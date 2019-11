Mit einer Mobilfunkstrategie will die Bundesregierung endlich Schwung bringen in den schleppenden Mobilfunkausbau. Die meisten heute vorgestellten Punkte sind jedoch bloße Absichtserklärungen. Bis zur wirklich flächendeckenden Mobilfunkversorgung wird noch einige Zeit ins Land ziehen – von 5G ganz zu schweigen.

Nach unzähligen Mobilfunkgipfeln, 5-Punkte-Plänen und Absichtserklärungen hat die Bundesregierung heute ihre neue Mobilfunkstrategie vorgelegt. Damit soll Deutschland endlich seine Nachzüglerrolle ablegen, Ziel ist eine „zukunftsfähige und flächendeckende Mobilfunkversorgung“.

Gelingen soll dies mit einem Bündel an Maßnahmen, die freilich seit geraumer Zeit bekannt sind. Insbesondere die handfesten Vorschläge ergeben sich aus den Auflagen der Bundesnetzagentur, die an die Nutzungsrechte der Frequenzen des kommenden 5G-Mobilfunkstandards gekoppelt sind.

Aufholbedarf bei 4G

So stellt die Regierung in Aussicht, die Versorgung an Autobahnen und Bundesstraßen zu verbessern, Netzbetreiber zur gemeinsamen Nutzung von Funkmasten anzuregen oder bis Ende 2020 ganze 99 Prozent aller Haushalte mit immerhin 4G zu versorgen.

Allein das ist schon ambitioniert: Laut einer aktuellen Studie der Marktforscher von Open Signal hat sich zwar zuletzt die 4G-Versorgung verbessert, liegt hierzulande aber immer noch bei unter 80 Prozent. Vor allem der ländliche Raum ist weiterhin von Funklöchern durchsetzt, insgesamt liegt Deutschland, zumindest laut Open Signal, hinter Ländern wie Libanon, Vietnam und Senegal.

Der Aufholbedarf ist also enorm – schon allein, weil in erster Linie Haushalte statt Flächen versorgt werden sollen. Bis 2024 fasst die Regierung eine Flächenversorgung von 95 Prozent ins Auge.

Tausende Funkmasten benötigt

Doch selbst das wird ohne tausende neue Funkmasten nicht zu schaffen sein. Zwar können die Netzbetreiber selbst für eine gewisse Entlastung sorgen, indem sie beispielsweise neue oder bestehende Masten mit ihren Wettbewerbern teilen. Erst letzte Woche haben die drei großen Betreiber Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland und Vodafone eine Absichtserklärung unterzeichnet, ein tatsächlicher Vertrag soll im nächsten Jahr folgen. Bis zu 6.000 neue Mobilfunkstandorte sollen letztlich koordiniert aufgebaut und genutzt werden.

Unsere Schalte zum Anti-Funkloch-Treffen des Bundeskabinetts in #Meseberg wurde leider unterbrochen. Der Grund: offenbar ein Funkloch. pic.twitter.com/kQWqHAI42S — tagesschau (@tagesschau) November 18, 2019

Allerdings wird das in jedem Fall dauern: Derzeit dauert der gesamte Prozess, von der Planung bis zur Errichtung einer Sendeanlage, im Schnitt zwei Jahre – eine Ewigkeit. Deshalb will die Bundesregierung auch die Länder und Kommunen in die Pflicht nehmen. „Dies gilt vor allem für die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die derzeit oft noch viel zu lange dauern und so den Netzausbau verzögern“, heißt es im Strategiepapier.

Aber auch hier gilt: Zunächst müsse geprüft und beraten werden, um „Beschleunigungs- und Vereinfachungspotenziale“ zu ermitteln. Bei der Zeitplanung heißt es bloß lapidar: „Länder“. Dort, wo der Bund Durchgriffsrecht besitzt, wird es nur geringfügig konkreter. So sollen im zweiten Quartal 2020 schnelle Genehmigungsverfahren identifiziert und schließlich als „best-practice-Modelle“ für kommunale Entscheidungsträger zur Verfügung gestellt werden.

Milliardensubventionen und langjährige Kommunikationsinitiative

Auch die angekündigte Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG), die den Ausbau mit rund 1,1 Milliarden Euro bezuschussen soll, wird noch auf sich warten lassen müssen: „Die Gründung der MIG erfolgt, wenn die Voraussetzungen nach §65 BHO erfüllt sind und die qualifizierte Haushaltssperre der Mittel durch den Bundestag aufgehoben wurde.“ Operativ soll die MIG im dritten Quartal 2020 starten, gibt sich die Regierung optimistisch.

Zweifel und Widerstand von Bürgern, die sich gegen neue Masten wehren, soll mit einer mehrjährigen „Kommunikationsinitiative“ aus dem Weg geräumt werden. Angepeilter Start der allermeisten Maßnahmen – etwa der Einberufung eines ressortübergreifenden Runden Tisches zu „Fragen der Akzeptanz des Mobilfunkausbaus und des Strahlenschutzes“ – ist freilich auch hier frühestens das erste Quartal 2020.

Warten auf 5G

Und bevor dies aus dem Blick gerät: Praktisch alle heute präsentierten Maßnahmen beziehen sich auf die längst überfällige Verbesserung des Ist-Zustandes in den deutschen 4G-Netzen. Von 5G ist nur am Rande zu lesen.

Geschuldet ist dies sicherlich auch den Frequenzbereichen, die im Vorjahr versteigert wurden. Sämtliche davon liegen in einem hochfrequenten Bereich und sind damit für eine Flächenversorgung ungeeignet. Die Nutzungsrechte für passende Frequenzen in den Bereichen 700, 800 und 900 MHz werden jedoch erst 2025 beziehungsweise 2033 frei.

In Betracht zieht die Regierung nun eine Frequenzverlängerung, um den Betreibern eine bessere Planung zu erlauben. Geduld wird gefragt sein: „Die Bundesregierung wird die Bundesnetzagentur kurzfristig bitten, mögliche Implikationen einer Frequenzverlängerung auf die Mobilfunkversorgung umfassend zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung bis Ende 2020 vorzulegen.“