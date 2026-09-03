Die Hütte brennt! Wir gehen rein.

Wir treten der Faschisierung entgegen. Wir kämpfen für eine freie, offene und solidarische Gesellschaft. Wir verteidigen die Grundrechte für alle. Das geht nur mit deiner Unterstützung.

Die Demokratie wankt. Rechtsradikale greifen nach der Macht und wollen Grundrechte brennen sehen. Die Bundesregierung gießt Öl ins Feuer: Sie rüstet den Überwachungsstaat auf, schränkt die Transparenz ein und schneidet der Zivilgesellschaft die Luft ab.

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Wir schlagen Alarm. Wir berichten früh über gefährliche Entwicklungen. So erfahren selbst Fachleute aus Politik und Medien zuerst bei uns, was morgen relevant ist.

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Wir durchleuchten Gesetzesvorhaben. Wir verlassen uns nicht auf Zusammenfassungen, sondern lesen selbst Hunderte Seiten starke Gesetze im Original. So decken wir auf, was andere übersehen.

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Wir befreien Dokumente. Uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch. So können sich Lesende ihr eigenes Bild machen.

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Wir machen Menschen sichtbar. Wir zeigen, wessen Grundrechte in Gefahr sind und wer sich für diese Menschen stark macht. So bilden wir Netze für eine offene, solidarische Gesellschaft.

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