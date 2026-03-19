Maschinen sollen Papierkram erledigen„Kollege KI“ steht auf wackeligen Beinen

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) lässt wenig Gelegenheiten aus, um über sogenannte Künstliche Intelligenz zu sprechen. Sein Plan: KI in die Workflows der öffentlichen Verwaltung bringen und die KI-Branche in Deutschland ankurbeln. Im Blick hat er dabei nicht mehr nur Chatbots wie BärGPT vom CityLab Berlin oder LLMoin des öffentlichen IT-Dienstleisters Dataport aus Hamburg. Der neue Hype ist sogenannte agentische KI.
Um diese flächendeckend in der öffentlichen Verwaltung einzuführen, hat das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) im Februar den Agentic AI Hub gestartet. Die Idee des Hubs: KI-Start-ups entwickeln KI-Tools, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Behörden und Ämtern. Staatssekretär Thomas Jarzombek (CDU) sagt dazu: „Wir wollen Start-ups eine Rampe in die Verwaltung bauen.“
Mit KI-Agenten soll die öffentliche Verwaltung effizienter arbeiten und Verwaltungsverfahren sollen insgesamt schneller werden, teilt das BMDS auf Anfrage mit. Das könne man dadurch erreichen, dass agentische KI die Entscheidungsfindung von Sachbearbeiter:innen unterstützt.
„Kollege KI“
Personal in Behörden ist vielerorts überlastet. Unter anderem liegt das an Personalknappheit. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich das Problem weiter verschärfen wird, wenn Mitarbeiter:innen aus der Boomer-Generation in den Ruhestand gehen.
Mit KI will das BMDS gegen diese Entwicklung ankommen. Die Idee dahinter ist ein „Kollege KI“. Den solle man in die Verwaltung bringen, sagte Heiko Geue im Kontext des KI-Marktplatzes beim Pressegespräch im November. Er ist Vorsitzender des IT-Planungsrats und Finanz- und Digitalminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Agentische KI könne ähnlich wie ein:e Mitarbeiter:in damit beauftragt werden, bestimmte Aufgaben selbstständig zu erledigen, so das BMDS gegenüber netzpolitik.org. Generative KI könne eine Aufforderung wie „Schreibe einen Bescheid“ in Text umsetzen.
Agentische KI hingegen generiere keine Inhalte wie Texte, Code oder Bilder, sondern könne Aufgaben übernehmen, etwa Antragsunterlagen auf Vollständigkeit prüfen oder personenbezogene Daten in Dokumenten schwärzen. Die Entscheidung solle am Ende aber immer der Mensch treffen, so das Ministerium.
Kommunale KI-Piloten
Ob KI-Programme Mitarbeiter:innen wirklich entlasten und die Arbeit beschleunigen, hierfür legt das BMDS gegenüber netzpolitik.org keine Belege vor. Auf die Frage, welche KI-Projekte Verwaltungsarbeit übernehmen können sollen, verweist die Pressestelle auf den KI-Marktplatz und die H2KI-Plattform. Diese Plattform nutzt KI um Genehmigungsverfahren abzuwickeln. Laut BMDS sei sie „eine Blaupause für den KI-Einsatz bei der Genehmigung von Infrastrukturprojekten“.
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Ähnliche Projekte aus Kommunen wählte das BMDS Anfang März aus. Davon gehen zunächst 18 in die Pilotphase und sollen langfristig Verwaltungen bundesweit zur Verfügung stehen. Das Programm Forml der Städte Frankfurt am Main und Düsseldorf richtet sich etwa an Sachbearbeiter:innen von Anträgen auf einen Wohnberechtigungsschein. Laut Produktbeschreibung ist Forml eine Cloud-Software, die „unstrukturierte Daten aus Dokumenten, Scans oder Bildern“ verarbeitet. Es soll eingehende Anträge „auf Vollständigkeit und Einkommen“ prüfen.
Formfix, entwickelt in Köln, Heinsberg und zwei Berliner Bezirken, soll Antragsprozesse auf Hilfe zur Pflege vereinfachen; sowohl für die Antragstellenden als auch für das Amt, das die eingereichten Unterlagen schneller bearbeiten können soll.
Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammt Lector.ai. „Mittels Vision-LLMs“ verarbeitet die Software Behördenpost und soll „den hohen manuellen Sortieraufwand großer Dokumentenmengen“ reduzieren.
Mehr als Marketing?
Wie viel Zeit können die Werkzeuge in der Praxis einsparen; wie viel Arbeit machen sie langfristig durch Pflege und Fehler? Während solche Fragen noch unbeantwortet sind, rührt der Digitalminister die Werbetrommel. Im Januar warb er damit, dass die KI-Agenten Genehmigungsverfahren zu über 80 Prozent beschleunigen könnten.
