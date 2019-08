Was vom Tage übrig blieb: Amazons Botschafter, Googles Rassismusproblem und die Pläne des BKA-Chefs

There’s something fishy about Amazon’s FC Ambassadors (Engadget)

Amazons Lagermitarbeiter:innen sind so richtig zufrieden mit ihren Jobs! Moment, was? Nachdem Amazon von vielen Berichten für über die dort herrschenden schlechten Arbeitsbedingungen kritisiert wurde, meldet sich nun eine Amazon-Lagermitarbeiter-Botschafter-Armee auf Twitter zu Wort. Alle Accounts sind auf die gleiche Weise aufgebaut und lassen sich ausführlich über ihre super tolle Zeit bei Amazon aus. Ob die seltsame Marketingaktion Amazon ein neues Image zaubern wird ist fraglich, aber sorgt zumindest für viel Belustigung.

BKA-Chef: Sicherheitsgefühl aufgrund der Digitalisierung so schlecht (Heise)

Für das schlechte Sicherheitsgefühl in Deutschland ist laut dem BKA-Präsidenten Holger Münch die Digitalisierung samt Hasskommentaren, Filterblasen und Berichterstattung verantwortlich. Um gegen die Hasskultur im Internet vorzugehen, braucht es laut Münch keine Klarnamenpflicht, sondern „nur“ die Vorratsdatenspeicherung.

Here’s the Memo About the ‘Burden of Being Black at Google’ (Motherboard)

Bevor ein schwarzer Google Mitarbeiter kündigte, verschickte er ein Statement namens „The Weight of Silence“ an all seine Kolleg:innen, in dem er über die diskriminierenden Strukturen bei Google berichtet. Dazu gibt er Ratschläge, wie die Unternehmenskultur diverser und inklusiver gestaltet werden kann. Motherboard veröffentlicht den gesamten Erfahrungsbericht.

