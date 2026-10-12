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Angriffe auf YandexAus brennenden Rechenzentren in Russland wird kein Bot-Ausfall bei der AfD

In sozialen Netzwerken und Medien kursiert das Gerücht, dass die ukrainischen Angriffe auf russische Rechenzentren die Aktivität rechter Social Bots minimiert hätte. Dafür gibt es bislang keine Belege. Vielmehr dürfte die Nachricht auf einer Verwechslung beruhen, was Bots eigentlich sind.

  • Markus Reuter
Markus Reuter
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Mensch mit Helm in Rechenzentrum
Im einem Rechenzentrum von Yandex in Russland. (Archivbild von 2012) – Alle Rechte vorbehalten: Imago / Itar-Tass

Derzeit macht ein Gerücht die Runde, dass die Aktivität von Social Bots, welche Parteien wie die AfD unterstützen, mit den ukrainischen Angriffen auf russische Rechenzentren in den letzten Tagen heruntergegangen sei. Doch diese Behauptung, die unter anderem der grüne Stadtrat Robin Schlingheider auf Threads und der konservative tschechische Europa-Abgeordnete Tomáš Zdechovský auf X verbreiteten, lässt sich nicht belegen. Das hinderte verschiedene Medien wie Standard oder Focus nicht daran, diese Nachricht zu verbreiten oder zu stützen.

Belegen lässt sich nur ein Rückgang von Bot-Aktivität aus Russland und hier speziell bei dem Autonomen System AS13238, das zum russischen Yandex-Konzern gehört. Yandex, das als Russlands Google gilt, betreibt neben der Suchmaschine auch zahlreiche Cloud-Dienste, die laut eigenem Status-Monitor gerade massive Probleme haben. Der gesamte russische Bot-Traffic ist laut einer Statistik des US-Cloud-Dienstleisters Cloudflare allerdings nicht deutlich heruntergegangen. Dieser Bot-Traffic bezieht sich auf das Internet allgemein und nicht speziell auf soziale Medien, in denen die AfD-fördernden Social Bots aktiv sind.

Es gibt viele unterschiedliche Arten von Bots

Dazu muss einem klar sein, dass mit dem Begriff Bot alles mögliche gemeint sein kann, zum Beispiel auch so genannte Crawler von Suchmaschinen, die das Internet nach Inhalten und Änderungen durchforsten und indexieren. Hinzu kommen Server-zu-Server-Kommunikationen, Zugriff auf API-Schnittstellen, Bots von allen möglichen KI-Anwendungen sowie Bots, die auf Servern und Webseiten nach Sicherheitslücken suchen, um diese dann schädlich zu nutzen. Der nicht menschliche Bot-Traffic macht mittlerweile weltweit mehr als die Hälfte des Internetverkehrs aus.

Nun scheint die ukrainische Strategie, russische Rechenzentren zu attackieren, durchaus Wirkung zu zeigen und die Internetkonnektivität sowie den Traffic aus einzelnen Rechenzentren deutlich zu minimieren. Innerhalb Russlands mehren sich die Beschwerden über ausgefallene Bezahl-Apps, Kartendienste und Websites, die auf die Infrastruktur von Yandex angewiesen sind.

Doch das lässt sich nicht auf die globale Aktivität von Social Bots übertragen, die ohnehin schwer zu messen ist. Denn im Gegensatz zum normalen Bot-Traffic versuchen Social Bots sich als Menschen zu verschleiern, weil sie in sozialen Netzwerken als solche gesehen werden wollen. Es ist wahrscheinlich, dass Monitoringsysteme wie das von Cloudflare einen guten Teil dieser Social Bots gar nicht erfassen können.

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Deutliche Zweifel am Rückgang rechter Propaganda-Bots

Früh kritisiert haben die virale Nachricht User auf Reddit, der Account antibot4navalny auf Bluesky sowie der Regensburger Informatik-Professor Raphael Wimmer. Letzterer zweifelte die von Schlingheider und Zdechovský verbreitete Grafik als möglichweise KI-generiert an. Als Wimmer bei Schlingheider nachfragte, woher die Grafik stamme und was die Quelle für die Daten sei, soll dieser ihn auf Threads geblockt haben. Eine kurzfristige Presseanfrage von netzpolitik.org nach der Quelle der Grafik hat Schlingheider noch nicht beantwortet, wir reichen diese gegebenenfalls nach.

Skepsis kommt auch vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS), das zahlreiche Social-Media-Aktivitäten zum Thema Desinformation, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien beobachtet. Der Geschäftsführer von CeMAS, Josef Holnburger, sagt gegenüber netzpolitik.org, dass seine Organisation derzeit keinen Rückgang von anorganischen Likes und Retweets erkennen könne. Dafür sei es aber auch noch zu früh: Die Aktivität russischer Desinformationskampagnen würde am Wochenende immer heruntergehen und stehe im Zusammenhang mit der normalen Arbeitswoche, so Holnburger.

Der Entwickler Michael Paulauski merkte an, dass niemand Beweise vorgelegt habe, dass der Online-Traffic der Rechten eingebrochen sei. Er postete zudem Daten, die zeigen sollen, dass die Interaktionen auf dem X‑Account der AfD seit den Angriffen auf die Rechenzentren bis zum 9. Oktober nicht heruntergegangen seien. Die Rechenzentren in Russland wurden zwischen 7. Oktober und dem 11. Oktober angegriffen.

Update 13.10. – 8:30 Uhr: Robin Schlingheider hat seinen Post ergänzt und schreibt, dass ihm ein Fehler unterlaufen sei, er habe habe ungeprüft eine Grafik von einem anderen Post übernommen. Dieser Post ist mittlerweile auch gelöscht.

Über die Autor:innen

  • Markus Reuter
    Markus Reuter

    Markus Reuter recherchiert und schreibt zu Digitalpolitik, Desinformation, Zensur und Moderation sowie Überwachungstechnologien. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Polizei, Grund- und Bürgerrechten sowie Protesten und sozialen Bewegungen. Für eine Recherchereihe zur Polizei auf Twitter erhielt er 2018 den Preis des Bayerischen Journalistenverbandes, für eine TikTok-Recherche 2020 den Journalismuspreis Informatik. Bei netzpolitik.org seit März 2016 als Redakteur dabei. Er ist erreichbar unter markus.reuter | ett | netzpolitik.org, sowie auf Mastodon und Bluesky.

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12 Kommentare zu „Aus brennenden Rechenzentren in Russland wird kein Bot-Ausfall bei der AfD“

  1. Freidenker

    ,

    Unabhängig vom eigentlichen Sachverhalt kann man sich die Frage stellen, wieviel Strom der Traffic verbraucht, der durch die 53 % Bots nach dem oben angegebenen Link

    https://de.statista.com/infografik/27498/anteil-des-durch-bots-verursachten-webtraffics/

    erzeugt wird. Wieviel Sparpotential, das dem Eindämmen des Klimawandels zugute kommt, würde das erbringen, wenn man den ganzen Bot-Schrott beseitigt oder sogar abschaltet? Wäre echt interessant!

    Antworten
  2. Frank

    ,

    Die technischen Aussagen in diesem Artikel teile ich.

    Doch ich kann auch sehr deutlich bestätigen, dass zumindest auf Facebook die Menge an AfD-nahen Postings und Kommentaren irgendwann innerhalb der letzten 48 Stunden sehr, sehr, sehr deutlich abgenommen hat. Hatte ich zuvor unter jedem Artikel einer seriösen Quelle, der nur ansatzweise Futter für populistische Diskussionen liefert, massenhaft Kommentare aus dem rechten Spektrum ertragen müssen, müsste ich sie jetzt regelrecht suchen! Das ist schon extrem auffällig.

    Also meine Bitte: Mal weg von der Diskussion, was ein Bot ist, hin zu der Frage: Was passiert da gerade? Zufällige zeitliche Überschneidung mit einer ganz massiven Aufräumaktion bei Meta?

