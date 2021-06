Die Pandemie hat die digitale Nachrichtennutzung und das Mediengeschäft im vergangenen Jahr geprägt: Einerseits gab es eine Trendwende im zuvor jahrelang sinkenden Vertrauen in die Medien, das nun wieder leicht anstieg. Andererseits sind neue Herausforderungen für die Branche aufgekommen, etwa Falschinformationen über die Pandemie oder wegbrechende Anzeigenkunden und Einnahmenverluste.

Das sind nur einige der Ergebnisse des 160 Seiten umfassenden Digital News Report 2021. Seit zehn Jahren veröffentlicht das Reuters Institute for Journalism jährlichen einen Bericht auf Grundlage einer weltweiten Befragung von YouGov. Für diese zehnte Ausgabe wurden im Februar 2021 Menschen aus 46 Ländern befragt. Damit decke der Bericht erstmals mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ab. Neu dabei sind einige Länder des globalen Südens wie Indien, Indonesien und Nigeria. Auch in diesem Jahr wurde die Forschung von Google finanziert.

Die Corona-Pandemie hat alte Trends verstärkt

Die Daten aus der Befragung in den Ländern des globalen Südens könnten sowohl den Journalist:innen vor Ort, als auch den Journalist:innen in anderen Ländern helfen, schreibt Rasmus Nielsen, der Direktor des Instituts, in seinem Vorwort. „Politische Angriffe, finanzielle Unsicherheit und eine starke Orientierung von Internetnutzenden in Richtung mobile und soziale Medien – das sind einige der Realitäten, mit denen auch die Journalist:innen in historisch eher privilegierten Teilen der Erde häufiger zu tun haben“, so Rasmus Nielsen.

Da die Methodik auf einer Online-Befragung beruht, konzentriere sich die Studie nach wie vor auf Länder, in denen viele Menschen Zugang zum Internet haben. Daher überwiegt der Anteil europäischer Länder. Die allgemeinen Trends, die der Bericht feststellt, gelten dementsprechend nicht unbedingt für alle Regionen. Dass die Corona-Pandemie weltweit einen Einfluss auf die Medienbranche hatte, spiegelt sich aber in unterschiedlichen Entwicklungen wieder:

Vertrauen in Medien: In den Ländern, in denen die Coronakrise die Berichterstattung dominierte, vertrauten die Menschen wieder stärker in Medien. 44 Prozent der Befragten gaben an, den meisten Nachrichten zu vertrauen. Insbesondere konnten die großen, etablierten Medienmarken vom gesteigerten Vertrauen profitieren. In Deutschland wurden vor allem öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle für Informationen über die Pandemie wahrgenommen.

Grundlegendes Umdenken gefordert

Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung hin zu einer digitaleren, mobileren und Plattform-dominierten Medienlandschaft insgesamt weiter vorangetrieben, so der Bericht. Dies erzwinge nun ein grundlegendes Umdenken darüber, wie Journalismus im nächsten Jahrzehnt funktionieren sollte: „Als Geschäft, in Bezug auf Technologie, aber auch als Beruf.“