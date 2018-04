US-Drohnenkrieg: Amnesty International erhöht Druck auf Bundesregierung

In einem neuen Bericht (PDF) kritisiert Amnesty International die Bundesregierung für ihre Unterstützung des US-Drohnenprogramms. Sie toleriere unter anderem, dass das US-Militär den Luftwaffenstützpunkt in Ramstein nutzt, um Drohnen in Pakistan, Afghanistan und Jemen zu steuern. Außerdem leiteten deutsche Behörden geheimdienstliche Informationen wie Telefonnummern und Mail-Adressen an die USA weiter, was das gezielte Töten von Einzelpersonen möglich macht. Eine Analyse von Medienberichten und öffentlichen Stellungnahmen ergab, dass die Bundesregierung damit Völkerrechtsverstöße in Kauf nimmt.

In dem Bericht werden auch andere europäische Staaten wie Großbritannien, die Niederlande und Italien für ihre Zusammenarbeit angeklagt. Sie seien Teil eines oft informellen Informationsaustausches, der Menschenrechte verletzt:

Im Jahr 2011 wurde der erste bekannte Mord an einem deutschen Staatsbürger, Bünyamin Erdogan, in einem US-Drohnenangriff in Pakistan berichtet. Eine anschließende parlamentarische Untersuchung und Medienberichte warfen ernsthafte Fragen auf über die Art der Beteiligung Deutschlands an der beabsichtigten, möglicherweise ungesetzlichen Tötung von Staatsangehörigen. (Eigene Übersetzung)



Verbindliche Regelungen schaffen

Europäische Menschenrechtler fordern Deutschland schon länger auf, sich mit völkerrechtlichen Fragen um die Unterstützung des US-Drohnenprogramms auseinanderzusetzen. Auch Maria Scharlau von Amnesty International in Deutschland sagt: