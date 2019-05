NPP 174: Wem gehören unsere Perioden-Daten?

Wo ziept die Brust? Welche Medikamente werden genommen? Wann hatte man Sex mit und ohne Kondom? Millionen Menschen geben täglich solche hochsensiblen Daten in Zyklus-Apps ein, um ihre Periode zu vermessen. Viele Firmen dahinter vermarkten sie an Dritte und verdienen daran. Ein Kollektiv von Coderinnen aus Berlin will eine bessere Alternative entwickeln.

Wann und wie oft hatte ich letzten Monat Sex? In welcher Position? Wie schlimm war das PMS? Und wie steht es mit der Familienplanung? Viel persönlicher als die Informationen rund um die eigene Periode und Fruchtbarkeit kann es kaum werden. Früher hatte man dafür Stift und Kalender. Heute nutzen viele Millionen Apps auf dem Smartphone. Sie sind schnell und praktisch und schicken einem sogar freundliche Push-Mitteilungen, wenn die nächste Blutung ansteht oder zu spät kommt.

Diese Anwendungen verändern die Wahrnehmung von Körper, Gesundheit und Sexualität – und in vielen Fällen bleiben die extrem intimen Daten nicht auf dem Telefon. Sie geraten in die Cloud, liegen also auf den Servern einer Firma. Für die Anbieter der häufig kostenlosen Apps sind sie pures Gold: Sie vermarkten sie an Versicherungen, Arbeitgeber oder andere Firmen, die daraufhin passgenaue Werbung ausspielen. Die Nutzerinnen bekommen das häufig gar nicht mit.

Wir sprechen in dieser Episode mit Marie Kochsiek und Tina Baumann vom Bloody Health Collective, eine Gruppe feministischer Entwicklerinnen aus Berlin. Auf der Suche nach einer besseren Methode für sich selbst, begannen sie eine eigene App zu entwickeln – Open Source und nicht kommerziell.

NPP174: Menstruation, Selbstvermessung und emanzipatorische Technologie



https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/05/NPP174-Period-Tracking.mp3

Hier ist der Link zum Download von NPP174 über Period-Tracking als mp3-Datei.

Alternativ bieten wir NPP174 über Period-Tracking auch als ogg-Datei zum Download.

Shownotes:

Das Bloody Health Collective auf Twitter

Die Beta-Version von Drip zum Download

Period tracker apps: Where does your data end up? (Edri)

Is your pregnancy app sharing your intimate data with your boss? (Washington Post)

Sexuality, sexual and reproductive health and rights, and the internet (Tactical Tech)

MenstruApp: How to turn your period into money (for others) (Infoseite der feministischen Tech-NGO Coding Rights)

The Pregnancy Panopticon (Electronic Frontier Foundation)

Examining Menstrual Tracking to Inform the Design of Personal Informatics Tools (Studie)

GynePunk, the cyborg witches of DIY gynecology (makery)

Interview über Period-Tracking: „Wir brauchen Zyklus-Apps mit freier und offener Software!“ (netzpolitik.org)

Zweifel an Verhütungs-App: Natural Cycles verspricht mehr als es kann (netzpolitik.org)