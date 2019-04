Was vom Tage übrig blieb: Radikalisierung auf Youtube und Machine Learning im Gefängnis

Singapore to introduce anti-fake news law, allowing removal of articles (The Guardian)

Im autoritär regierten Singapur dient der Kampf gegen die Desinformation wohl bald als Rechtfertigung, um gegen missliebige Artikel vorzugehen. Das geplante Gesetz soll Medien dazu verpflichten, bei Artikeln, die angeblich Falschinformationen enthalten, Richtigstellungen oder Warnungen anzuzeigen. Reporter ohne Grenzen hält das, wie ähnliche Gesetze in anderen Ländern der Region, für einen Vorwand zur Kontrolle der Presse.

Inmates in Finland are training AI as part of prison labor (The Verge)

Schlagzeilen aus der Hölle. Allerdings vermissen wir eine Erwähnung von wahlweise Bitcoin oder Blockchain.

YouTube’s Product Chief on Online Radicalization and Algorithmic Rabbit Holes (New York Times)

Dem Empfehlungsalgorithmus von Youtube wird ein radikalisierender Effekt zugeschrieben – ein Vorwurf, der schwer von der Hand zu weisen ist. Kevin Roose hat dazu den Produktchef der größten Online-Videoplattform, Neal Mohan, interviewt. Es sei alles ganz anders, sagt dieser, und überhaupt: „Es ist ein andauernder Prozess. Wir glauben, große Fortschritte erzielt zu haben. Aber sicherlich gibt es noch einiges zu tun“. Ah ja.

