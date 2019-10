Was vom Tage übrig blieb: Stracheseiten, Druckwaffen und Datenhunde

Der frühere FPÖ-Chef Strache kämpft um seine Facebookseite, nach Halle rücken Waffen aus dem 3D-Drucker in den Fokus und die deutsche Polizei setzt Spürhunde auf Datenträger an. Die besten Reste des Tages.

Facebook würde Fusion von „HC Strache“- mit FPÖ-Seite verbieten (Der Standard)

Der bizarre Streit um die Facebookseite des Rechtsaußen-Politikers Heinz-Christian Strache beschäftigt in Österreich wohl bald die Gerichte. Strache trat nach der Affäre um eine wilde Nacht voller Alkohol und Korruptionsgerede in Ibiza als FPÖ-Chef und Vizekanzler zurück. Seine Facebook-Seite bleibt aber mit knapp 800.000 Fans nach jener von Bald-Wieder-Kanzler Sebastian Kurz die beliebteste Facebook-Politikerseite in Österreich. Die FPÖ entzog Strache nach dem Skandal die Kontrolle. Nun droht Strache, die Seite „HC Strache“ per Klage zurückzuholen. Misslingt ihm das, könnte die FPÖ Straches Seite unter seinem Namen ohne ihn weiterführen oder schließen. (Facebook verweigert die Fusion mit anderen FPÖ-Pages.) Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, setzt sie vielleicht weltweit einen Präzedenzfall.

Muss das Waffenrecht geändert werden? (tagesschau.de)

Stephan B. verwendete größtenteils im 3D-Drucker selbst hergestellte Waffen, um in einer Synagoge in Halle um sich zu schießen. Dennoch sprechen sich Sicherheitspolitiker:innen im Bundestag gegen eine Verschärfung des Waffenrechtes aus. Und das, obwohl sonst alle möglichen Forderungen nach mehr Zugriffsmöglichkeiten für die Sicherheitskräfte laut werden. Waffen aus dem 3D-Drucker funktionieren unter Einsatz heutiger Technik nicht richtig – und gedruckte Waffen sind in Deutschland ohnehin bereits verboten, wie wir letztes Jahr recherchierten. Der grüne Abgeordnete Konstantin von Notz spricht sich stattdessen dafür aus, illegale Waffensammlungen von Rechtsextremen stärker ins Visier zu nehmen.

Erste Datenspeicher-Spürhunde für NRW (Deutschlandfunk)

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen spürt nun versteckte Datenträger, seien es USB-Sticks oder Kameras, mit der Hilfe von Spürhunden auf. Die gerissenen Biester mit Namen wie Ali Baba, Jupp oder Odin wittern die geilen Sticks noch in der finstersten Ecke und holen sich die Beute. Wie genau die Hunde eigentlich Sticks, SIM-Karten oder selbst Disketten (!!!) riechen können, will die Polizei nicht verraten. Dennoch werden wir unsere geheimen Datenträger künftig besser in weitaus geruchsstärkeren Orten verstecken müssen, um sie vor den Hunden zu schützen, etwa in unserer heimischen Marihuana-Plantage.

Jeden Tag bleiben im Chat der Redaktion zahlreiche Links und Themen liegen. Doch die sind viel zu spannend, um sie nicht zu teilen. Deswegen gibt es jetzt die Rubrik „Was vom Tage übrig blieb“, in der die Redakteurinnen und Redakteure gemeinschaftlich solche Links kuratieren und sie unter der Woche um 18 Uhr samt einem aktuellen Ausblick aus unserem Büro veröffentlichen. Wir freuen uns über weitere spannende Links und kurze Beschreibungen der verlinkten Inhalte, die ihr unter dieser Sammlung ergänzen könnt.