Die Bundestagsabgeordnete Rebecca Lenhard von den Grünen fragte nach, wie er zu dieser Einschätzung komme. Weder Methodik noch Vergleichsmaßstäbe hat der Minister offengelegt. „Für eine so weitreichende Behauptung ist das zu wenig“, kommentiert Lenhard in einem Pressestatement.
Effekte der KI-Nutzung müssten „transparent, nachvollziehbar und belastbar evaluiert werden“. Da KI bereits in Genehmigungsverfahren eingesetzt werde, brauche es umso dringlicher „klare Standards für Qualitätssicherung, Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit“, fordert die Abgeordnete.
KI ist nicht neutral
Technisch beruhen agentische und generative KI auf denselben großen Sprachmodellen und teilen deren strukturelle Schwächen: KI ist eine Black Box und liefert Output, der nicht neutral ist, sondern „biased“, verzerrt. Black Box meint, es lässt sich nicht genau nachvollziehen, warum KI-Programme zu einem bestimmten Ergebnis kommen.
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Das Bias-Problem besteht darin, dass KI-Systeme auf Trainingsdaten basieren, die ihrerseits von Vorurteilen und Ressentiments geprägt sein können. KI-Output kann daher je nach Kontext diskriminierend sein, rassistisch, ableistisch, sexistisch oder ageistisch.
Dieser Effekt kann sich durch kognitive Verzerrungen bei Menschen verstärken, die mit KI-Erzeugnissen arbeiten. Vorurteile und Ressentiments verbergen sich nicht nur in Trainingsdaten, sondern auch in der Interaktion zwischen Mensch und KI. Welche Fragen Menschen KI stellen, wie sie den Output interpretieren und wie sie darauf reagieren, kann beeinflussen, was diese Systeme tun. Zudem kann der sogenannte Automation Bias dazu führen, dass Menschen die Ergebnisse einer Maschine weniger kritisch hinterfragen als Ergebnisse von Kolleg:innen.
Weiter sind Ergebnisse von KI-Systemen sind nicht verlässlich reproduzierbar. Das macht das Arbeiten nach Grundsätzen wie Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit schwer.
Verwaltung muss neutral arbeiten
Wenn Unternehmen mit KI experimentieren, haben sie größere rechtliche Spielräume. Die Verwaltung wiederum muss laut Verfassung neutral, objektiv und gesetzestreu handeln. KI-Systeme sind durch ihre Funktionsweise allerdings nicht in der Lage, Normen anzuwenden oder ethische Verantwortung zu übernehmen – ihre Outputs basieren auf berechneten Wahrscheinlichkeiten. Wie lässt sich das mit der Arbeit der Verwaltung vereinbaren?
David Wagner von der Kanzlei Spirit Legal untersucht, wie die öffentliche Verwaltung KI dennoch in verfassungskonformer Weise nutzen kann. Der Rechtsanwalt beschäftigt sich mit Legal Requirement Engineering, er übersetzt also rechtliche Vorgaben methodisch in technische Anforderungen. Unternehmen können dann regulatorische Anforderungen effizient und rechtskonform in technische Lösungen überführen. Zwar schließe das Grundgesetz den KI-Einsatz nicht aus. Doch bedürfe es technischer und rechtlicher Leitplanken. Ein Baustein könne eine Protokollpflicht sein, die Sachbearbeiter:innen verpflichtet, Eingaben, Ausgaben und eigene Änderungen am Ergebnis zu dokumentieren. Das allein genüge aber nicht.
Das BMDS betont, am Ende treffe immer ein Mensch die Entscheidung. Wagner hält dagegen: Wenn KI-Systeme Anträge vorprüfen oder Bescheide vorbereiten, präge ihr Output die Entscheidung der Sachbearbeiter:innen. Das europäische Datenschutzrecht schränke solche Konstellationen ein. Demnach dürften Entscheidungen gegenüber Betroffenen nicht allein auf automatisierter Verarbeitung beruhen.
Der EuGH habe klargestellt, dass das Verbot auch greife, wenn die Verarbeitung eine menschliche Entscheidung maßgeblich beeinflusse, so Wagner. Menschliche Kontrolle sei ohnehin gefordert. Im Kontext der Verwaltung entbinde sie den Gesetzgeber aber nicht, den Einsatz von KI durch spezielle Rechtsgrundlagen einzuhegen.
14 Ergänzungen
ÄHM, the fuck, WAS?
KI Agenten in der Verwaltung? Zu diesem Zeitpunkt? Gibt es ein Land, das das nicht machen will?
