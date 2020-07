Unkontrollierte Polizisten und rechtsextreme Netzwerke (Golem)

Moritz Tremmel arbeitet beim golem.de die jüngsten Fälle des Datenmissbrauchs durch vermutlich rechtsextreme Polizist:innen auf: Die Daten mehrerer Menschen, die mit „NSU 2.0“ unterschriebene Drohschreiben erhielten, waren kurz zuvor von Polizeicomputern abgerufen worden. Der Artikel zeigt: Bis heute sind die Datenabrufe bei der Polizei nicht ausreichend kontrolliert.

Are we ready to recycle the “rare earths” behind an energy revolution? (Ars Technica)

Sogenannte „Seltene Erden“ sind aus der Produktion vieler moderner Geräte, Smartphones etwa, nicht wegzudenken. Bislang werden diese Materialien jedoch nur in einem verschwindend geringen Ausmaß wiederverwertet. Neue technische Ansätze machen nun Hoffnung, dass sich an der bisherigen Verschwendung etwas ändert.

What Ever Happened to Digital Contact Tracing? (Lawfare Blog)

Corona-Tracing-Apps waren eine Zeit lang eines der Top-Themen. Inzwischen ist es ein wenig ruhiger um den Technikansatz geworden, in einigen Ländern sogar mucksmäuschenstill. Das Lawfare Blog hat sich die weltweite Entwicklung ausführlich angesehen.

Jeden Tag bleiben im Chat der Redaktion zahlreiche Links und Themen liegen. Doch die sind viel zu spannend, um sie nicht zu teilen. Deswegen gibt es jetzt die Rubrik „Was vom Tage übrig blieb“, in der die Redakteurinnen und Redakteure gemeinschaftlich solche Links kuratieren und sie unter der Woche um 18 Uhr samt einem aktuellen Ausblick aus unserem Büro veröffentlichen. Wir freuen uns über weitere spannende Links und kurze Beschreibungen der verlinkten Inhalte, die ihr unter dieser Sammlung ergänzen könnt.