    Antworten
    1. as140

      ,

      Weil das Wochenende vorbei ist und die Leute montags keine Zeit haben ist naheliegender.

      Antworten
  3. YandexGPT

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    wenn die DNS und Routing infrastruktur die in den Yandex Rechenzentren zusammen mit YandexGPT gehostet wird weggebombt wird und zeitgleich ein rückgang in rechten trollpostings zu verzeichnen ist dann kann man da schon nen zusammenhang sehen, dieses „weitergehen hier gibt es nichts zu sehen“ das jetzt vermehrt gefahren wird finde ich etwas irritierend

    Antworten
    1. Anonym

      ,

      Jup, auch hier gilt wieder, den Botverkehr nicht messen können (was hier gemeldet wird) bestätigt noch widerlegt, dass es ihn nicht gab/inwieweit er zurückgegangen ist.

      Nur wird hier suggeriert, dass das alles kein Problem sei. Und das ist bei Np leider häufiger so; verstehe wirklich nicht, wie Teile der netzpolitischen Szene weiterhin die Augen vor dem Bot/Propaganda-Problem verschließen, nur weils offenbar nicht ins eigene Weltbild passt.

      Antworten
      1. Markus Reuter

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        Wo liest Du bitte im Artikel heraus, dass NP sagt, dass das alles kein Problem sei? Man muss ja nur mal durch die Kommentare, Likes, Following, usw. der AfD auf TikTok und anderswo durchscrollen um zu merken, dass dort auf jeden Fall massive Bot-Aktivitäten im Gange sind. Es ist eben nur verdammt schwer zu messen, weil die Plattformen alles daran setzen, dass eine Messbarkeit schwierig ist.

        NP berichtet seit Jahren immer wieder über Manipulation, Desinformation, Bots, usw. – finde den Vorwurf deswegen falsch und weise ihn zurück.

        Antworten
  4. mw

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    Das humanitäre Völkerrecht verbietet ausdrücklich Angriffe auf zivile Zile, also auch auf Rechenzentren. Leider wird das im Beitrag nicht erwähnt, denn der Angriff der Ukraine war eindeutig völkerrechtswidrig.

    Antworten
    1. Daniel Kohl

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      Die Büchse hat Putin aufgemacht. Mit der Begründung dass das eben KEINE zivile Infrastruktur ist. Denn sonst würde Russland ja ein weiteres Kriegsverbrechen begehen.

      Antworten
    2. rt

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      Da die Server zu hybrider Kriegsführung eingesetzt worden sind und Russland die Digitale Infrastruktur bei Yandex gebündelt und auch militärisch genutzt hat, kann man kaum noch von einem zivilen Ziel sprechen!

      Antworten
    3. Ketzer, der Belesene

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      Ein RZ, was Militäroperationen koordiniert, ist ein legitimes Ziel nach dem humanitäre Völkerrecht. Genau so wie Umspannwerke, welche z. B. die Flugabwehr in Moskau mit Energie versorgen.

      Antworten
  5. Frank g

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    Obwohl explizit darauf hingewiesen wird, dass keine reine Meinungsbeiträge gewünscht sind, finden sich ausschließlich jene.

    Antworten
  6. ClaudiaBerlin

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    Ergänzend: ich nehme an, dass diese Infos über die Folgen ukrainischer Angriffe auf russische Rechenzentren von Mark Reicher stammen: ein Publisher, der eigentlich ständig von Erfolgen der Ukrainer berichtet – wobei diese Infos, soweit überhaupt jemals eine Quelle angegeben wird, aus Mailinggruppen (Telegram) russischer und ukrainischer Militärs stammen sollen. Das letzte Video ist getitelt:
    „MILLIONEN von RUSSEN-BOTS AUSGELÖSCHT! Ukraine ZERSTÖRT 80% des INTERNET-RIESEN YANDEX!“
    Ich hatte mich schon gewundert, dass dazu „niemand“ was sagt – also doch!

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