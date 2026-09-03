Spenden

Die Hütte brennt!
Wir gehen rein.

Die Hütte brennt! Wir gehen rein.

Mit deiner Spende retten wir Grundrechte.

Für deine GrundrechteDie Hütte brennt! Wir gehen rein.

Wir treten der Faschisierung entgegen. Wir kämpfen für eine freie, offene und solidarische Gesellschaft. Wir verteidigen die Grundrechte für alle. Das geht nur mit deiner Unterstützung.

  • netzpolitik.org
netzpolitik.org
2
Ein Icon mit einer Sirene, eine Menschenmenge, einer Taschenlampe und einem Bolzenschneider
Unsere Tools gegen den Flächenbrand.

Die Demokratie wankt. Rechtsradikale greifen nach der Macht und wollen Grundrechte brennen sehen. Die Bundesregierung gießt Öl ins Feuer: Sie rüstet den Überwachungsstaat auf, schränkt die Transparenz ein und schneidet der Zivilgesellschaft die Luft ab.

Wir treten der Faschisierung entgegen. Wir kämpfen für eine freie, offene und solidarische Gesellschaft. Wir verteidigen die Grundrechte für alle.

Wir schlagen Alarm.

Wir berichten früh über gefährliche Entwicklungen. So erfahren selbst Fachleute aus Politik und Medien zuerst bei uns, was morgen relevant ist.

Wir schlagen Alarm.

Wir berichten früh über gefährliche Entwicklungen. So erfahren selbst Fachleute aus Politik und Medien zuerst bei uns, was morgen relevant ist.

Wir durchleuchten Gesetzesvorhaben.

Wir verlassen uns nicht auf Zusammenfassungen, sondern lesen selbst Hunderte Seiten starke Gesetze im Original. So decken wir auf, was andere übersehen.

Wir durchleuchten Gesetzesvorhaben.

Wir verlassen uns nicht auf Zusammenfassungen, sondern lesen selbst Hunderte Seiten starke Gesetze im Original. So decken wir auf, was andere übersehen.

Wir befreien Dokumente.

Uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch. So können sich Lesende ihr eigenes Bild machen.

Wir befreien Dokumente.

Uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch. So können sich Lesende ihr eigenes Bild machen.

Wir machen Menschen sichtbar.

Wir zeigen, wessen Grundrechte in Gefahr sind und wer sich für diese Menschen stark macht. So bilden wir Netze für eine offene, solidarische Gesellschaft.

Wir machen Menschen sichtbar.

Wir zeigen, wessen Grundrechte in Gefahr sind und wer sich für diese Menschen stark macht. So bilden wir Netze für eine offene, solidarische Gesellschaft.

Das geht nur mit deiner Unterstützung!

Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende. Schon kleine Beträge ab 5 Euro helfen uns. Besonders helfen uns Dauerspenden. Die verschaffen uns einen längeren Atem.

Deine Spende macht es auch möglich, dass uns auch all jene lesen können, die uns derzeit nicht finanziell unterstützen können. Spende jetzt!

Deine Spende gegen den Flächenbrand

Falls du selbst gerade nicht spenden kannst, erzähl bitte anderen, warum sie uns unterstützen sollten. Und dass Spenden an uns steuerlich absetzbar sind.

Gemeinnützig, unabhängig und transparent

netzpolitik.org macht seit 22 Jahren gemeinwohlorientierten Journalismus mit Haltung. Für unsere Arbeit wurden wir vielfach ausgezeichnet.

Weil wir uns durch Spenden unserer Leser:innen finanzieren, sind wir vollkommen unabhängig von Konzernen, Parteien und Verbänden. Bei uns gibt es keine Werbung, kein Tracking und keine Paywall.

Unsere Finanzen sind transparent. Wofür wir Spenden einsetzen, kannst du in unseren Transparenzberichten nachlesen, die wir jedes Quartal veröffentlichen.

Über die Autor:innen

  • netzpolitik.org
    netzpolitik.org

    An diesem Beitrag haben mehrere Redakteur:innen von netzpolitik.org maßgeblich mitgeschrieben. Ihr erreicht uns unter kontakt (at) netzpolitik.org.

Veröffentlicht

Kategorie

Schlagwörter

Weiterlesen

Thema

In eigener Sache

Thema

hütte brennt

KI-Ergebnisse bei Google

Informationsroulette bei den Landtagswahlen

Roulette-Tisch

Ergänzungen

Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge. Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter netzpolitik.org/kommentare. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

2 Kommentare zu „Die Hütte brennt! Wir gehen rein.“

  1. BUTTERBLUME

    ,

    „Wir verteidigen die Grundrechte für alle.“

    Das glaube ich Euch überhaupt nicht, denn es gibt Menschen für die traut sich keiner zu kämpfen, auch dann nicht wenn sie weder jemanden verletzen noch sich öffentlich zeigen.

    Ich bin daher kein Fan von solchen pauschalen Aussagen. So etwas gibt es nur im Butterblümchenparadies, wo weder soziale noch finanzielle Abhängigkeiten existieren.

    Antworten
  2. Pascal

    ,

    Es ist wichtig ideologie- und parteiübergreifend Missstände aufzuzeigen, und das traue ich euch trotz der Polarisierung weiterhin zu! Das, was gerade auf EU- aber auch Bundes- und Länder-Ebene passiert ist brandgefährlich. Wann immer mehr Überwachung zur vermeintlichen Sicherheit ausgerollt wird und damit grundlegende Freiheitsrechte eingeschränkt werden, sollten man aufhorchen, und – ihr sagt es schon richtig – alarmieren! Danke für eure wertvolle Arbeit, auch wenn ich nicht immer mit jedem Beitrag übereinstimme. Aber in der Sache sind wir geeint.

    Antworten

Schreibe eine Ergänzung!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert