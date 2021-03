Staatstrojaner sollen Geheimdiensten oder Strafverfolgungsbehörden dazu dienen, Kommunikation und Daten von Smartphones zu überwachen. Die Software wird direkt in das jeweilige Gerät eingebracht und hebelt quasi von innen die Schutzmaßnahmen des Betroffenen aus. Verschlüsselte Nachrichten beispielsweise können so vor der Verschlüsselung mitgelesen werden. In Demokratien sind – zumindest meistens – hohe rechtliche Hürden vorgesehen, bevor ein solcher Trojaner eingesetzt werden darf.

Die Spionagesoftware „Pegasus“ der israelischen Firma NSO Group wird immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht. Das Unternehmen gibt zwar an, die Software nur für Verbrechensbekämpfung an Regierungen zu verkaufen, wie sie letzten Endes eingesetzt wird, prüft die Firma selbst aber nicht. Von Spionage mit solcher Software betroffen sind häufig Journalist:innen und Aktivist:innen, die sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit in ihren Ländern einsetzen. Autoritäre Regime können sie mit Hilfe der Spionagesoftware über Ländergrenzen hinweg überwachen und unter Druck setzen. Access Now und weitere NGOs versuchen seit Jahren dagegen vorzugehen.

Eine Klage von Facebook gegen das Unternehmen NSO wird jetzt vor Gericht verhandelt. Nachdem mit der NSO-Software Pegasus 1.400 WhatsApp-Nutzer:innen ausspioniert wurden, klagte das Unternehmen im Jahr 2019. Die Klage wird mittlerweile von anderen großen Tech-Konzernen und der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) mit Stellungnahmen unterstützt. EFF forderte das Gericht auf, der NSO keine Immunität zu gewähren.

Menschenrechtler:innen, Journalist:innen und Aktivist:innen überall auf der Welt wurden Opfer des WhatsApp-Hacks. Die ersten bekannten Fälle in Europa betrafen Personen, die sich für die Unabhängigkeit Kataloniens einsetzen, unter anderem den Parlamentspräsidenten Roger Torrent. Außerhalb Europas kann diese heimliche Form der Überwachung überaus bedrohlich werden: Inhaftierungen, Folter oder gar Hinrichtungen können in diktatorischen Regimes die Folge sein.

Access Now hat fünf Betroffene interviewt und ihre Geschichten veröffentlicht. Wir haben sie übersetzt. Sie zeigen eindrücklich, was es bedeutet, mit einem Staatstrojaner überwacht zu werden:

Bela Bhatia ist eine indische Menschenrechtsanwältin, Aktivistin, unabhängige Forscherin und Autorin.

Mein Name ist Bela Bhatia. Ich lebe in Jagdalpur im Bezirk Bastar im indischen Bundesstaat Chhattisgarh. Ich arbeite hier als Menschenrechtsanwältin und -aktivistin, unabhängige Forscherin und Autorin. Bevor ich im Januar 2015 nach Bastar umzog, war ich Honorarprofessor am Tata Institute of Social Sciences in Mumbai. Meine Verbindung nach Bastar reicht bis ins Jahr 2006 zurück. Bastar ist seit 2005 Schauplatz eines „Krieges“ zwischen der indischen Regierung und der Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten). Seitdem gab es eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen an den indigenen Adivasi, den Bewohnern der Dörfer des Kriegsgebiets. Ich gehörte zu den Mitgliedern der Zivilgesellschaft, die diese Exzesse dokumentierten, sich dazu äußerten und dagegen schrieben sowie die Opfer vor Gericht vertraten.

Ich glaube, dass ich ins Visier geriet, weil die Landes- und Bundesregierungen Indiens nicht wollen, dass Einzelpersonen die Straffreiheit der Polizei und der Paramilitärs bezeugen oder sich dagegen aussprechen, während sie ihre Pläne zur Niederschlagung der maoistischen Bewegung mit brutaler Gewalt und illegalen Mitteln ausführen. Neben den Problemen, die mit der maoistischen Bewegung zusammenhängen, gibt es noch andere Themen, die Regierungsführung und die demokratischen Rechte der Bürger betreffend, insbesondere die Rechte der Adivasi in diesem Gebiet – das unter den Anhang 5 („Fifth Schedule„) der indischen Verfassung fällt, wodurch ihnen besonderer Schutz gewährt werden sollte – werden mit Füßen getreten, zum Beispiel in der Förderung der Bergbauindustrie, die im Interesse privater Konzerne ohne ein ordentliches Verfahren stattfindet. Die Regierung ist bestrebt, selbst gewaltfreie Mobilisierungen zur Wahrung solcher demokratischen Rechte zu unterbinden.

Seit vielen Jahren werden unabhängige Beobachter:innen und Akteur:innen, ob Einheimische oder Besucher:innen, in diesem Gebiet kontinuierlich überwacht und schikaniert, darunter auch einheimische Jugendliche. Besonders gebildete Jugendliche wurden schikaniert und willkürlich verhaftet, auch Sozialarbeiter:innen, Journalist:innen, Anwälte und Akademiker:innen wurden bedroht, vertrieben oder unter falschen Anschuldigungen angeklagt.

Wie andere auch, war ich in den Jahren 2016 und 2017 solchen Überwachungen, Schikanen, Drohungen und Etikettierungen als „Naxaliten-Agent“ und „urbaner Naxalit“ sowie unterschiedlichen Angriffen durch die Polizei, paramilitärische und Bürgerwehr-Organisationen ausgesetzt. Es wurde zum Beispiel ein anonymes Flugblatt mit meinem Foto, das mich als „Naxaliten-Agent“ bezeichnete (eine implizite Aufforderung zur Gewalt), im März 2016 von Mitgliedern einer feindseligen Kundgebung, die von einer Bürgerwehr in dem Dorf, in dem ich wohnte, organisiert wurde, in der Gegend verteilt; mein Telefon wurde mir von einem maskierten Mann entrissen, als ich versuchte, über eine von Polizei und Bürgerwehr organisierte Kundgebung in Jagdalpur im September 2016 zu berichten; im Oktober 2016 wurde mein Bildnis zusammen mit dem anderer Aktivist:innen von der Polizei in mehreren Distrikthauptquartieren verbrannt; im Januar 2017 versuchten Schläger einer Bürgerwehr, mich in der Nacht zu bedrohen, und griffen am nächsten Morgen mein Haus an, eine gemietete Unterkunft in einem Dorf, mit der Absicht, mich zu vertreiben. Darüber hinaus war mir bewusst, dass mein Telefon höchstwahrscheinlich angezapft und meine Bewegungen oft verfolgt wurden.

Ich war daher nicht überrascht, als ich von John Scott-Railton, einem leitenden Forscher des Citizen Lab an der Universität von Toronto, erfuhr, dass mein Telefon mit einer Spionagesoftware namens Pegasus gehackt worden war, die von der israelischen Cyber-Warfare-Firma NSO Group exklusiv an Regierungen verkauft wurde. Ich sah das als eine Fortsetzung der alten Überwachung in ausgefeilterer Form.

Die Auswirkungen dieser Überwachungsmaßnahmen, die in der Pegasus-Operation gipfelten, sind, dass ich gezwungen bin, in einem Umfeld des Verdachts zu arbeiten und ein eingeschränktes Leben zu führen. Es ist umso schwieriger geworden, unter den Gemeindemitgliedern Vertrauen für jegliche gemeinsame Aktivität aufzubauen. Außerdem konnte ich nicht dort leben, wo ich gern gelebt hätte, in dem Dorf, in dem ich jetzt lebe, wurde ich 2017 angegriffen. Ich war auch nicht in der Lage, in anderen Funktionen zu arbeiten, in denen ich gern gearbeitet hätte; beispielsweise hätte ich gern mit der Universität hier zu tun gehabt, aber auch die Universitätsbeamten sind mir gegenüber misstrauisch geworden.

Die Tatsache, dass ich ins Visier internationaler Spionage geraten bin, hat all die früheren Gerüchte und ihre möglichen Folgen noch verstärkt. Die Pegasus-Operation hat die Überwachung auf eine neue Ebene gehoben und mich noch umstrittener und angreifbarer gemacht, als ich es ohnehin schon war. Ich muss auch mit der ständigen Befürchtung leben, aufgrund falscher Anschuldigungen verhaftet zu werden, wie es in letzter Zeit mehreren anderen Aktivist:innen in diesem Land passiert ist.