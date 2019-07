Was vom Tage übrig blieb: Rezo, Russland und Rekordstrafen

Revenge of the editors (meduza)

Ein Netzwerk aus einem Dutzend Accounts verbreitete Pro-Putin-Propaganda auf der russischen Wikipedia, berichtet die oppositionelle Nachrichtenseite meduza. Die Artikel von Gouverneuren bekamen Passagen über die tiefe Gläubigkeit der Politiker verpasst, Dissidenten und ukrainische Persönlichkeiten wurden zu Zensoren oder des Drogenschmuggels beschuldigt. Die meisten der Accounts wurden inzwischen geblockt – die überlebenden hatten sich nach den Regeln der Wikipedia formell nichts zu schulde kommen lassen. Und damit noch nicht genug: Das russische Kommunikationsministerium bereitet anscheinend ein Gesetz vor (russische Quelle), das Geld zur Förderung einer russischen Wikipedia-Alternative bereitstellen soll.

British Airways faces record £183m fine for data breach (BBC)

Letztes Jahr hatten Hacker die Daten von 500.000 Kunden erbeutet, nun muss British Airways dafür eine Rekordstrafe zahlen. 183 Millionen Pfund verlangt die britische Datenschutzbeauftragte. Es ist die erste Strafe in Großbritannien, die unter den neuen Regeln der Datenschutzgrundverordnung veröffentlicht wird. Vor ihrem Inkrafttreten war die größte Strafzahlung in Großbritannien die von Facebook nach der Cambridge-Analytica-Affäre: 500.000 Pfund.

Die Macht der YouTube-Kanäle (NDR.de)

Daniel Bouhs ergründet in knapp 30 Minuten das Phänomen Youtube und warum die Politik gegenüber den neuen Influencern alt aussah.

