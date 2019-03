Von Wikimedia zu Wikipedia? Foundation hinter Wikipedia diskutiert neue Markenstrategie

Fast alle kennen Wikipedia, kaum jemand Wikimedia, Dachmarke für alle Wiki-Projekte der gemeinnützigen Wikimedia Foundation. Diese überlegt deshalb, Wikimedia als Dachmarke zu Gunsten von Wikipedia aufzugeben. Zunächst ist aber die Community am Zug.

Wikipedia zählt zu den bekanntesten und wertvollsten gemeinnützigen Marken im Internet. Einer Branding-Studie im Auftrag der Wikimedia Foundation zu Folge ist Wikipedia mehr als 80 Prozent aller Internetnutzer in Nordamerika und Westeuropa ein Begriff. Ganz anders verhält es sich mit der Marke Wikimedia, die eigentlich als Dachmarke für die verschiedenen Projekte wie das Wörterbuch Wiktionary, den Reiseführer Wikivoyage oder das Medienarchiv Wikimedia Commons fungieren soll. Sie wird, derselben Studie zu Folge, regelmäßig mit der Wikipedia verwechselt oder missverstanden.

Auf Basis dieser Ergebnisse hat die Wikimedia Foundation nun einen Vorschlag zu einem Re-Branding der Wikimedia und ihrer Teilprojekte vorgelegt. Zukünftig soll demnach Wikipedia als Dachmarke dienen und alle Teilprojekte sollen derselben Wiki-Namenslogik folgen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Wikimedia Commons zu „Wikicommons“ umbenannt werden würde. Die einzelnen Teilprojekte könnten außerdem mit dem Zusatz „ein Wikipedia-Projekt“ versehen werden, um die Zugehörigkeit zur Wikipedia-Familie zu signalisieren.

Hoffnung auf mehr Beteiligung bei Schwesterprojekten

Im Ergebnis sollte also ein Markenauftritt stehen, der die Dominanz der Marke Wikipedia anerkennt und für die viel weniger prominenten Schwesterprojekte besser nutzbar macht. So ist mit der neuen Markenstrategie die Hoffnung verknüpft, die Beteiligung in den kleineren Projekten zu steigern.

Bevor die neue Markenstrategie aber implementiert wird, sollen zunächst die Communities der betroffenen Projekte ihre Meinung äußern können. Zu diesem Zweck stehen die Unterlagen und eine FAQ zur neuen Markenstrategie online zur Diskussion. Die endgültige Enscheidung soll im Mai 2019 fallen. Etwaige Namens- und Markenänderungen lokaler Vereine wie Wikimedia Deutschland oder Wikimedia Österreich sollen nach dieser Grundsatzentscheidung gemeinsam und mit Unterstützung der US-Foundation in Angriff genommen werden. Der Vorschlag empfiehlt aber, auch bei diesen Organisationen einen Umstieg von Wikimedia auf Wikipedia zu prüfen.