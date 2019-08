Was vom Tage übrig blieb: Sex, Sprache und Skepsis

Was hat die irische Sprache mit Datenschutz zu tun? Und was die Eisenbahn mit dem Internet? Und warum verhelfen mehr Emojis zu mehr Sex? Die interessantesten Fragen des Tages.

Irish Teachers Are Memeing on Instagram to Preserve Their Threatened Language (Motherboard VICE)

Der irische Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzgrundverordnung und das Verschwinden der Akzente auf Buchstaben: In Irland wehren sich Lehrer dagegen, dass die Iren kein absolutes Recht dazu hätte, dass die sogenannten Fadas in der irischen Schreibweise ihrer Namen in Datenbanken korrigiert würden. Lehrer nutzen nun Instagram, um die traditionelle irische Sprache wieder cool zu machen.

Digitale Ängste: Fürchtet euch nicht (Zeit Online)

Was hat das Internet mit einer Eisenbahn zu tun? (Nein, es geht nicht um Horst Seehofers Modellparadies.) Es geht darum, dass Eisenbahnen auch mal eine neue Technologie waren und die Eisenbahngesellschaften ihre Marktmacht ausgenutzt haben. Neue Entwicklungen können Angst machen und auch wenn das mit dem Neuland ausgelutscht und abgedroschen ist und sowieso nicht mehr stimmt, bleibt ein bisschen von der Angst zurück. Dem ist man nicht hilflos ausgeliefert, schreibt Lisa Hegemann in einem Essay.

Worth a thousand interpersonal words: Emoji as affective signals for relationship-oriented digital communication (Plos | One)

It’s all about science, auch wenn es um Emojis geht. Und deshalb haben sich Forschende angeschaut, wie sich die Nutzung von Emojis auf unser Sozialleben auswirkt: Wer im Nachrichtenaustausch mit potentiellen Partnern Emojis nutzt, kommt häufiger übers erste Date hinaus und hatte wahrscheinlich im letzten Jahr mehr Sex als die Freunde rein textueller Kommunikation. Was aber fehlt: Die Information, welches Emotionsbildchen wie viel Auswirkungen hat. Aber es ist ja noch Platz für weitere Studien.

