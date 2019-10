Was vom Tage übrig blieb: G’schichten, Geständnisse und Giganten

Yahoo Engineer Used Insider Access to Get Private Photos of Women (Motherboard)

Ein früherer Software-Ingenieur bei Yahoo hat zugegeben, auf Tausende Nutzer-Accounts zugegriffen zu haben. Oder genauer gesagt: vor allem auf Nutzerinnen-Accounts. Dort habe er großteils Bilder und Videos mit freizügigen Darstellungen gesucht und sich sogar Zugriff auf weitere Accounts, etwa bei Dropbox oder Facebook verschafft. Ein Urteil wird im Februar 2020 erwartet.

Preventing Digital Feudalism (Project Syndicate)

Die Ökonomin Mariana Mazzucato räumt in ihrem Beitrag für Project Syndicate mit Mythen über die großen Konzerne auf, die zunehmend das Internet dominieren. Sie plädiert etwa dafür, von Google, Facebook und Amazon nicht mehr als „Tech-Giganten“ zu sprechen, da es in Wirklichkeit Staaten und SteuerzahlerInnen gewesen seien, die vieles an für den Erfolg der Konzerne maßgeblicher Technologie finanziert und entwickelt hätten, von GPS bis zur heutigen Netzwerktechnologie des Internets.

Ajit Pai wins (and loses) in court as net neutrality repeal is mostly upheld (Ars Technica)

Wie erwartet hat ein US-Bundesgericht die von der Trump-Administration angestoßene Abschaffung der Netzneutralität für zulässig erklärt. Ein erfreulicher Lichtblick ist jedoch die gerichtliche Feststellung, dass die Telekomaufsicht FCC unter Ajit Pai nicht pauschal etwaige Gesetze einzelner Bundesstaaten verbieten kann, die die Netzneutralität auf eigene Faust schützen wollen. Diesen Weg haben unter anderem Oregon, Washington und Kalifornien beschritten.

Die besten Memes zu Straches Abgang (futurezone.at)

Low-hanging fruit: Heinz-Christian „Ibiza“ Strache hat seinen Rückzug aus der Politik bekanntgegeben und das Internet macht sich darüber lustig. Futurezone hat die besten Memes gesammelt. Die Weinflaschen und das Martini-Kissen im Hintergrund seines Verkündungsvideos haben das nicht besser gemacht: „A b’soffene G’schicht halt.“

