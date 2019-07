Was vom Tage übrig blieb: Akten, Angler und Phishing-Aufklärung

Gotta Catch ‚Em All: Understanding How IMSI-Catchers Exploit Cell Networks (Probably) (Electronic Frontier Foundation)

In seiner Studie zu „Cell Site Simulators“ klärt das Threat Lab der US-Nichtregierungsorganisation Electronic Frontier Foundation über IMSI-Catcher und verwandte Überwachungstechniken auf. Solche Instrumente gaukeln zum Beispiel eine Funkzelle vor, damit sich Mobiltelefone in diese Fake-Zelle einwählen und Kommunikation abgehört werden kann. Dabei gehen sie primär auf die technischen Aspekte ein und geben ebenso Tipps, wie eine derartige Maßnahme von Polizei oder Militär erkannt werden kann.

Schwere Sicherheitspanne beim LKA Niedersachsen (NDR)

Eine Tasche mit Informationen über V-Leute wurde in Niedersachsen aus einem Auto gestohlen. Welch ein Pech. Sie wurde jedoch in einem Teich wiedergefunden, vermeintlich ungelesen, aber vermutlich nass. Welch ein Pech.

Gig Worker: Trotz verschärfter Konkurrenz (neues deutschland)

Arbeitskampf ist hart und wichtig. Gig Workern wird dieser Kampf um das kollektive Interesse immer schwerer gemacht. So kommt eine Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen zu dem Schluss, dass auftragsabhängige Arbeit mittels einer App und eines Fahrrads zu weniger kollektivem Verständnis und mehr Konkurrenzdenken führt. Trotzdem regt sich Widerstand. Dennis Pesch berichtet für „neues deutschland“.

BfV muss Rechts­an­walts­kosten offen­legen (Legal Tribune Online)

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) muss die Rechtsanwaltskosten, die im Rahmen von presserechtlichen Anfragen in den Jahren 2014 bis 2018 entstanden sind, offenlegen. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln heute entschieden und damit der Klage einer Verlagsgesellschaft stattgegeben. In die Zeit fallen auch die Ermittlungen gegen netzpolitik.org wegen Landesverrats, die der damalige Geheimdienstchef Maaßen ausgelöst hatte.

Anti-Phishing-Lied aus Dubai (Dubai Police & Emirates National Bank Dubai)

Prädikat: witzig.

All the things a bank won’t ask, but a fraudster will! Our latest film “It Wasn’t Me”, in collaboration with @DubaiPoliceHQ, gives you the do’s and don’ts of keeping your identity and account secure at all times. #YourSecurityOurHappiness #Dubai #UAE #SecureYourAccount pic.twitter.com/uv8936LI5C

— Emirates NBD (@EmiratesNBD_AE) June 27, 2019