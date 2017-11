Ziemlich schnell entfreundet: Türkei-Kritiker verlieren rätselhaft viele Follower auf Facebook

Auf Facebook verlieren Personen und Seiten plötzlich tausende Freunde und Abonnenten. Betroffen sind Accounts, die kritisch über die Türkei schreiben. Facebook wehrt sich gegen den Vorwurf der Zensur und spricht von Maßnahmen gegen Fake-Accounts in deren Followerschaft. Doch dahinter stecken echte Menschen.

Zu besten Zeiten hatte Kerem Schamberger mehr als 20.000 Freunde und Abonnenten auf Facebook. Doch seit September hat der Münchner Kommunikationswissenschaftler etwa 5.000 von ihnen verloren. An manchen Tagen verschwanden um die 200, an anderen etwa 50. Der 31-Jährige kann sich den Verlust eines Viertels seiner Followerschaft nicht anders erklären, als dass Facebook seine Finger im Spiel habe. Er schreibe genauso wie immer. Bis September habe er täglich um die 30 neue Follower gewonnen – mit ähnlichen Inhalten und ähnlicher Frequenz von Beiträgen. Doch seit September ginge es rapide bergab, sagt Schamberger, der sich für Kurdistan engagiert und auf dem sozialen Netzwerk ausgiebig zum Thema berichtet.

Und tatsächlich. Seit wir mit Schamberger in Kontakt stehen, beobachten wir, wie seine Freunde und Follower beständig schwinden. Schamberger selbst wirft Facebook vor, das Unternehmen agiere im Sinne des Regimes in der Türkei, indem es kritische Inhalte in ihrer Reichweite massiv einschränke.

Ein Sprecher von Facebook erklärt hingegen, dem Unternehmen liege nichts ferner, als Herrn Schamberger oder andere zu zensieren. Man untersuche die Vorwürfe, könne bislang aber keine technischen Fehler im Fall Schamberger feststellen. Es könne verschiedene Gründe geben, warum ein Profil Follower verliere, beispielsweise wenn Facebook doppelte oder falsche Profile deaktiviere oder lösche. Zudem identifizierten automatisierte Systeme laufend Profile, die missbräuchliche Aktivitäten auf Facebook vollziehen. Die Aktivitäten dieser Profile würden dann zurückgesetzt, was Facebook jedoch für Schambergers Profil ausschließen könne.

Echte Profile von Entfreundungen betroffen

Seit Schamberger den Schwund an Freunden regelmäßig öffentlich macht, haben sich bei ihm mehrere Personen gemeldet, die ihm unfreiwillig entfreundet wurden. Es handelt sich bei ihnen nicht um Bots oder falsche Accounts, sondern um reale Personen, die mit ihrem echten Namen auf Facebook stehen.

Wir haben einige dieser Menschen kontaktiert und nachgehakt. Sie bestätigen, dass bei ihnen die Freundschaft ohne ihr Zutun entfernt wurde. Einer von ihnen ist der Gewerkschafter Devin Can, schon vor über einem Jahr hat er sich auf Facebook mit Schamberger befreundet. Er sagt gegenüber netzpolitik.org, nach den Hinweisen von Schamberger habe er den Status überprüft und sei plötzlich nur noch Abonnent gewesen: „Das ist schon ein merkwürdiges Vorgehen von Facebook, aber ich bin da nicht überrascht, weil Facebook ja versucht, so aalglatt wie möglich zu sein. Da passt es schon ins Schema, Menschen von kritischen Geistern abzutrennen.“

Um die Recherche auf eine bessere Datengrundlage zu stellen, haben wir Kerem Schamberger gebeten, seine Facebook-Daten herunterzuladen. Sie enthalten neben sehr vielen privaten Details auch eine Freundesliste. Mit Downloads dieser Daten an mehreren Tagen hätten wir überprüfen können, welche Personen genau entfreundet werden, ob es bestimmte Muster gibt und wieviele falsche und gelöschte Accounts dabei sind. Doch Schamberger kann diese Daten nicht herunterladen. Nach eigener Aussage bekommt er selbst fünf Tage nach seiner Anforderung keinen Download-Link. Er versucht es vor zwei Tagen noch einmal – und kommt bis heute nicht an seine Daten. Facebook sagt gegenüber uns, die Zusammenstellung des Daten-Reports könne einige Tage dauern, gerade bei großen Accounts. Wir probieren es selbst aus: Bei vier Testaccounts von netzpolitik.org – darunter auch einer mit 4.000 Freunden und knapp 2.000 Abonnenten – dauert der Vorgang maximal 14 Minuten.

Weitere Türkei-kritische Profile und Seiten betroffen

Schamberger ist nicht der einzige, der vom mysteriösen Verschwinden von Followern und Freunden betroffen ist: Mehrere kurdische und Türkei-kritische Personen und Organisationen klagen über ähnliche Phänomene. Einer von ihnen ist Özkan P.* Er betreibt auf Facebook die Seiten „RojavaNews.net“ und „Kurdische Nachrichten 24“ und beobachtet einen massiven Schwund an Followern. „Ich werfe regelmäßig einen Blick auf die Statistik meiner Seiten. Seit der Erstellung vor drei Jahren sind die Followerzahlen kontinuierlich gewachsen. Doch jetzt verliere ich bis zu 3.000 Follower pro Monat.“ Er berichtet, auch bei ihm hätten sich Freunde gemeldet. Sie bekämen angezeigt, dass sie seinen Seiten nicht mehr folgen. Doch selbst hätten sie das nicht veranlasst.

Gleichermaßen berichtet die Politikerin Özlem Demirel, die bei der Landtagswahl als Spitzenkandidatin für die Linkspartei in Nordrhein-Westfalen antrat, auf Facebook vom Followerschwund. Sie ist ebenfalls kurdischstämmig und kritisch gegenüber Erdoğans Türkei.

„Mangelnde Transparenz gefährdet Meinungsfreiheit“

Matthew Stender arbeitet für die Plattform OnlineCensorship.org, die sich mit der Zensur auf sozialen Netzwerken auseinandersetzt und diese dokumentiert. Er bezeichnet die Vorgänge auf den Profilen als sehr interessant:

Auch wenn Facebook sagt, dass es seine Mission sei, die Welt näher zusammenzubringen, hat das Unternehmen der Meinungsfreiheit immer wieder Steine in den Weg gelegt. Nutzer, deren Inhalte fälschlicherweise entfernt wurden, können sich nur schlecht wehren. Das Fehlen von Transparenz bei Facebook – einer Plattform, die in etwa so viele Nutzer hat wie das bevölkerungsreichste Land der Erde – ist eine Gefahr für die Meinungsfreiheit weltweit.

Intransparente Vorgehensweisen wie die bislang unerklärliche Entfreundung können die Reichweite von Personen signifikant einschränken – ohne dass klar ist, warum so etwas passiert. Die Betroffenen tappen im Dunkeln, können sich nicht richtig wehren. Gerade die Häufung bei Türkei-kritischen Personen und Organisationen führt dazu, dass viele Nutzer auf Facebook nicht von einem bloßen Kollateralschaden von Algorithmen ausgehen, sondern von einer gezielten Maßnahme.

Schamberger selbst hat wegen der Willkür und Intransparenz auf Facebook schon länger reagiert. Als das soziale Netzwerk früher einmal einen seiner Beiträge sperrte, richtete er ein Blog ein, um unabhängig von der Plattform zu sein.

*Name ist der Redaktion bekannt

Dieser Artikel ist aus einer gemeinsamen Recherche von watson.ch und netzpolitik.org entstanden.