LGBTQ: Tinder zeigt ab jetzt in 69 Ländern Reisewarnungen an

Mal eben als Schwuler in Uganda tindern? Keine gute Idee. Weil in vielen Ländern Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung kriminalisiert werden, führt die Dating-App Reisewarnungen ein und versteckt die entsprechende Kategorie.

69 Länder auf der Welt haben Gesetze, die Homosexualität kriminalisieren. Die Dating-App Tinder, bei der User seit Juni dieses Jahres ihre sexuelle Orientierung einstellen können, will in Zukunft die Nutzer:innen aufgrund der Geolocation vor Risiken warnen. Das teilte das Unternehmen in seinem Blog mit. Reist eine Frau, die sich als lesbisch bei Tinder eingetragen hat, beispielsweise in Kenia ein, dann erscheint eine rote Warnung.

Die Nutzer:innen können sich beim Alert entweder komplett unsichtbar machen oder weiterhin auf Tinder angezeigt werden. Ist letztere Option gewählt, wird die sexuelle Orientierung nicht mehr angezeigt. Die Liste der betroffenen Länder wird zusammen mit dem weltweiten Dachverband der Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Trans- und Intersexorganisationen ILGA aktuell gehalten.

Reale Gefahr in Ländern wie Ägypten

Der sogenannte Traveller Alert ist wichtig, weil es durch die Nutzung von Dating-Apps immer wieder Fälle gab, bei der die Polizei mittels Lockvögeln LGBTQ-Personen ausfindig machte und diese mit Repressionen überzog. In Ägypten wurden mehrere solche Fälle bekannt, betroffen war vor allem die ägyptische LGBTQ-Szene, aber auch ein deutscher Tourist wurden festgenommen und ausgewiesen. Unbedarfte Personen können sich mit der Nutzung von Dating-Apps in Gefahr bringen. In vielen Ländern stehen Haftstrafen, in anderen sogar die Todesstrafe auf homosexuelle Handlungen.

Die schwule Dating-App Grindr hatte nach mehreren Vorfällen und massiver Kritik die Ortungsfunktion in bestimmten Ländern schon im Jahr 2014 abgeschaltet. Grindr bietet auch einen Passwortschutz und die Option das Grindr-Symbol auf die Bildschirm zu einem unauffälligen Icon zu verändern. Dies soll bei Straßenkontrollen der Polizei schützen.

Eine sinnvolle Weiterentwicklung des Alerts wäre, wenn Personen zusätzlich noch die Option hätten, sich unsichtbar zu machen – auch in Regionen, die keine festgeschriebene rechtliche Diskriminierung oder Kriminalisierung haben. Die Nutzer:innen von Tinder könnten so selbstbestimmt Diskriminierungen in Gebieten mit beispielsweise hoher Homophobie vorbeugen.