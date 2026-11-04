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DigitalgipfelKI-Torschlusspanik

Künstliche Intelligenz als Treiber für die Wirtschaft: Das war das bestimmende Thema des diesjährigen Digitalgipfels. Dabei ist vor allem der öffentliche Sektor als Markt attraktiv, allen voran die öffentliche Verwaltung.

  • Esther Menhard
Esther Menhard
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Thomas Jarzombek, Gitta Connemann und Markus Richter vor einer blauen Fotowand
Nicht nur Digitalminister Karsten Wildberger, sondern auch Thomas Jarzombek, Gitta Connemann und Markus Richter (v. l. n. r.) vom BMDS waren auf dem Gipfel präsent. – Alle Rechte vorbehalten: Jens Oellermann

Im März gab Volkswagen einen Gewinneinbruch von 44 Prozent bekannt. In den Augen von Wirtschaftsexpert*innen ist das nur einer von vielen Markern dafür, wie düster es in der Automobilbranche und damit der deutschen Wirtschaft im Ganzen aussieht.

Seine Position als Weltmarktführer könne Deutschland aber in einem anderen Bereich wiederfinden, so die Bundesregierung und allen voran Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) auf dem Digitalgipfel in Berlin. Stichwort „Künstliche Intelligenz“.

„KI kann unser Comeback werden, wenn wir uns ganz auf sie einlassen“, sagte der Minister am Montag in seiner Eingangsrede. Dabei wird aus diesem Angebot schnell eine resolute Forderung. Auch nach Deregulierung, beispielsweise bei der KI-Verordnung der EU.

Deutschlands Weg zur KI-Nation 2030, so wie im Koalitionsvertrag gefordert, will Wildberger außerdem ebnen, indem er Investitionen in Rechenpower fördert. Letztere verbraucht KI in großer Menge. Von der Kritik am immensen Ressourcenverbrauch durch KI ist auf dem Gipfel jedoch nirgends die Rede.

KI statt Open Source

Insgesamt wurden kritische Stimmen beispielsweise aus der Zivilgesellschaft in Side-Events verschoben oder gar nicht erst eingeladen. Das passt zu Wildbergers unausgesetzter Lobrede auf KI. Um die Zukunft mit KI zu verwirklichen, brauche es weniger Bedenkenträger und ein klares und umfassendes Ja zu KI, fordert Wildberger. Dabei setzt er auf Geschwindigkeit, Risiken dürfe man nicht überbewerten. Denn am Ende gelte es, den Anschluss im KI-Rennen nicht zu verlieren.

Statt die Risiken zu thematisieren und zu erklären, wie man mit ihnen umgeht, verlieren sich die Panelist*innen jedoch in großen Versprechungen darüber, was mit KI künftig möglich sein wird. In der öffentlichen Verwaltung soll sie etwa den Mitarbeiter*innen die Arbeit abnehmen.

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Ganz nach dem Motto des Gipfels „Gestaltung einer sicheren, souveränen und wettbewerbsfähigen KI“, auf Englisch: „Shaping AI: safe, sovereign, competitive“, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Pressekonferenz am Montag: souverän zu handeln, heiße Gestaltungsmacht auszuüben. Wie diese Gestaltungsmacht jedoch genau aussieht und was damit unter „souverän“ zu verstehen ist, benannte Merz nicht. Er verwies lediglich darauf, dass Deutschland international bereits Partnerschaften eingegangen sei, etwa mit Kanada in Form der Sovereign Technology Alliance (STA). Thematischer Schwerpunkt der Allianz: Künstliche Intelligenz.

Die Allianz äußert sich laut Programm unter anderem darin, dass der kanadische KI-Hersteller Cohere das deutsche KI-Start-up Aleph Alpha aufgekauft hat. Die beiden sollen „souveräne KI-Fähigkeiten“ stärken. Das Thema Open Source als Mittel für digitale Souveränität fiel auf dem diesjährigen Gipfel unter den Tisch.

Öffentlicher Sektor als attraktiver Markt

Um KI als Motor für die Wirtschaft zu aktivieren, votierten Digitalpolitiker wie Vertreter*innen aus der Wirtschaft auf den Panels dafür, KI auch im öffentlichen Sektor stärker zu nutzen und sie in IT-Prozesse von Unternehmen und Behörden einzubinden.

Nach den Plänen von Wildberger soll das künftig auch über den Einsatz in der Bundesverwaltung laufen. Die will er auf KI umkrempeln. Bis 2030 soll sie ihre Prozesse „zu 90 Prozent mit KI aufladen“, so formulierte es auch Staatssekretär Thomas Jarzombek (CDU) auf dem Panel zu agentischer KI „als Gamechanger für die Verwaltung der Zukunft“. Die Zahl stammt aus dem neuen Ergebnisbericht der ebenfalls neuen KI-Taskforce. Mehr als 90 Prozent der Bundesbehörden sollen „mindestens eine produktiv genutzte KI-Anwendung zur Bearbeitung von Kernaufgaben oder zur Entlastung der Zentralabteilung einsetzen“.

Die Taskforce besteht aus mehreren regierungsinternen Arbeitsgruppen und hatte ihre erste Sitzung im Juli. Koordiniert wird sie vom Wildbergers Ministerium und geleitet von Staatssekretär Markus Richter (CDU). Die Themen auf ihrer Agenda laut Bericht: „KI und Gesellschaft, KI-Sicherheit, KI-Anwendung, KI-Infrastruktur, Frontier AI und KI-Talente“.

So soll es beim Thema „KI und Gesellschaft“ darum gehen, Vertrauen gegenüber KI in der Gesellschaft zu stärken und „Teilhabe, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu fördern. Die Taskforce verfolgt das Ziel, dass mehr als 80 Prozent der „Bevölkerung KI-Anwendungen aktiv im privaten oder beruflichen Alltag“ nutzen.

Verwaltung künftig per agentischer KI

Ein Beispiel für KI im öffentlichen Sektor sind agentische KI-Systeme für die öffentliche Verwaltung. Die sollen entscheidend werden, erklärte Jarzombek (CDU) begeistert. Agentische KI spiele in der Bundesverwaltung bereits eine Rolle mit Funktionen wie der Vollständigkeitsprüfung von Anträgen oder Zusammenfassungen von mehrseitigen Dokumenten. Dazu entwickelt das Digitalministerium etwa das Projekt Spark-KI Workflow, das Tool soll dabei helfen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.

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Im Fokus stehe, Personal zu entlasten und die Bearbeitungszeit für Anträge deutlich zu verkürzen. Langfristig soll agentische KI aber auch insgesamt den erwarteten Personalnotstand abfangen, wie Stephanie Kaiser vom DigitalService auf dem Panel zu agentischer KI erklärt. Bis 2035 würden circa 1,5 Millionen Verwaltungsmitarbeiter*innen in den Ruhestand gehen.

Kaiser arbeitet zusammen mit Philip von Haehling, Geschäftsführer des Unternehmens „PD – Berater der öffentlichen Hand“, am neuen Agentic Agency Framework. Damit zeichnet das Digitalministerium das Zielbild der Verwaltung, in der künftig „KI-Agenten viele Aufgaben selbstständig erledigen“. Das Framework ist noch im Aufbau, soll aber langfristig eine Verwaltung ermöglichen, „die auch dann für die Menschen da ist, wenn Fachkräfte fehlen“.

Ansprechpartner KI

Das soll dann in etwa so aussehen, dass Bürger*innen die Verwaltung über eine einzige Anlaufstelle erreichen und ihre Anliegen nicht unbedingt mit einer Fachkraft besprechen, sondern mit der KI. Dafür soll in entsprechende KI-Infrastruktur investiert werden. Hier steht Geld zur Verfügung, das seit Jahrzehnten für digitale öffentliche Infrastruktur fehlt.

Agenten sollen sich dann bei der Bearbeitung von Anträgen „behördenübergreifend im Hintergrund miteinander abstimmen“, so Kaiser. Je nach Risiko prüfe der Mensch oder steuere, wo es nötig werde. Dabei müssten die Schritte der Agenten nachvollziehbar und kontrollierbar bleiben. Wie das realistisch technisch erzielt werden soll, führten Kaiser und von Haehling vor Ort nicht aus.

Vielmehr stellten sie in Aussicht, dass die Verwaltung künftig die immer größer werdende Anzahl an eingehenden Anträgen leichter bewältigen kann. Das sei zurzeit noch eine große Herausforderung. Immer mehr Menschen würden ihre Anträge mit KI generieren und das nehme deutlich weniger Zeit in Anspruch.

Über die Autor:innen

  • Esther Menhard
    Esther Menhard

    Esther Menhard ist freie Autorin bei netzpolitik.org. Sie recherchiert zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und nimmt dazu gerne Hinweise entgegen. Von Haus aus Philosophin, interessiert sie sich für Datenethik, die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Digitalität, AdTech, Open Access und Open Source.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Mastodon, Bluesky

    Foto: Darja Preuss

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6 Kommentare zu „KI-Torschlusspanik“

  1. mw

    ,

    „Risiken dürfe man nicht überbewerten“. Das Risiko Wildberger kann man gar nicht hoch genug bewerten. Das wird die deutsche Wirtschaft nicht retten. Es müssen wieder robuste Top-Produkte her und nicht KI Gadgets. Man sieht das bei den Automobilherstellern: Enshitification pur. Kein Wunder wenn der Absatz zurückgeht.

    Antworten
  2. der Blub

    ,

    Haben solche Menschen, noch eine eigene Meinung und Realität? Oder rennen sie nur allem „ihnen Gelüstete“ nach?

    Antworten
  3. Peter

    ,

    KI als (Gestaltungs-)Machtinstrument. So, so…

    Antworten
  4. Anonym

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    „Denn am Ende gelte es, den Anschluss im KI-Rennen nicht zu verlieren.“

    Hmmm… Wenn man sich mal die KI-Modelle so anschaut…

    Proprietär
    ChatGPT – USA
    Claude – USA
    Gemini – USA
    Mistral – Frankreich

    OpenWeight
    DeepSeek – China
    Qwen – China
    Kimi – China
    GLM – China
    Minimax – China

    Deutschland…? Außer Aleph Alpha, von dem man wenig hört … nix
    Wo sollen Deutschland oder die EU da überhaupt groß aufholen bzw den Anschluss halten?

    Und abgesehen davon: Wie überhaupt? Ist dem die immer größer werdende Hardware-Krise entgangen?

    Das ganze kommt mir irgendwie vor, als ginge es ihm darum möglichst oft KI als Schlagwort zu nutzen weil „klingt geil“.
    Aber wie ein wirklicher Plan sieht mir das ganz und gar nicht aus.

    Zumal sich überhaupt nicht sagen lässt, wie das ganze in ein paar Jahren aussieht.
    Die großen KI-Firmen machen doch nach wie vor hohe Verluste.

    Mindestens so lange, wie die KI-Giganten uns die ganze Hardware wegfressen (man kann’s wirklich so sagen), kann er sich ziemlich sicher von diesen Plänen verabschieden.

    Antworten
  5. MAX

    ,

    Zusätzlich spielt natürlich das Dilemma rein, dass das von Übersee/jew. schon einigermaßen funktioniert, und wir sonst nicht viel in der Hand haben, was den konkreten Bereich betrifft, während die uns gleichzeitig den Arm mindestens verrenken wollen. Löst das einfach selbst geopolitisch auf, und geht davon aus, dass die Fehler, die gegenüber Russland begangen wurden, bzgl. z.B. der USA nicht zu besseren Ergebnissen führen müssen, dass neue Kräfte sich nicht fundamental anders orientieren müssen, falls Trump und der Club der gemachten Männer, zzgl. weiterer Pappaufsteller, krachend abgewählt würden. Vermutung ist also Wieselstrategie, man bedenke allerdings, dass Zeit zählen könnte, und es sich um vertane Zeit handeln könnte. So herum oder so herum. Daher ist es ja auch ein Dilemma.

    ***

    DISCLAIMER: Dieser Text stellt nicht meine Meinung dar, sondern das Ergebnis einer gewissen Zeitdauer an Analyse, in einem kontextspezifischen Depth-First Run. Bzw. eine Zusammenfassung jew. mehrerer.

    ***

    Es kann anders kommen, aber Vertrauen bedarf fundamentaler Konzepte, wie Vertragswerken, Konstituierung, oder man macht der Welt auf andere Weise unmißverständlich klar, dass solches nicht wieder die Richtung sein wird. Das wäre dann wohl Nürnbergsch. Dilemmata machen also auch vor dieser Seite nicht halt. Eigentlich genau der Arbeitsbreich von Politik, eher als Köpfen aus der Wirtschaft…

    Antworten
  6. First Things First?

    ,

    Kurze Fragestellung: „Europa braucht es eigentlich nicht.“

    Zunächst denkt man an Pferdekutscher u.ä., allerdings ergibt sich gleichzeitig ein differenzierteres Bild.

    Beispiel „die großen Fortschritte“. Eventuell passieren diese weiterhin mittels spezialisierter Systeme, mitnichten in der Nähe von „irgendwas mit personenbezogenen Daten“?

    Bei agentischer KI wird es natürlich interessant, allerdings wäre zu klären:
    – Ersetzt man Jobs, die vorher auch mehr noch Orchideen waren, Dank Software? Um dann weniger Sicherheit aber vielleicht billiger eingekauft zu haben?
    – Programmierung ok, da kann und muss einiges passieren, ohne Frage. Allerdings kaufen wir uns „keiner hat draufgeguckt“ ebenso schnell ein. Gemessen an der Bedrohung der IT-Sicherheit durch agentische KI-Systeme, ist ein „weiter so“ unverantwortlicher Praktiken, selbst bei „hoher Qualität“, nicht wirklich denkbar?
    – Medizinischer Fortschritt in Ehren. Wenn aber die Konkurrenz mitnichten das eigene Land besser macht, also letztlich der Menge an Menschen den Fortschritt vorenthält, was ist unserer Nachteil, wenn wir das einfach alles weglassen? Natürlich gibt es da geopolitische Daumenschrauben, noch.
    – Letztlich ersetzen wir Menschen ohne einen größeren Markt zu erhalten? Für den Moment gibt es ein Rennen um allerlei Orte, womöglich vor allem im Ausland, nur wem genau nützt das jetzt, und welche Fehler muss das Ausland machen, damit es so kommt, und was bedeutet das dann im geostrategischen Kontext?
    – Hinzu kommen Gefahrenszenarien, die der Natur der Sache entsprechen, und mitnichten übertrieben dargestellt werden, spätestens wenn man Menschen mit bösen Absichten in die Gleichung mit reinnimmt. Die Mitigation bedeutet allerdings rigorose Abschottung. Berechne einer sich die Zukunft…

    D.h. was machen wir zuerst, was wie „schnell“, und warum eigentlich?

    Antworten

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