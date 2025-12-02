Ihr macht zu Weihnachten eine Spenden-Aktion in eurer Firma oder im Verein? Du hast Geburtstag oder hast einen anderen Grund zu feiern und möchtest lieber Spenden als Geschenke? Dann erstelle eine eigene Spendensammelaktion und unterstütze so unsere Arbeit.

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Auch in vielen Unternehmen fragen Menschen, ob sie mit ein wenig Geld noch etwas Gutes tun können. Immer wieder erreichen uns bei netzpolitik.org Anfragen zu diesem Thema. Deshalb rufen wir in diesem Jahr erstmalig zu Spendenaktionen von und in Unternehmen auf und haben dafür auch ein Werkzeug bereitgestellt, das wir euch hier vorstellen wollen. Genauso gut kannst du das Tool dafür benutzen, wenn du dir statt Geschenke lieber Spenden an uns wünschst.

Doch das Wichtigste zuerst:

Warum für netzpolitik.org spenden?

Wir sind das gemeinwohlorientierte Medium für die digitale Gesellschaft. Mit preisgekrönten Recherchen decken wir Missstände auf, mit langem Atem begleiten wir wichtige politische Debatten und mit praktischen Tipps unterstützen wir Menschen bei Fragen der digitalen Sicherheit.

Wir sind unabhängig : Unser Finanzierungsmodell besteht fast ausschließlich aus Spenden von Leser:innen und Unterstützer:innen. Werbung, Tracking oder Paywalls gibt es bei uns nicht.

: Unser Finanzierungsmodell besteht fast ausschließlich aus Spenden von Leser:innen und Unterstützer:innen. Werbung, Tracking oder Paywalls gibt es bei uns nicht. Wir sind gemeinnützig : Getragen wird die Redaktion vom gemeinnützigen Verein netzpolitik.org e. V., Spenden an uns können also von der Steuer abgesetzt werden.

: Getragen wird die Redaktion vom gemeinnützigen Verein netzpolitik.org e. V., Spenden an uns können also von der Steuer abgesetzt werden. Wir sind transparent : Wie kaum ein anderes Medium legen wir in unseren vierteljährlichen Transparenzberichten unsere Einnahmen und Ausgaben offen.

: Wie kaum ein anderes Medium legen wir in unseren vierteljährlichen Transparenzberichten unsere Einnahmen und Ausgaben offen. Wir stehen für Freiheit: Aus Perspektive der Grund- und Freiheitsrechte setzen wir uns mit unserem Journalismus für eine freie und offene Gesellschaft ein.

Das reicht nicht? Hier sind zehn Gründe mehr, für netzpolitik.org zu spenden.

Wie kann man uns als Unternehmen oder aus einem Unternehmen heraus unterstützen?

Viele größere Unternehmen starten zum Ende des Jahres offizielle Sammelaktionen für einen guten Zweck. Wir freuen uns, wenn ihr uns hier vorschlagt.

Manche Unternehmen spenden auch selbst an gemeinnützige Organisationen. Auch hierfür schlagt uns gerne vor.

Für alle, die unter Kolleg:innen oder im Freundkreis eine eigene Sammelaktion starten möchten, haben wir in diesem Jahr erstmalig ein fertiges Werkzeug.

So legt man eine eigene Sammelaktion an

Besucht unsere Kampagnenseite und klickt auf „Spendenaktion starten“

gebt ein paar Daten an

optional: Bild zur Aktion hochladen

optional: Spendenziel festlegen

optional: individuellen Text zur Aktion formulieren, der die Hintergründe der Aktion beschreibt

optional: individuelles Danke an deine Spender:innen schreiben

Entscheiden, ob die Spendenaktion öffentlich sichtbar auf netzpolitik.org ist

Ihr bekommt dann eine Bestätigungsmail mit den folgenden Infos:

Link zur Aktion zum Teilen

Link zur Administration der Aktion

Link teilen und weiterverbreiten

Ab jetzt könnt ihr euch freuen und zuschauen, wie die Spenden reinrieseln.

Bei Fragen, kontaktiert uns gerne

Bei all dem ist wichtig: Redaktionelle Unabhängigkeit ist unser höchstes Gut. Es gibt keine Gegenleistungen für Spenden. Deswegen erfährt die Redaktion erst gar nicht, wer uns mit Spenden unterstützt.

Bei Rückfragen jeglicher Art stehen wir euch gerne zur Verfügung. Schreibt uns eine Mail an spenden@netzpolitik.org. Gerne können wir auch ein Telefonat verabreden.