Im Wettrennen um KI-Infrastruktur will der Tech-Konzern Meta keine Zeit verlieren. Doch viele Vorhaben müssen auch politisch durchgeboxt werden. Dabei soll eine neue Führungsriege mit besten Kontakten zur Trump-Regierung helfen.

Ein größerer Umbau bei Meta hatte sich schon Anfang des Jahres abgezeichnet. Auf einigen Spitzenposten sitzen neue Leute, einige Spitzenposten wurden neu geschaffen. Eine frisch gegründete Schlüsselabteilung, „Meta Compute“, soll den Ausbau von KI-Infrastruktur des Tech-Konzerns vorantreiben.

Der Umbau kommt in einem für Meta kritischen Moment. Das Unternehmen liefert sich mit anderen KI-Unternehmen wie OpenAI oder SpaceXSI ein Wettrennen um Datenzentren, Rechenkapazität und Investoren, die vom KI-Boom profitieren wollen. Hinzu kommt Konkurrenz aus China und Europa. Schätzungen zufolge könnten im laufenden Jahr weltweit knapp eine Billion US-Dollar in die Technik fließen, Tendenz steigend.

Zugleich formiert sich, nicht nur in den USA, zunehmend Widerstand gegen Rechenzentren. Der war auch eines der Themen bei den US-Zwischenwahlen von vergangener Woche, bei denen die KI-freundlichen Republikaner eine empfindliche Niederlage erlitten.

Mit auf den Wahlzetteln standen in vielen Bundesstaaten Volksabstimmungen, die in unterschiedlichen Schattierungen gegen Rechenzentren mobilisierten. In nahezu allen Fällen waren diese Initiativen erfolgreich. Obwohl der Ausbau in den vergangenen Jahren rasant voranging, sind weiterhin viele Fragen ungeklärt, vom Strom- und Wasserverbrauch bis hin zur konstanten Lärmbelästigung.

Meta holt Demokraten an Bord – und Republikaner

Doch offenkundig hat Meta mit diesem Gegenwind gerechnet. Wie das US-Medium Axios jüngst berichtete, hat das Unternehmen zuletzt eine Reihe an Mitarbeiter:innen angestellt, die einen Hintergrund als Demokraten haben. Da ist etwa Michael Hacker, einst Berater des einflussreichen Abgeordneten James Clyburn, der von TikTok zu Meta wechselt. Ein anderer Neuzugang ist Brian Rice, ehemaliger Mitarbeiter des demokratischen Präsidentschaftskandidaten und Senators John Kerry, nun Head of US Policy bei Meta. Axios zufolge geht es Meta darum, sich ein wenig überparteilicher aufzustellen als bisher.

Die Betonung liegt auf „ein wenig“: Mit Patrick Trueman kommt etwa ein ehemaliges Mitglied des Wahlkampfteams von Donald Trump ins US-Lobbybüro von Meta. Der Kommunikationsexperte Josh Raffel, der in der ersten Amtszeit Trumps im Weißen Haus gearbeitet hatte, ist inzwischen, wie der Demokrat Hacker, ebenfalls ein Vize-Präsident von „Compute Initiatives“.

Und nicht zuletzt ist seit Jahresanfang Curtis Joseph Mahoney neuer Chef-Jurist des Unternehmens. Mahoney hatte als stellvertretender US-Handelsbeauftragter im Auftrag von Donald Trump maßgeblich das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada neu verhandelt.

Neue Spitzenmanagerin Dina Powell McCormick

Als neue Powerplayerin schlechthin gilt jedoch Dina Powell McCormick. Seit Januar bekleidet die Managerin den neu geschaffenen Posten der Meta-Präsidentin und ist zudem stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Ihre Hauptaufgabe ist, den aggressiven Ausbau von KI-Infrastruktur zu koordinieren und voranzutreiben.

Dabei soll sie Partnerschaften mit Regierungen und staatlichen Akteuren („sovereigns“ im englischen Original) eingehen, um die Infrastruktur von Meta aufzubauen, auszurollen sowie ihre Finanzierung sicherzustellen, schrieb Meta-Chef Mark Zuckerberg anlässlich ihrer Ernennung.

Eine weitere Grußbotschaft kam von Donald Trump. Powell McCormick sei eine fantastische und sehr talentierte Persönlichkeit, die der Trump-Regierung mit Stärke und herausragendem Einsatz gedient habe, gratulierte der US-Präsident: „Eine großartige Wahl von Mark Z!!!“ Er muss es wissen, immerhin ist er mit der konservativen Powell McCormick gut bekannt.

Ihre ersten politischen Sporen verdiente sie sich in der Bush-Regierung und war dort unter anderem ranghohe Mitarbeiterin der damaligen Außenministerin Condoleezza Rice. Nach einem Intermezzo bei der Investmentbank Goldman Sachs kehrte Powell Anfang 2017 kurzzeitig in die Politik zurück, um beim frisch gewählten Trump anzuheuern.

Dort war sie unter anderem für milliardenschwere Waffenverkäufe an Saudi-Arabien mitverantwortlich. Als stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin für Strategie und fließend arabisch sprechende Beamtin war sie zudem mit Trump-Schwiegersohn Jared Kushner daran beteiligt, einen Friedensplan für den Nahen Osten zu entwerfen. Zu ihren Verbündeten im Trump-Universum soll neben Kushner auch Ivanka Trump zählen.

