn man den Kindern kein Taschengeld gibt, können sie nicht lernen mit Geld umzugehen und wenn sie das erste eigene Geld in der Hand haben, dann kommen einige Menschen damit nicht klar und verschulden sich. Sie haben es eben nie gelernt.
Nun wird hier versucht mit einem Verbot die Kinder zu schützen. Also wenn wir mal davon ausgehen das die Kinder hier nicht nur der vorgeschobene Grund sind, dann löst man damit kein Problem, sondern verschiebt es maximal etwas nach hinten.
Man sollte mit den Kindern gemeinsam erörtern was sie da sehen und wie das einzuordnen ist.
Alles was den Gebrauch von Smartphones und Social Media für junge Menschen einschränkt, erachte ich als gut. Mein Kind wird mit 10 im Restaurant gelobt, weil es malt und nicht ins Handy guckt. Das ist schon ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Ich sehe ein, es sollte eher ein Smartphoneverbot bis zb 12 geben als ein Social Media Verbot. Dennoch ist es ein erster Schritt.
Der Artikel ist komplett einseitig. Ohne Verbote funktioniert die Welt nunmal nicht. z.B Auto fahren, zumeist erst ab 18 Jahren erlaubt, Alkohol kaufen , wählen etc. Es gibt da unzählige Beispiele wo Kinder und Jugendliche ausgeschlossen sind, da sie das Alter und damit vorausgesetzte geistige Reife noch nicht erreicht haben. Zu diesen Verboten sollte auch das Internet generell gehören, also nicht nur Social Media!
Das Internet ist zumeist ein rechtsfreier Raum in dem Kinder und Jugendliche gar nichts verloren haben, da sie die präsentierten Inhalte null einschätzen können.
Daher: Internetverbot für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren!
ich finde die Meinung des Autors hier absolut nicht nachvollziehbar. Ich finde es eine mutige Entscheidung, welche Australien da macht. Wenn die Techkonzerne keine sicheren digitalen Räume schaffen, ist das eine nachvollziehbare Konsequenz. Und immer hört man in Deutschland die selbe Laier von Datenschutz. Verifizierung mit einem Personalausweis würde ich mir in Deutschland an vielen Stellen wünschen. Die lächerlichen Alterskontrollen sind einfach nur peinlich. Das fehlt an so vielen Stellen. Es geht hier um Schutz. Der Autor sollte mal seine Meinung stark überdenken. Für mich wirkt der Artikel unreflektiert und den könnte ein Pressesprecher der Techs geschrieben haben.
Sollen Instagram, Tiktok, Snapchat und Co. für Jugendliche verboten werden? In Deutschland wird das Thema seit Jahren emotional diskutiert. In Australien ist solch ein Verbot nun in Kraft – es gilt für Jugendliche unter 16 Jahren. In dieser 11KM-Folge erzählt ARD-Korrespondent Florian Bahrdt, wie Australien das Verbot genau umsetzen will, warum die Mehrheit der Menschen in “down under” für ein solches Verbot ist und dennoch entscheidende Fragen in einer emotional geführten Debatte ungeklärt sind.
