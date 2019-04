Was vom Tage übrig blieb: Der Google-Friedhof, die Funklöcher und ein Junge-Union-Song

„Our data is out there and trafficked without our consent and being used by advertisers in ways we have no clue about.“ So lautet die Erkenntnis von US-Journalistin Katie Notopoulos, als sie das Facebook-Menu entdeckt, indem sie sich anzeigen lassen kann, wer ihre Kontaktdaten bei Facebook hochgeladen hat, um sie im Rahmen einer „Custom Audience“ mit zielgerichteter Werbung zu bespielen. Von einer Immobilienfirma in South Carolina bis zu einem Autohändler in Colorado – die Liste der Werbetreibenden, die ihre Mailadresse oder Telefonnummer mit Facebook abgeglichen haben, ist lang. Besonders pikant ist dabei die Rolle, die externe Datenhändler spielen, die es Firmen ermöglichen, genau die Menschen zu erreichen, die sie erreichen wollen. Übrigens: Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat die Nutzung von „Custom Audience“ ohne das Einverständnis der Personen, deren Daten an Facebook weitergegeben werden, für illegal erklärt. Wer sich selbst ein Bild machen will, findet bei uns eine Anleitung zu der Transparenzseite.

Kanzleramtschef Helge Braun im Interview mit t-online.de: Es geht um Funklöcher, #NieMehrCDU, Leistungsschutzrecht, Digitalsteuer, Merkels (Nicht-mehr-)Facebook-Account, Verschlüsselung und vieles mehr. Also einmal alles, mit Extra-Cyber, bitte.

Wäre erster April, hätten wir sehr gelacht. Wir lachen trotzdem: Die Junge Union hat einen Gastbeitrag für VICE geschrieben. „Dass die Richtlinie mit mehrheitlicher Unterstützung von Abgeordneten auch meiner Mutterpartei, der CDU, angenommen wurde, ärgert mich“, sagt da der JU-Vorsitzende. Und wer nach dem Lesen keinen Ohrwurm vom Junge-Union-Song hat, hat eine Bildungslücke.

Erinnert sich noch jemand an Google Plus? Vermisst das jemand? So wie Google Plus erging es einer Vielzahl von Produkten des Digitalriesen: insgesamt 150 seit 2006. Jemand hat die Projekte gesammelt und versammelt sie auf einem digitalen Google-Friedhof – inklusive Erklärung für ihren Niedergang.

Der Digitalpodcast von Zeit-Online spricht mit der Politikwissenschaftlerin Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik über autonome Waffen.

