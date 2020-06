Welche Medien nutzen Menschen in Krisenzeiten, um sich zu informieren? Das hat das Reuters Insitute for the study of Journalism für den neuen Digital News Report untersucht. Der Bericht erscheint einmal jährlich und wird von Sponsoren wie Google oder BBC News sowie mehreren Universitäten und Forschungsinstituten finanziert und unterstützt. In diesem Jahr standen die Forschenden allerdings vor einer besonderen Herausforderung: Die Daten wurden im Januar und Februar erhoben – also kurz bevor die Corona-Pandemie weltweit ausgebrochen ist.

Deshalb wurden zusätzlich zu den Antworten aus einer Online-Umfrage von mehr als 80.000 Menschen aus 40 Ländern weltweit im April weitere Daten erhoben, um auch die Einflüsse der Corona-Krise beurteilen zu können. Im Fokus standen dabei die Themen Desinformation, Wissenschaft und Medien. Dabei haben sich die Forschenden auf sechs Länder konzentriert: Neben Deutschland auf Großbritannien, USA, Spanien, Argentinien und Südkorea.

Schnellerer Wandel durch die Corona-Krise

Dabei zeige der Vergleich zwischen Medienkonsum vor und während der Corona-Pandemie, dass die Krise langfristige strukturelle Veränderungen hin zu digitaleren, mobileren und plattform-dominierteren Medienumgebungen beschleunige, schreiben die Forschenden. Unklar sei allerdings, wer in Zukunft bereit sei, für Online-Angebote zu zahlen. Nic Newman, einer der verantwortlichen Autoren der Studie, zieht das Fazit: „Die nächsten zwölf Monate werden entscheidend für die Nachrichtenbranche.“

Insgesamt ist die Studie auch in diesem Jahr sehr komplex: Um repräsentativ und trotzdem aussagekräftig zu sein, wurden von den 80.000 befragten Personen rund drei Prozent in der Auswertung nicht berücksichtigt, weil nur die Haltungen ohnehin digital-affiner Menschen, die Nachrichten mindestens einmal im Monat verfolgen, in die Ergebnisse eingehen sollten. Weil weltweit der Internetzugang unterschiedlich vorhanden ist, seien auch die einzelnen Länder nur bedingt untereinander vergleichbar, schreiben die Autor:innen der Studie. Und doch lassen sich einige Trends ablesen:

Mehr Fernsehen in der Krise: Obwohl Fernsehen in den letzten Jahren immer unbedeutender wurde, schalten in der Coronazeit wieder mehr Menschen ein. Waren es im Januar noch 70 Prozent, die in der Woche vor der Befragung, Fernsehnachrichten gesehen hatten, waren es im April immerhin 72 Prozent. Gleichzeitig stieg auch die Nutzung von Social Media als Nachrichtenquelle von 37 auf 39 Prozent an. Print ging allerdings deutlich zurück: Statt 33 Prozent im Januar lasen während der Krise weltweit nur noch 26 Prozent gedruckte Zeitungen oder Magazine.

Mehr Menschen zahlen für Nachrichten, aber lange nicht alle: Vor allem Medienhäuser, die auf Werbung angewiesen sind, spüren die finanziellen Einschnitte der Krise, heißt es in der Studie. Während in Norwegen ganze 42 Prozent der Nutzer:innen von Online-Nachrichten dafür bezahlen, sind es in den USA trotz Wachstum nur 20 Prozent. Insgesamt konsumieren die meisten Menschen weltweit ohne zu bezahlen. Ganze 40 Prozent der Befragten aus den USA und 50 Prozent aus Großbritannien wollen auf gar keinen Fall für Online-Nachrichten zahlen – weil sie sich generell nicht für Nachrichten interessieren oder mit frei zugänglichen Angeboten zufrieden sind. In Deutschland zahlen zehn Prozent der Befragten für Online-Nachrichten – zwei Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Hohes Vertrauen in Medien: In Deutschland vertrauen nur 14 Prozent Nachrichten in sozialen Medien, aber 45 Prozent Nachrichten im Allgemeinen. Dabei werden immer noch die klassischen Kanäle über TV, Radio oder Printmedien mehr genutzt als ihre digitalen Äquivalente: Während mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Befragten angab, Tagesschau oder Tagesthemen mindestens einmal wöchentlich zu sehen, lag der höchste Wert der Online-Nutzung von Nachrichten bei 17 Prozent für Spiegel online und 15 Prozent für die Online-Angebote der ARD. Nur 22 Prozent der Befragten gab an, Facebook als Nachrichtenquelle zu nutzen – im internationalen Vergleich ist das sehr wenig, in Nachbarländern liegen die Werte teilweise deutlich höher, etwa 43 Prozent in Frankreich, 56 Prozent in Italien oder 65 Prozent in Polen.

Social Media als Nachrichtenkanal

Für die deutsche Teilstudie ist das Hans-Bredow-Institut / Leibniz-Institut für Medienforschung seit 2013 verantwortlich. Während sich der Medienkonsum der Befragten insgesamt nur sehr langsam wandelt, lässt die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen deutlichere Tendenzen erkennen.

Mehr Interesse und Zahlungsbereitschaft: Mit 79 Prozent finden die meisten der erwachsenen Internetnutzenden unabhängigen Journalismus gesellschaftlich wichtig. Während fast 90 Prozent der über 55-Jährigen einen unabhängigen Journalismus für wichtig halten, sind es in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen nur 56 Prozent. Trotzdem steigt die Zahl der Nutzenden, die bereit sind, für Online-Nachrichten Geld zu bezahlen. Während es im vergangenen Jahr noch acht Prozent waren, zahlen mittlerweile zehn Prozent der Nutzenden für Nachrichten im Internet, in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 16 Prozent. Genau diese Altersgruppe ist nach eigenen Angaben auch interessierter an Nachrichten: Unter den 18- bis 24-Jährigen bezeichnet sich etwa die Hälfte – das sind 7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr – als interessiert. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 66 Prozent und damit neun Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr.