Seit der vorigen Folge sind viele neue Leute ins Team gekommen. Eine dieser Personen könnt ihr in diesem Podcast kennenlernen: unser neuer – und erster – Volontär Timur. Er erzählt über sich und das, was ihn in seinen ersten Wochen bei netzpolitik.org überrascht hat.
Außerdem sprechen wir über das Thema, das uns diese Woche am meisten beschäftigt hat: die Chatkontrolle. Zwei Jahre nach der letzten Folge mit diesem Schwerpunkt berichtet Markus, wo wir heute stehen, und wie er es weiter aushält, beständig über diesen netzpolitischen Dauerbrenner zu berichten.
In dieser Folge: Timur Vorkul, Markus Reuter und Anna Biselli.
Produktion: Serafin Dinges.
Titelmusik: Trummerschlunk.
Links und Infos
Hausmitteilungen
- Unser Instagram-Account
- Erster Text unserer neuen Kollegin in Brüssel
Thema des Monats
- Die Podcast-Folge vor zwei Jahren zum „Beruf: Chatkontrolle“
- Alle unsere Texte zur Chatkontrolle
- Warum ist Chatkontrolle so ein Problem?
Aus dem Maschinenraum
- Timurs Text zu einem vietnamesichen Exilmedium
Blattkritik
- Interview zu Charlie Kirk mit Berit Glanz
- BAMF liest viel weniger Smartphones aus
- Ausländerbehörden lesen dafür sehr viele Smartphones aus
- Alaa Abd el-Fattah kommt endlich frei
