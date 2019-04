Neun Dinge, die du noch nicht über Facebooks Löschteams in Deutschland wusstest

Facebooks Content-Moderatoren trainieren nebenbei eine Künstliche Intelligenz und Promi-Posts gehen direkt nach Dublin. Wir fassen zusammen, was wir über Facebooks Moderationszentren herausgefunden haben.

In einer längeren Reportage haben wir erklärt, wie Facebooks Löschzentren in Deutschland funktionieren. Hier fassen wir noch einmal zusammen, was unsere Quellen über die Arbeit mit der Content-Moderation offenbart haben: