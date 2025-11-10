Palantir in Baden-WürttembergPolizei soll mit deinen Daten Software trainieren dürfen

Eine Änderung des Polizeigesetzes von Baden-Württemberg soll der Landespolizei erlauben, Software mit personenbezogenen Daten zu trainieren und zu testen. Sie könnte damit auch Klarnamen oder Gesichtsfotos unschuldiger und unverdächtiger Personen in Systeme wie von Palantir einspeisen.

- - in Überwachung - 2 Ergänzungen
Polizisten aus BW, vor dem Landtag in Stuttgart
Polizist*innen stehen in Baden-Württembergs Hauptstadt Stuttgart, während dort der Petitionsausschuss zum umstrittenen Gesetzentwurf tagt.

Am Mittwoch will die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg einen heftig umstrittenen Gesetzentwurf verabschieden. Er erlaubt dem Bundesland den Einsatz der Palantir-Software zur Datenanalyse, die das Land für mehr als 25 Millionen Euro bereits eingekauft hat.

Im Windschatten dieses Ansinnens bringt der Gesetzentwurf eine weitere bedeutende Verschlechterung des Datenschutzes im Land mit sich: Laut Paragraf 57a soll die Polizei von Baden-Württemberg künftig personenbezogene Daten zur Entwicklung, zum Training, zum Testen, zur Validierung und zur Beobachtung von informationstechnischen Systemen einsetzen dürfen. Dabei ist unerheblich, ob sich die betroffenen Menschen zuvor verdächtig gemacht haben. Die entsprechende Datenverarbeitung ist nicht an ein Ermittlungsverfahren gebunden, sondern allein zur Verbesserung und Implementierung von Überwachungssoftware gedacht.

Bürger*innen werden demnach künftig Daten liefern, mit denen beispielsweise das privatwirtschaftliche Unternehmen Palantir, gegründet vom rechten Anti-Demokraten Peter Thiel, seine Produkte verbessern kann. Wenn also in Kürze die ersten Tests der Palantir-Software in Baden-Württemberg beginnen, könnten diese direkt mit realen personenbezogenen Daten vorgenommen werden, die millionenfach in Polizeidatenbanken lagern.

Auch der Test und das Training von beispielsweise automatisierter Verhaltens- oder Gesichtserkennung ist damit möglich. Ausgenommen sind nur Daten, die im Rahmen einer Wohnraumüberwachung erhoben wurden.

Alles netzpolitisch Relevante

Drei Mal pro Woche als Newsletter in deiner Inbox.

Jetzt abonnieren

Daten dürfen auch an Dritte weitergegeben werden

Sobald „unveränderte Daten benötigt werden oder eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist“, dürfen beispielsweise auch Klarnamen und andere eindeutig identifizierende Informationen wie Gesichtsfotos dabei genutzt werden. Die Daten dürfen auch an Dritte weitergegeben werden.

Tobias Keber, der Landesdatenschutzbeauftragte, fordert in einer Stellungnahme, zumindest in jedem Fall zu prüfen, ob eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung tatsächlich unverhältnismäßig ist. Nach dem Entwurf, der Mittwoch zur Abstimmung gestellt wird, ist dies nicht zwingend vorausgesetzt, sobald „unveränderte Daten benötigt werden“. Außerdem solle, so Keber, seine Behörde jeweils frühzeitig eingebunden werden.

Es ist gut möglich, dass diese Rechtsgrundlage zum Testen und Trainieren mit personenbezogenen Daten eine Reaktion auf den bayerischen Umgang mit Palantir-Software ist. Dort hatten die Behörden die Datenanalyse mit Echtdaten tatsächlicher Menschen ohne Rechtsgrundlage getestet, woraufhin der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte forderte, den Test zu beenden. Laut der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages muss ein derartiger Testbetrieb den gleichen – hohen – Anforderungen genügen wie der tatsächliche Einsatz.

Wer zusehen möchte, wie die grün-schwarze Landesregierung diesen massiven Grundrechtseingriff durchs Parlament bringt, kann dies Mittwoch ab 13.30 Uhr auf der Website des Landtags tun.

Deine Spende für digitale Freiheitsrechte

Wir berichten über aktuelle netzpolitische Entwicklungen, decken Skandale auf und stoßen Debatten an. Dabei sind wir vollkommen unabhängig. Denn unser Kampf für digitale Freiheitsrechte finanziert sich zu fast 100 Prozent aus den Spenden unserer Leser:innen.

Über die Autor:in

Martin ist seit 2024 Redakteur bei netzpolitik.org. Er hat Soziologie studiert, als Journalist für zahlreiche Medien gearbeitet, von ARD bis taz, und war zuletzt lange Redakteur bei Berliner Stadtmagazinen, wo er oft Digitalthemen aufgegriffen hat. Martin interessiert sich für Machtstrukturen und die Beziehungen zwischen Menschen und Staaten und Menschen und Konzernen. Ein Fokus dabei sind Techniken und Systeme der Überwachung, egal ob von Staatsorganen oder Unternehmen.

Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Mastodon

Veröffentlicht 10.11.2025 um 12:31
Kategorie
Schlagworte
Weitere Artikel
Ein Mast mit fünf Kuppelkameras daran
Überwachung

VideoüberwachungHamburger Polizei soll KI mit personenbezogenen Daten trainieren

Ein kurzfristiger Änderungsantrag zum Hamburger Polizeigesetz sieht vor, personenbezogene Daten und auch Klarnamen in automatisierte Systeme einzuspeisen. Zum KI-Training dürfen die Daten auch an Dritte weitergegeben werden. Morgen wird über den Entwurf von Rot-Grün abgestimmt.

Lesen Sie diesen Artikel: Hamburger Polizei soll KI mit personenbezogenen Daten trainieren
Polizisten aus BW, vor dem Landtag in Stuttgart
Überwachung

Palantir in Baden-WürttembergPolizei soll mit deinen Daten Software trainieren dürfen

Eine Änderung des Polizeigesetzes von Baden-Württemberg soll der Landespolizei erlauben, Software mit personenbezogenen Daten zu trainieren und zu testen. Sie könnte damit auch Klarnamen oder Gesichtsfotos unschuldiger und unverdächtiger Personen in Systeme wie von Palantir einspeisen.

Lesen Sie diesen Artikel: Polizei soll mit deinen Daten Software trainieren dürfen
Sebastian Müller vor dem Landtag in Stuttgart.
Datenschutz

Automatisierte DatenanalyseDer grüne Palantir-Spagat

Baden-Württemberg hat bereits Millionen ausgegeben, um Software des US-Konzerns Palantir in die Polizeiarbeit zu integrieren. Im Petitionsausschuss wurde nun das Anliegen angehört, nicht mit Palantir zusammenzuarbeiten. Die Grünen sind dabei zerrissen: Die Bundespartei positioniert sich gegen Palantir, doch die Regierungspartei in Stuttgart trägt den Deal mit.

Lesen Sie diesen Artikel: Der grüne Palantir-Spagat

2 Ergänzungen

  1. Sollte dieses Gesetz in der im Artikel beschriebenen Form beschlossen werden, offenbart es einen gravierenden und verfassungsrechtlich zu beanstandenden Widerspruch:

    Ich hatte seinerzeit zu folgenden Themen bzw. Links kommentiert, die u. a. das Scannen von Kennzeichen durch die Brandenburger Polizei betrafen. Es gab (u. a.) zu diesem Sachverhalt mehrere Urteile, deren Kernaussage ich hier wiederholend zitiere:

    1.) https://netzpolitik.org/2023/innenministerkonferenz-polizei-setzt-ohne-rechtsgrundlage-handy-blitzer-ein-die-allen-ins-auto-filmen-und-das-auswerten/#comments

    hier eigener Kommentar vom 14. Juni 2023 um 12:39 Uhr, Absatz zwei, ich zitiere sinngemäß, dass das dauerhafte Aufzeichnen OHNE das Vorliegen strafrechtlich zu würdigenden Verhaltens nicht zulässig ist.

    2.) Weiterhin zitiere ich aus § 32 Abs. 7 NPOG (entscheidende Passus sind groß geschrieben), mit Bezug auf meine damaligen Kommentare:

    „Die Verwaltungsbehörden und die Polizei dürfen im öffentlichen Verkehrsraum zur Verhütung (…) Bildaufzeichungen offen anfertigen (…) es ist technisch sicherzustellen, DASS INSASSEN NICHT ZU SEHEN SIND ODER SICHTBAR GEMACHT WERDEN KÖNNEN. Bei Kraftfahrzeugen, bei denen (…) keine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit vorliegt, sind die nach Satz 2 erhobenen Daten SOFORT AUTOMATISCH ZU LÖSCHEN.“

    Aus diesen Sachverhalten ergibt sich juristisch die Frage, inwieweit es rechtmäßig und verhältnismäßig sein soll, dass, wie im PAG Württemberg geplant, zum Training einer Software einerseits ohne strafrechtliche Relevanz und zweitens mit ziemlicher Sicherheit über einen längeren Zeitraum Identifikationsparameter sämtlicher verfügbarer Personen gespeichert werden sollen, zumal davon auszugehen ist, dass für das Training diese Daten länger vorgehalten werden müssen, als es andere Sachverhalte wie z. B. die oben genannten erlauben würden.

    Fortsetzung s. Teil 2.

    Antworten

  2. Teil 2:

    Zur Hervorhebung: Das Niedersächische OVW hat (im Revisionsverfahren) darauf abgestellt, dass die Aufzeichnung für eine Verkehrsüberwachung NICHT relevanter Daten UNVERZÜGLICH zu löschen seien. Gerade dies ist aber im obigen Kontext nicht zu erwarten, zumal davon auszugehen ist, dass das Training der KI-Software zur Erfassung weitaus höherer bestrafungswürdiger Rechtsverstöße dienen soll, als sie im Fall des Niedersaächsischen OVG zu beurteilen waren.

    Antworten

Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge! Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter netzpolitik.org/kommentare. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.