Hyperscaling-Cloud-Blockchain-KI-Cyber-Agenten …
für die Verwaltung.
Nenne drei erfolgreiche Digitalisierungsprozesse, die in einer deutschen Verwaltung stattgefunden haben. Erster Ansatz: Ganz einfach, über alle Zeit gesehen, überall. Nicht nur Papier auf Bildschirm geklebt, allerdings.
Frage 12 Randoms ob die was nennen könne. Bereinige entsprechend.
Prinzipiell spricht nichts gegen Machinelearning irgendwo, aber für Checklisten und administrative Vorgaben Ausgebildete Spezialisten, bekommen jetzt eine LLM-basierte Truthtellerpute vorgesetzt? Schon die Idee, dass die Auswahl, die so ein System trifft, sinnvoll sein könnte, ist abstrus. Das kann immer den gleichen Auswahlbias haben, Sachen weglassen etc. Idee ist vielleicht eher eine Art Expertensystem. Die Preisfrage ist allerdings, warum einer KI sowas beizubringen einfacher sein soll, als die Regeln dafür zu erstellen, woraus man im Grunde genommen eine klassische Anwendung bauen könnte? Mit höchster Wahrscheinlichkeit…
Was ist KI?
In ihrem Buch „Hello World“ beschreibt die britische Hannah Frei Mathematikerin in mehreren schönen Beispielen, wie Machine Learning dazu führen kann, dass der menschliche (Unsicherheits-) Faktor bei Entscheidungen wegfällt. Etwa bei Richtern. Die urteilen mitunter, bei identischer Beweis- und Gesetzeslage, sehr unterschiedlich. Nach Präferenz, Hardliner oder nicht. Nach ihrer Einschätzung des Angeklagten (Braucht der eine zweite Chance, oder eine harte Lektion?). Nach Tageslaune. Computerrichter würden bei identischen Fällen identische Urteile fällen. Ist das gut, oder ist das schlecht?
Inzwischen wird KI oft als Synonym für LLM verwendet. Die wiederum arbeiten überhaupt nicht reproduzierbar. Ist das für eine Behörde akzeptabel oder nicht?
Wobei eine wie auch immer geartete KI natürlich bei Behörden, wie auch überall anders, viele Routineaufgaben schneller erledigen, oder besser, vorbereiten kann. Solange ein Mensch die endgültige Entscheidung trifft, wirklich trifft und nicht nur abnickt, spricht wenig dagegen, KI zu nutzen, um diese Entscheidung vor zu bereiten.
Wenn die Computerrichter auf LLMs basieren, würden sie bei identischen Fällen nicht identische Urteile fällen.
Zudem ein Spielraum intendiert ist. Ob wir da verlottert sind, oder ob es gute Gründe dafür gibt ist eine nachgelagerte Frage.
Systeme, die Wissen nicht aktiv konsolidieren, sind in solchen Szenarien womöglich eine unglaublich schlechte Idee (lebendiges Gesetz).
Das ist eine spekulative These. Grundsätzlich mag es insoweit richtig sein, dass auch der Vortrag des Sachverhalts und die entsprechende Argumentation in ansonsten identischen Fällen unterschiedliche Urteile fällen. Und auch, dass bei hinreichend komplexen Sachverhalten Selbiges unterschiedlich gewichtet würde. All das ist heute aber ohnehin Alltag, indes werde ich nicht für automatisiertes Urteilfällen argumentieren.
Mir geht es um einen grundlegenderen Aspekt: Aus der „indeterministischen Natur“ von LLMs, zumal deaktivierbar (Stichwort: Top-P-Sampling), folgt nicht, dass ihre Ausgaben in einem semantischen Sinne zufällig oder vollkommen divers sein könnten.
Varianz ist keine Willkür
Auch bei identischen Sachverhalten ist Varianz kein Systemfehler. Recht ist kein Mechanismus, sondern Diskurs.
Entscheidungen streuen nicht beliebig, sondern innerhalb eines Korridors der Vertretbarkeit – geprägt durch Gesetz, Dogmatik und Argumentationskultur. Diese Struktur sichert Stabilität, ohne Einzelfallgerechtigkeit zu opfern.
Begrenzte Varianz ist kein Mangel, sondern Qualität. Sie zeigt, dass das Recht differenziert, statt Regeln mechanisch zu vollziehen.
Maßstab ist nicht Identität, sondern Begründung. Willkür beginnt erst, wo der Begründungszusammenhang abreißt.
Begründungspflicht und Instanzenzug korrigieren nicht Varianz, sondern machen sie überprüfbar.
