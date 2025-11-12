„Künstliche Intelligenz“Ursula von der Leyen als Papagei der Tech-Bosse

Ursula von der Leyen steht blamiert da. Sie wollte aufspringen auf die KI-Welle, von der aber längst klar ist, dass viele damit verbundene Erwartungen übertrieben sind. Vor allem das Geraune um die alsbald kommende Künstliche Intelligenz, die uns intellektuell ebenbürtig oder uns gar in den Schatten stellen wird, verursacht bei Menschen Kopfschütteln, die sich wissenschaftlich mit dem Thema befassen.
Die EU-Kommissionspräsidentin hatte behauptet, KI werde sich schon nächstes Jahr dem menschlichen Denken und Verstehen annähern. Sie sagte das in einer Rede auf der EU-Haushaltskonferenz im Mai in Brüssel: „Als der aktuelle Haushalt ausgehandelt wurde, dachten wir, dass die KI erst um 2050 dem menschlichen Verstand nahekommt. Jetzt gehen wir davon aus, dass das bereits nächstes Jahr der Fall sein wird.“
Wissenschaftler, die zu Künstlicher Intelligenz forschen und lehren, widersprechen ihr jetzt öffentlich in einem Brief (pdf). Sie drängen von der Leyen, Abstand davon zu nehmen, dem KI-Hype hinterherzuhecheln und einer unmittelbar bevorstehenden Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (Artificial General Intelligence, AGI) das Wort zu reden.
Sie fordern, dass die Kommission stattdessen die Behauptungen der Tech-Konzerne „sorgfältig prüfen“ und „unparteiisch und wissenschaftlich“ analysieren sollte. Potentiell sinnvolle KI würde nicht dadurch befördert, „dass unwissenschaftliche Marketingaussagen von US-Technologieunternehmen“ wiedergekäut würden.
Künstliche Intelligenz
Wir schrieben schon über maschinelles Lernen, bevor es ein Hype wurde. Unterstütze unsere Arbeit!
Was die Forscher besonders erzürnte: Anlässlich der Rede fragte ein Wissenschaftler bei der Kommission nach Belegen (pdf), wie von der Leyen auf dieses schmale AGI-Brett gekommen wäre. Als Antwort erhielt er jedoch keinerlei wissenschaftliche Fakten. Stattdessen zog die Kommission ernsthaft ein paar Blog-Einträge oder Aussagen auf Konferenzen von Tech-Broligarchen wie Anthropic-Chef Dario Amodei oder OpenAI-Chef Sam Altman als angebliche Beweise aus dem Hut.
Desinformation aus der Spitzenpolitik
Es ist gut, wenn jemand Kompetentem mal der Kragen platzt und angesehene Wissenschaftler übertriebenen Quatsch als solchen benennen und auf Fehlentwicklungen hinweisen. Denn Desinformation sollte nicht auch noch aus der Spitzenpolitik kommen. Die Kommissionspräsidentin sollte nicht eine solch kühne Behauptung in den Raum stellen, die unbelegt ist.
Die noch immer anschwellende KI-Blase blubbert nun seit drei Jahren. Weder Anthropics Claude noch OpenAIs ChatGPT rentieren sich auch nur annähernd, im Gegenteil: Sie kosten die Ex-Start-ups Unmengen Geld. Und sie kosten uns alle Unmengen Strom und Wasser und Elektronik-Hardware, die bald zu Bergen von Elektronikschrott werden könnten, wenn das drastische Wachstum der KI-Großrechenzentren so weitergeht. Die notwendige Umstellung der Energieproduktion hin zu Erneuerbaren wird buchstäblich von KI aufgefressen.
Wir sollten aufhören, Software zu anthropomorphisieren, ihnen also menschliche Fähigkeiten anzudichten. Wir müssen weg von dem Glauben an KI und dem Nachplappern von Versprechungen der Tech-Bosse. Es vernebelt nicht nur von der Leyen die Sinne, sondern auch uns, wenn wir informiert und sachlich einschätzen wollen, welche Fähigkeiten der Sprachmodelle wir wo sinnvoll einsetzen können und was schlicht Bullshit ist.
Wir müssen auch weg von einer allzu freundlichen Sichtweise auf die Tech-Konzerne. Denn sie sind eben keine Heilsbringer, denen nun auch noch mit einer Anti-DSGVO-Agenda entgegengearbeitet werden sollte. Sondern es gehört ihnen mit gesunder Skepsis begegnet sowie dem Willen, geltendes EU-Recht durchzusetzen statt rückzubauen.
Im Vergleich zu der Rede von der Leyens zur sogenannten „State of the Union“ noch im September ist eine Umkehr zu beobachten. Damals betonte die Kommissionspräsidentin in ihrer Rede noch, dass sie „europäische Unabhängigkeit“ und die „Kontrolle über die Technologien […], die unsere Volkswirtschaften antreiben“, anstrebe. Sie wolle eine gute Regulierung der US-Konzerne, sagte die CDU-Politikerin. Explizit zur Digitalregulierung posaunte sie gar: „Wir setzen unsere eigenen Standards. Und unsere eigenen Regeln.“
Davon lässt ihre Anti-DSGVO-Agenda wenig übrig. Kein Wunder, wenn sie offenbar lieber den Übertreibungen und Halbwahrheiten der Tech-Bosse als der Wissenschaft zuhört.
11 Ergänzungen
Wenn Laien zu KI Vorträge halten …
Es handelt sich weniger um Intelligenz als um wohlgefällige Statistik, denn die KI Modelle können die Inhalte nicht verstehen.
„Es ist gut, wenn jemand Kompetentem mal der Kragen platzt und angesehene Wissenschaftler übertriebenen Quatsch als solchen benennen und auf Fehlentwicklungen hinweisen. “
Beim Durchgehen der Liste: „Professor of Gender and Diversity in AI“.
Keine weiteren Fragen mehr.
Klär uns doch mal auf. Was willst du sagen? Wer zu Geschlechtern und Vielfalt in der KI forscht, kann gar nicht kompetent sein? Oder vielleicht: Sind alle inkompetent, denn bei einem steht nämlich was mit Gender und Diversity dran? Oder vielleicht: Mein MAGA-Schal hat leider meine Blutzufuhr ins Gehirn abgedrückt?
Davon ab auch exakt die eine Unterzeichnerin der 73, bei der Gender und/oder Diversity im Titel stehen. Selektive Wahrnehmung und so…
FYI
https://www.ru.nl/en/research/research-projects/ai-for-womens-health
AI for women’s health?
Troubling categories of sex and gender in medical machine learning
Within this situation, women’s health advocates hope that artificial intelligence (AI) can advance our understanding of sex/gender health disparities. However, we lack deep insight into how AI techniques may either reify or destabilize human categories when they are used to, for example, discover medical differences between women and men. To address this, this project draws on feminist Science and Technology Studies to ask: Which views on the nature of gender and sex, and with views on the promises and pitfalls of AI, are shaping the discourse and research practices surrounding women’s health? And how are categories and facts pertaining to sex, gender, and women then constructed and legitimized through the use of medical AI?
Bei der Frage: Bildet das AI-Modell die Wirklichkeit ab, oder ist das „mal wieder privilegiert-weiß-männlich-gefärbt?“, hätte ich schon gerne einige Fachleute für „Gender and Diversity“ unter Dampf gehalten.
Die 72 anderen Unterzeichnenden aus Computerwissenschaften, Linguistik und dergleichen haben sich an der Spezialisierung der Kollegin offenbar nicht gestoßen.
Stattliche Liste von Fakultäten.
Constanze: „Wir müssen auch weg von einer allzu freundlichen Sichtweise auf die Tech-Konzerne. Denn sie sind eben keine Heilsbringer, …“
Völlig richtig! Aber was tun?
Tech-Konzerne, insbesondere jene deren CEOs einem Herrn Trump bei jeder Gelegenheit in den Arsch kriechen, sind nicht nur keine Heilsbringer, sondern eine konkrete Gefahr für demokratisch-freiheitliche Gesellschaften.
Wer aber macht diese Tech-Bros reich und mächtig? Es ist das unerschöpfliche Heer bequemer und ignoranter, emotionalisierter und suggestibler User, DAUs eben.
KI ist eine Herrschaftstechnologie der Reichen, natürlich ist eine reiche Konservative voll und ganz dafür.
Mir scheint, das ist immer noch Zensursula, die mit den Stoppschildern im Netz – eine über die Jahre erfolgreiche Produzentin von Geschwätz. Was sagt das über unsere Kultur?
Dr. Joachim Paul (ex-Pirat, ex NRW-MdL)
So sehr ich auch dem Paper in den Schlussfolgerungen zustimme, es wäre möglich und notwendig gewesen, jeden einzelnen Punkt zu begründen bzw. Fußnoten mit Arbeiten zum Thema anzufügen. Das wäre eine objektivere, logische und nachvollziehbare wissenschaftliche Entgegnung gewesen.
Wieso wird es in den nächsten Jahren zu keiner „Superintelligenz“ kommen können? Das kann man ganz gut erklären (und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze dazu – meist mit ähnlichen Ergebnissen)
Dabei ist egal, ob die Kommission das verstehen würde. Es werden sich schon Leute finden, die ihnen das erklären (zugegeben: so oder so).