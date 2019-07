Was vom Tage übrig blieb: Überwachen mit China, Zahlen mit Facebook und Stromverschwenden mit Bitcoin

How U.S. Tech Giants Are Helping to Build China’s Surveillance State (The Intercept)

Google und IBM arbeiten laut Bericht des US-Investigativmediums The Intercept mit zwei chinesischen Firmen an der Entwicklung von Überwachungstechnik. Im Mittelpunkt steht die Firma Semptian aus Shenzhen, deren Mikroprozessoren laut dem Bericht in Telekominfrastruktur in China eingebettet ist und bei der Bespitzelung von 200 Millionen Menschen hilft. Semptian gilt schon seit längerem als wichtiger Lieferant für Überwachungstechnik und baut laut einem Spiegel-Bericht schon seit zumindest 2011 an Chinas „Great Firewall“ mit. Warum Google, IBM und weitere Technologiefirmen über ihre OpenPower-Stiftung ausgerechnet mit Semptian zusammenarbeiten, ist laut dem Bericht unklar, allerdings spekuliert The Intercept, dies könne den Firmen helfen, den chinesischen Markt für sich zu erschließen.

Facebook As Your Debt Collector, and the Prospects for Libra (Big by Matt Stoller)

Strenger als die Eiserne Bank von Bravos bei Game of Thrones? Das nette soziale Netzwerk von nebenan könnte bald zum größten Gläubiger auf der Welt werden, schreibt Matt Stoller vom Open Markets Institute in seinem neuen Newsletter. Denn mit der Kryptowährung Libra und Facebooks neuer Bankentochter Calibra sei der Konzern in einer guten Position, seine Dominanz als Kommunikationsanbieter auf ein neues Feld auszuweiten. Doch Facebook sei nicht für den Backlash gewappnet, den das nach sich ziehen werde, argumentiert Stoller. Unbehagen über Facebooks Vorstoß in Kryptowährungen artikuliert indes auch US-Präsident Donald Trump, der den Konzern aufforderte, sich an bestehende Regeln für Finanzinstitute zu halten.

Bitcoin’s energy consumption ‚equals that of Switzerland‘ (BBC News)

Das Schürfen von Kryptowährungen ist bekanntermaßen energieintensiv. Ein neues Online-Tool der Universität Cambridge, über das die BBC berichtet, zeigt nun auf, für wie viel Stromverbrauch vor allem Bitcoin, die beliebteste Kryptowährung, tatsächlich verantwortlich ist: Nach Schätzung des Tools handelt es sich um etwa sieben Gigawatt, etwa 0,21 Prozent des globalen Stromangebots.

Google Can’t Quit Trying to Make New Social Networks Gizmodo)

Sie können es nicht lassen: Google plant offenbar ein neues Soziales Netzwerk. Auf Orkut, Google Buzz und Google+ folgt also Shoelace. Gizmodo zufolge soll es ein App-zentriertes, hyperlokales Netzwerk werden, das Menschen auf Basis gleicher Interessen und bei Veranstaltungen verbindet. Wir können es kaum erwarten.

New FinSpy iOS and Android implants revealed ITW (Kaspersky)

Spionage-Software made in Germany wird jetzt offenbar auch in Myanmar eingesetzt. Das jedenfalls berichtet der IT-Sicherheitsdienstleister Kaspersky, der das Programm FinSpy zur Überwachung von Smartphones dort auf Android- und iOS-Geräten entdeckt haben will. FinSpy wird von der deutschen Firma Gamma Group hergestellt und vertrieben.

Wie sicher ist der Messenger Telegram? (Mobilsicher)

Die Messenger-Frage ist und bleibt ein Dauerbrenner. Was taugt zum Beispiel die umstrittene aber weit verbreitete russische WhatsApp-Alternative Telegram? Kommt drauf an, wie man sie einsetzt, sagt die Service-Seite mobilsicher.de. Denn standardmäßig ist Telegram nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Wie man die Verschlüsselung starten kann und anderes Wissenswertes über die bereits vom Bundeskriminalamt geknackte App erklärt Mobilsicher in einem kurzen Video. Was wir bei netzpolitik.org zum Thema Messenger empfehlen, schreiben wir in unserem Kleinen Einmaleins der digitalen Selbstverteidigung.

Jeden Tag bleiben im Chat der Redaktion zahlreiche Links und Themen liegen. Doch die sind viel zu spannend, um sie nicht zu teilen. Deswegen gibt es jetzt die Rubrik „Was vom Tage übrig blieb“, in der die Redakteurinnen und Redakteure gemeinschaftlich solche Links kuratieren und sie unter der Woche um 18 Uhr samt einem aktuellen Ausblick aus unserem Büro veröffentlichen. Wir freuen uns über weitere spannende Links und kurze Beschreibungen der verlinkten Inhalte, die ihr unter dieser Sammlung ergänzen könnt.