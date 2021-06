Wer auch immer die nächste Bundesregierung stellt, wird eine ungeliebte Dauerbaustelle erben: Schon seit 2015 plagt sich die schwarz-rote Koalition mit der längst überfälligen Modernisierung der Bundesverwaltung. Viele Irrwege und eine komplette Neuorganisation später sieht es danach aus, dass die Umstellung noch im Jahr 2032 Kopfzerbrechen bereiten wird.

Rund 200 Bundesbehörden, darunter fast alle Bundesministerien, sollte das Großprojekt ursprünglich binnen zehn Jahren auf einen aktuellen Stand bringen. IT-Anschaffungen, Dienste und Clients sollen vereinheitlicht und standardisiert werden, um „zukunftssichere digitale Verwaltungsleistungen zu schaffen“, schreibt das IT-Zentrum Bund.

Richtig Fahrt hat das Projekt jedoch nie aufgenommen. Mehrfach stellte der Bundesrechnungshof gravierende Mängel bei der Umsetzung fest, Anfang 2020 wurde das Projekt schließlich vollständig neu aufgestellt. Seitdem ist für das übergreifende Controlling das Bundeskanzleramt verantwortlich, für die Dienste der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), für die Betriebskonsolidierung Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

Innenministerium steckt in Konzeptionsphase fest

Eine spürbare Verbesserung hat dies bislang aber nicht gebracht – im Gegenteil, mahnte der Bundesrechnungshof zuletzt im April. Weiterhin fehlt es etwa an einem zentralen IT-Controlling, das den ganzen Prozess planen und steuern soll. Die Aufgabe dafür liegt inzwischen beim Bundesinnenministerium (BMI), weil das Bundesverkehrsministerium (BMVI), erst unter Andreas Dobrindt und später unter Andreas Scheuer (beide CSU), der Aufgabe offenbar nicht gewachsen war.

Dennoch legte das BMI bis heute „kein finalisiertes Grobkonzept vor“, heißt es im der Redaktion vorliegenden Bericht des Bundesrechnungshofs vom April. Stattdessen befinde sich das BMI bis heute „erneut in der Konzeptionsphase“ – seit 2018. Somit ist keine verlässliche Planung möglich, es fehlen Daten, Berichte und Handlungsempfehlungen. Die Folge: Ohne diese Informationen müssen sich Behörden eigene Datengrundlagen für Entscheidungen schaffen. Dies könne Projekte unnötig belasten und zudem für vermeidbare Mehrfachbeschaffungen sorgen, mahnte der Bundesrechnungshof.

In einer Antwort an den Grünen-Abgeordnete Sven-Christian Kindler offenbart nun das Bundesfinanzministerium (BMF) etwas Einblick in den Stillstand: So hatte das wichtige Teilprojekt offenkundig von Beginn an mit Personalmangel zu kämpfen, bei der Verlagerung der Aufgaben vom BMVI in das BMI wurden überwiegend unbesetzte Stellen übertragen, schreibt die parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn.

Monatelang ausgesetzte Projekte

Die dünne Personaldecke machte sich schließlich in der Coronapandemie endgültig bemerkbar. Ressourcen wurden umgeschichtet, Arbeiten phasenweise reduziert durchgeführt oder teils ganz ausgesetzt. Ein Entwurf des Grobkonzepts soll nun im Juni 2021 vorliegen, hofft das BMI, danach soll die Arbeit am Feinkonzept folgen.

Ein ähnliches Bild gibt die sogenannte Nachfragemanagementorganisation ab. Einmal errichtet, soll sie die IT-Nachfrage der Ressorts bündeln und das zentrale IT-Angebot des Bundes darauf ausrichten. Doch seit 2017 ist es dem BMI nicht gelungen, diesen elementaren Pfeiler aufzubauen. Es werde noch Jahre dauern, bis er vollständig arbeitsfähig sein wird, kritisiert der Bundesrechnungshof.

„Solange fehlt der Bundesregierung ein wesentlicher Baustein der IT-Konsolidierung Bund“, heißt es im Bericht. Dies erschwere, das IT-Angebot für die Verwaltung bedarfsgerecht zu entwickeln sowie die Wirtschaftlichkeit von Angeboten verlässlich zu bewerten.

Allerorts Personalmangel

Auch hier sorgte die Personalknappheit in der Pandemie dafür, dass die Arbeiten für ein halbes Jahr gänzlich eingestellt wurden, schreibt das BMI ist seiner Antwort an Kindler. Zwar betont das Ministerium, sich erfolgreich um neues Personal bemüht zu haben. Dem Bundeskanzleramt zufolge aber offenbar nicht ausreichend gut genug: Im Juni 2020 fanden sogar eigene Gespräche dazu statt. Vollständig arbeitsfähig soll der Bereich erst im Dezember 2025 werden, so das BMI.

Zuhauf unbesetzte Stellen gibt es auch im Informationstechnikzentrum Bund: Bis zum Mai, rund fünf Jahre nach der Gründung der Behörde, standen dort 543 Stellen leer, fast 15 Prozent der geplanten Belegschaft. Die Behörde ist heute schon ein wesentlicher IT-Dienstleister für die Bundesverwaltung und soll eine wichtige Rolle bei der IT-Konsolidierung des Bundes spielen.

Dass sich weder der Zeit- noch der Finanzierungsplan halten lassen, steht angesichts der vielen Fehlentscheidungen schon länger fest. Statt rund einer Milliarde Euro an Gesamtkosten dürfte diese Summe allein bei Berater:innen landen. Aktuelle Schätzungen gehen von knapp 3,5 Milliarden Euro für das ganze Projekt aus.

Nachzügler Bundesclient

Einer der verschleppten Teile ist die Einführung des sogenannten Bundesclients – eines standardisierten und sicheren IT-Arbeitsplatzes für die rund 300.000 Mitarbeiter:innen in der Bundesverwaltung und eine „wesentliche Maßnahme“ der IT-Konsolidierung, so der Bundesrechnungshof. Doch obwohl ein Pilotbetrieb Anfang des Jahres erfolgreich abgeschlossen wurde, wird sich die Einführung höchstwahrscheinlich bis 2032 hinziehen, räumt sogar das BMI ein – unter anderem, weil sich die für die Einführung notwendige Betriebskonsolidierung bis 2028 verzögert.

Bis der Bundesclient also bei der letzten Behörde gelandet ist, wird viel Zeit ins Land gezogen sein. „Der Bundesrechnungshof sieht die Gefahr, dass der Bundesclient technisch veraltet sein könnte, bis er flächendeckend eingeführt sein wird“, warnen die Prüfer:innen in ihrem Bericht. Oder in den Worten des Bundesinnenministeriums, das bei der Vorstellung des Vorhabens 2015 beinahe ominös ankündigte: „In der IT bedeutet Stillstand Rückschritt“.