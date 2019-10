87. Netzpolitischer Abend am 5. November

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat findet am 5. November 2019 der Netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft in der c-base Berlin statt. Im Programm:

Kosmas Zittel: Warum brauchen wir ein umfassendes Hinweisgeberschutzgesetz?

Elisabeth Niekrenz: E-Evidence: Strafermittlungen über Grenzen hinweg

Marita Wiggerthale und Jan Schallaböck: Will die Politik die Macht der Digitalkonzerne beschränken?

Chris Köver: KI-Ethik-Richtlinien

Ihr findet die c-base in der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist wie immer ab 19:15 Uhr, los geht’s gegen 20 Uhr, selbstverständlich auch im Stream unter c-base.org. Der Eintritt ist frei.