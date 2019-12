NPP 191 Off The Record

https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/12/npp191-offtherecord-tiktok.mp3

Mit in dieser Folge: Chris Köver, Daniel Laufer und Markus Reuter

In der 191. Ausgabe von NPP geben wir einen Einblick in die chinesische Videoplattform TikTok. Für diese umfassende Recherche hat netzpolitik.org mit einer Quelle bei TikTok gesprochen, Moderationskriterien und Kommunikationen eingesehen sowie mit eigens dafür erstellten Accounts ausgelotet, wie sichtbar Videos mit chinakritischen Inhalten auf der Plattform sind.

Die Recherche umfasst drei Themenkomplexe: Beleuchtet haben wir zunächst die Reichweitenbegrenzung politischer Inhalte und die Mechanismen der Moderation; im Folgeartikel haben wir uns den Umgang mit Kritik und der Konkurrenz angesehen; und schließlich haben wir aufgedeckt, wie TikTok mit Mobbing auf seiner Plattform umging – und dabei Menschen mit Behinderungen diskriminierte.

Neben der Recherche stellen wir unseren Neuzugang Daniel Laufer vor, der seit 1. Dezember für netzpolitik.org schreibt.

Shownotes

Der Podcast „Off The Record“ erscheint immer am ersten Samstag des Monats und gibt Einblicke in den Maschinenraum unserer Redaktion. Welche aktuellen Themen haben wir begleitet, wie lief die Recherche ab und warum schauen wir auf eben diese Geschichten? „Off The Record“ ist Teil des Netzpolitik-Podcasts NPP und ist auf dem gleichen Feed zu abonnieren. Ihr könnt den Podcast auch als OGG oder als AAC herunterladen oder bei Spotify abonnieren.