Entscheidend ist daher nicht gleich oder ungleich, sondern begründet oder unbegründet. Totale Reproduzierbarkeit hieße nicht Fortschritt, sondern Verlust juristischer Rationalität.
Recht setzt die Möglichkeit des Unrechts voraus. Es ist Sollensordnung, nicht Naturgesetz. Wo Abweichung unmöglich wird, verschwindet das Subjekt – übrig bleibt Verhalten.
Auch im Begriff „Machine Learning“ steckt Lernen. Das kann nur aus Daten der Vergangenheit bedient werden, also aus den Fällen der „harten“ und „weichen“ Verurteilung in Ihrem Beispiel.
Wie entscheidet die Software denn bei Auswahl von „6 Monaten“ und „6 Jahren“ Gefängnis (den Fall „unschuldig“ lasse ich hier zur Vereinfachung mal weg)? 3 Jahre Gefängnis kann ja wohl nicht richtig sein, sonst wäre in der Vergangenheit entsprechend geurteilt worden sein. Also lernt die Maschine, dass in Bayern die Strafen höher sind als in Berlin oder dass Angeklagte aus den „besseren“ Vierteln niedrigere Strafen bekommen also Leute aus den „schlechten“ Gegenden.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Die einzig sinnvolle Verwendung von LLMs in dem Kontext wäre Archivkram. Dafür muss die Software aber 100% funktionieren, und darf keinen Auswahlbias haben. Das gilt im Grunde auch für nicht-LLM Software. KI-Agenten kann sinnvoll sein, wenn man z.B. Kommunikation mit anderen Behörden und anderen Ländern u.ä. vereinfachen könnte. Dafür braucht es aber eigentlich wieder Prozesse, und im Moment sehe ich nicht, welchen Vorteil derzeitige KI-Systeme in hochfehlerfreien Bereichen bieten, wenn das Grundproblem die technische Formulierung von digitalisierbaren Prozessen ist. Die Idee, derzeitige Technologie ohne technische Formulierung draufzuwerfen, weil KI schon so süss ist, ist Wahnsinn.
Lieber ein KI-Agent als Frau Braun die Ausländern dazu rät das Land zu verlassen, wenn sie die Sprache (noch) nicht drauf haben. Ja, hat meine Frau so erlebt :)
„personenbezogene Daten in Dokumenten schwärzen“
schöner Ablenkungsversuch. Gemeint ist natürlich das Gegentei: Daten sammeln und zusammenführen. Siehe die Idee mit Scan von Social-Media.
Daten auch über Sprachbarrieren hinweg zu sammeln und zusammenführen ergibt beinahe Sinn, für derzeitige KI-Agenten. Vor allem wenn man dann noch anhand der hier getätigten Interaktionen gesammeltes Material ausschließt. Das erfordert allerdings wiederum echte Designarbeit, und ist eher der Kontext Einwanderung. Ein Problem ist dabei allerdings immer die Auswahl und die Auswertung, sowie was das Ergebnis des Technologieeinsatzes ist. Ist man ohne extensive Social-Media-Historie automatisch verdächtig?
„personenbezogene Daten in Dokumenten schwärzen“ – Auswahlproblem, big fail. Vgl. Epstein Files. Man kann und sollte Hilfssysteme bauen, aber der Prozess des Einsatzes will wohl überlegt sein. Zu vermeiden ist die Wahrheitsmaschine, bei nicht gegebenem technologischen Stand. Um fast jeden Preis. (Vielleicht haben wir später mal etwas, was Sprache gut hinkriegt, aus Interpretationsfehlern lernt, und seine eigene Unsicherheit berücksichtigt und artikuliert bzw. vermerkt.)
FYI
https://www.lto.de/recht/justiz/j/warum-wir-mehr-richter-staatsanwaelte-brauchen-justiz-ueberlastung-ki-gerichte-arbeit
Millionen unerledigte Strafverfahren, langsame Zivilprozesse – und wir brauchen plötzlich nicht mehr Personal? Richter Leif Schubert warnt, auch KI wird für mehr Arbeit in der Justiz sorgen. Und jetzt ist die beste Zeit für Nachwuchsgewinnung.
Was ist los innerhalb der Justiz? Gegenwärtig sind mehr als eine Million Strafverfahren unerledigt und damit so viele wie noch nie. Medien berichten über 50 mutmaßliche „Schwerverbrecher“, die im Jahr 2025 wegen Überlastung und Fristüberschreitung aus der Untersuchungshaft freigelassen werden mussten. In der Ziviljustiz dauern die Verfahren heute deutlich länger als früher, obwohl die Eingangszahlen langfristig gesunken sind.