Nach ihrem Abgang aus der Politik Anfang 2018 legte Powell einen Abstecher in die Harvard Kennedy School ein und kehrte zu Goldman Sachs zurück. Ihre Kontakte aus der Politik nutzte sie fortan, um etwa Saudi Aramco beim Börsengang zu helfen, einem der größten Öl-Unternehmen der Welt. Doch die Politik ließ sie nicht los: Als Beraterin half sie ihrem konservativen Ehemann, dem Investmentbanker David McCormick, vor zwei Jahren den Senatssitz in Pennsylvania zu erobern.

Konservative Verbindungen nutzen

Bei Meta saß Powell zunächst einige Monate lang im Verwaltungsrat, bis sie im Dezember des Vorjahres von Zuckerberg dazu überredet wurde, in eine Spitzenposition des Unternehmens umzusatteln. „Es wurde klar für mich, dass sie eine größere Rolle im nächsten Kapitel von Meta spielen könnte“, zitierte die Agentur Bloomberg den Tech-Oligarchen. Woraus diese Rolle besteht: ihre Beziehungen zu konservativen Politiker:innen zu nutzen, um gigantische Bauprojekte in beispielsweise Texas und Louisiana zu begleiten.

Allein das derzeit entstehende KI-Rechenzentrum in Richland Parish, Louisiana, eines der größten seiner Art, soll rund 5 Gigawatt Rechenleistung liefern, kosten könnte das Projekt insgesamt bis zu 250 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: In ganz Deutschland sollen bis 2030 die Kapazitäten aller Rechenzentren zusammengerechnet auf etwa den gleichen Wert kommen.

Einer Investigativ-Reportage der New York Times zufolge soll Meta dabei geheime Hinterzimmer-Deals und eilig umgeschriebene Gesetze genutzt haben, um sich in dem verarmten Bundesstaat an der Golfküste breitzumachen – freilich alles, bevor Powell ins Unternehmen kam.

Doch das wird Powell mittragen müssen. Nicht überall wird dies nach der jüngsten republikanischen Wahlschlappe einfach fallen. Am vergangenen Mittwoch, einen Tag nach der Wahl, räumte Powell denn auch auf einer Veranstaltung ein, dass es künftig „sehr herausfordernd“ würde, Rechenzentren zu bauen.

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Zwar wohl nicht in Louisiana, wo, anders als in den meisten anderen Bundesstaaten, die gegenwärtig republikanische Landesregierung nicht neu gewählt wurde und wo auch keine Bürgerinitiative Stimmung gegen Rechenzentren machte. Doch ganz anders in Ohio und Texas, wo Meta ebenfalls Mega-Rechenzentren plant und wo Bürgerinitiativen sowie frisch gewählte Gouverneur:innen der Demokraten auf die Bremse treten.

Es werde bei neuen Bauprojekten „deutlich mehr Prüfungen geben“, warnte Powell auf der Veranstaltung des Wall Street Journal, gab sich bei vorhandenen Rechenzentren jedoch betont optimistisch. Diese könnten eine mehrjährige Erfolgsbilanz vorweisen und die Vorteile seien bei den betroffenen Gemeinden angekommen, zitiert sie die Wirtschaftszeitung. „Sie haben keine Kosten gespürt. Tatsächlich haben sie die Vorteile gespürt“, behauptete Powell.

Nicht fehlen durfte zudem ein Wink mit dem Zaunpfahl: Laut eigener Aussage verbringe die Spitzenmanagerin rund 80 Prozent ihrer Zeit damit, Rechenkapazitäten zu sichern. Ihr Blick falle daher auch auf andere Länder, in denen das Umfeld günstiger für Unternehmen wie Meta sei. „Ich kann Ihnen sagen, dass sich derzeit jeder Hyperscaler die Frage stellt: ‚Müssen wir außerhalb der USA bauen?’“ Schließlich handle es sich um enorme Investitionen. Es sei nur klug, diese abzusichern.

Joel Kaplan verlässt Unternehmen

Powell McCormick hat also alle Hände voll zu tun. Und es kommen weitere Aufgaben auf sie zu. Kurz vor den Zwischenwahlen hatte Metas Spitzenmanager Joel Kaplan bekannt gegeben, nach 15 Jahren das Unternehmen zu verlassen. Der bestens in konservative Zirkel eingebundene Kaplan war zuletzt Chief Global Affairs Officer des Tech-Konzerns und wichtige Schnittstelle zur Hauptstadt Washington, insbesondere zu Republikanern US-Präsident Donald Trump.

Bis zum endgültigen Abgang Kaplans werden noch einige Monate ins Land ziehen. Doch der Konservative hinterlässt ein einschlägiges Erbe: Bei Meta war er treibende Kraft hinter dem Umbau der sozialen Dienste des Konzerns zur rechten Empörungsmaschine, darunter Facebook und Instagram.

Konservative Medien zu bevorzugen, Faktenprüfer abzuschaffen oder die Moderationsregeln soweit abzuschwächen, dass sie nun wieder mehr Hetze gegen Minderheiten zulassen: Bei all diesen Maßnahmen hatte Kaplan seine Finger im Spiel. Zugleich sorgte der geschickte Politiker dafür, die Regulierung von Meta abzuwenden oder möglichst lange hinauszuzögern, etwa bei politischen Werbeanzeigen.

Seine bisherigen Aufgaben sollen laut New York Times bis auf Weiteres zwei Neuzugänge bei Meta übernehmen: Chef-Jurist Mahoney und Präsidentin Powell McCormick.