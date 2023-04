#268 Off The Record :



https://netzpolitik.org/wp-upload/2023/04/23-04-OTR-Pressestellen.mp3

Sehr geehrte Hörer*innen,

vielen Dank für Ihre Presseanfrage. Gerne können wir Ihnen folgendes Statement anbieten:

„netzpolitik.org ist ein Medium für digitale Freiheitsrechte.“

Sie können dieses Zitat einem netzpolitik.org-Sprecher zuordnen.

Nur für Sie zum Hintergrund (nicht direkt zitierbar):

In unserem Podcast „Off/On“ wechseln sich zwei Formate ab.

Bei „Off The Record“ führen wir Sie in den Maschinenraum von netzpolitik.org.

Wir erzählen, wie unsere Recherchen entstehen, und machen transparent, wie wir arbeiten.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

– So oder so ähnlich kann es klingen, wenn wir von Pressestellen konkrete Antworten auf konkrete Fragen bekommen möchten. Nicht selten werden wir mit Allgemeinplätzen abgespeist. Um solche Erfahrungen aufzuarbeiten gründen Chris, Ingo und Sebastian in dieser Podcast-Folge eine Selbsthilfegruppe.

In dieser Folge: Chris Köver, Ingo Dachwitz, Sebastian Meineck.

Produktion: Serafin Dinges.

Titelmusik: Trummerschlunk.

Hier ist die MP3 zum Download. Es gibt den Podcast wie immer auch im offenen ogg-Format.

Unseren Podcast könnt ihr auf vielen Wegen hören. Der einfachste: In dem eingebundenen Player hier auf der Seite auf Play drücken. Ihr findet uns aber ebenso bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, die URL lautet dann netzpolitik.org/podcast/.

Wie immer freuen wir uns über Kritik, Lob und Ideen, entweder hier in den Kommentaren oder per Mail an podcast@netzpolitik.org.

Links und Infos