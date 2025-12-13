Heute könnt ihr Lucas Fiola alias Fio kennenlernen, der seit einigen Wochen unsere Social-Media-Arbeit aufmöbelt. Schon kurz nach dem Ankommen stand für ihn unsere Jahresend-Kampagne an und die beschäftigt sich mit alten digitalen Kämpfen und neuen Wortspielen. Außerdem sprechen wir mit Fio über das richtige Leben auf den falschen Social-Media-Plattformen.
Daniel nimmt euch im Thema des Monats mit zu seinem Besuch auf dem Digitalgipfel, der diesmal „Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität“ hieß. Dazu haben wir ein paar mittelgute Zug-Metaphern aufs Gleis gesetzt und am Ende noch über Berlin und seine Vor- und Nachteile diskutiert.
In dieser Folge: Anna Biselli, Daniel Leisegang und Lucas Fiola.
Produktion: Serafin Dinges.
Titelmusik: Trummerschlunk.
Links und Infos
Hausmitteilungen
- Das 39C3-Programm
Thema des Monats: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität
- Der Text von Esther und Daniel zu ihrem Besuch auf dem Gipfel
- Daniel kommentiert bei Phoenix den Digitalgipfel
Aus dem Maschinenraum
- Unsere Jahresend-Kampagne „Digital Fights!“
- Alle Möglichkeiten zum Spenden für netzpolitik.org
Blattkritik
- Die Berichterstattung zum Digitalen Omnibus
- Unsere Texte zum neuen MAD-Gesetz
- Recherche zu den Problemen, wenn Behörden alte Domains vergessen
