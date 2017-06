„Du siehst mich“ – Der Evangelische Kirchentag und die Überwachung

In der letzten Woche fand in Berlin und Wittenberg der Evangelische Kirchentag unter dem Motto „Du siehst mich“ statt. Überall waren Menschen mit orangenen Schals und T-Shirts zu sehen, auf deren Rücken zwei große Comic-Augen alle durchdringend anschauten, die hinter ihnen gingen. In Anbetracht des Mottos wirkt es auf zynische Art und Weise passend, dass die Berliner Polizei genau dort massive Videoüberwachung mit neu angeschafften Geräten einsetzte.

Dazu gehört das Kamerasystem Panomera, dessen Hersteller damit wirbt, „von einem einzigen Standort aus ein riesiges Areal“ überblicken zu können. Mehrere Personen können bei diesem System auf die Überwachungsbilder zugreifen und weit in die Szene hineinzoomen. Doch das meinten die Kirchentagsorganisatorinnen sicher nicht, als sie das Motto aus dem 1. Buch Mose ausgewählt haben.

„Das Überwachungsauge schiebt sich vor das Gottesauge“

Die Theologin Johanna Haberer beschreibt gegenüber netzpolitik.org das Gefühl, das die Videoüberwachung bei ihr auslöste, als sie vor dem Eröffnungsgottesdienst auf dem Gendarmenmarkt stand. Nicht nur seien alle Taschen durchsucht worden, die Menschen beobachteten sich gegenseitig und wurden mit der neuesten Technologie an den öffentlichen Orten überwacht, berichtet sie.

Ein neues Kirchentagsgefühl: „Du siehst mich“ – das fromme Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentags, das den liebenden Blick Gottes auf jeden Menschen ins Bewusstsein bringen will, bekommt wenige Stunden nach dem Anschlag in Manchester einen zynischen Beiklang: Das Überwachungsauge schiebt sich vor das Gottesauge, jetzt nachdem die kirchliche Lehre endlich den Überwachungs- und Kontrollgott auf den Müllhaufen der Theologie geworfen hat.

Neben Videokameras waren 6.000 Polizisten im Einsatz und erstmals fanden an einigen Veranstaltungsorten des Kirchentages Taschenkontrollen statt. Dass die Überwachung auf dem Kirchentag so präsent war, lag nicht primär an den Organisatoren selbst. Sie sagten gegenüber netzpolitik.org, der Kirchentag setze keine Videoüberwachung ein, sondern lediglich Webcams, „die zur Einschätzung der Füllstände und Lage dienen“. Einzelne Menschen seien darauf nicht zu erkennen.

Haberer kann verstehen, dass es „für die Entscheider im Kirchentag ein allzu großes Risiko gewesen wäre, diese hohe Sicherheitsstufe beim größten Christenfest Deutschlands abzulehnen“. Dennoch hätte sie sich gewünscht, das Thema der Digitalisierung und der Überwachung stärker zu diskutieren:

Das Thema der Überwachung, aber auch der Cyberkriminalität und der Kontaminierung der politischen Debatten durch Fakes und Socialbots hätte prominent in das Bewusstsein der Gläubigen Einzug halten können. Man hätte über Digitale Menschenrechte und staatliche Eingriffe aufklären müssen.

Digitalthemen nicht stark repräsentiert

Es gab einige Veranstaltungen, auf denen das geschah, Haberer nach aber nicht „prominent und flächendeckend“ genug. In den Vorträgen und Workshops ging es beispielsweise um ethische Perspektiven auf Big Data in der Medizin, um den Gegensatz von Freiheit und gesteigerter Angst im Netz sowie um Perspektiven auf Kirche und digitalen Wandel. Ebenfalls im Angebot enthalten war sogar die Mitmachaktion „Wir machen dich fit in Internetsicherheit“. Auch Angela Merkel äußerte sich auf dem Kirchentag zu einem Überwachungsthema – und kritisierte dabei die Gegner der Vorratsdatenspeicherung, die allen ihre Daten geben würden, nur dem Staat nicht.

Haberer sagt, gerade das Motto „Du siehst mich“, hätte dazu eingeladen, „Facebook und Google und andere wie die Geheimdienste ins Gebet zu nehmen. Ein Ort wie der Kirchentag sollte die Intransparenz derer, die uns Bürger und User immer transparenter werden lassen, offenlegen.“

Doch was sagten die Besucher zu den gesteigerten Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen? Mehrheitlich ließen sie sich dadurch nicht die gute Laune verderben. Eine Besucherin machte gegenüber netzpolitik.org deutlich, dass sie die Videokameras und Taschenkontrollen zwar nicht störten, besonders sinnvoll seien sie aber nicht: „Ich habe jetzt hier ein orangenes Bändchen am Rucksack, dass der Inhalt in Ordnung ist. Dann könnte ich ja jetzt eine Bombe reintun, ohne dass es jemand nochmal prüft.“