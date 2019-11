Was vom Tage übrig blieb

How Extreme Is The European Far Right? Investigating Overlaps in the German Far-Right Scene on Twitter (VOX-Pol)

Reem Ahmed und Daniela Pisoiu untersuchen in ihrer 100-seitigen Studie qualitativ und quantitativ, wie sich Nazis aus den „Far-Right“-Gruppen Identitäre Bewegung Deutschland, Alternative für Deutschland und Autonome Nationalisten auf Twitter vom Verhalten ähneln. Aus den Ergebnissen: Die Gruppen haben die gleichen Motive, Feindgruppen und Quellen („Daily Mail, Express, RT, Die Welt“). Und sie kommen bei ihren Zielgruppen positiv damit an, wenn sie zusammen andere Menschen rhetorisch ausgrenzen. Wobei jeder über Nazis weiß: Bei Rhetorik bleibt es selten.

„YouTubers Union“ sucht den Streit mit Google (Heise)

Im Oktober hatte YouTube sich geweigert mit dem Gründer der „YouTubers Union“ Jörg Sprave zu sprechen. FairTube, eine Kampagne der Gewerkschaft und der IG Metall, hat deshalb jetzt eine Protestaktion gestartet. Die Forderungen der Kampagne sollen per Einschreiben an die Konzernzentrale geschickt werden. Zu den Anliegen der Initiative gehören transparentere Kommunikation sowie Einspruchs- und Mitbestimmungmöglichkeiten für Youtuber:innen. Ausgangspunkt der Kritik ist die sogenannte „Adpocalypse“ 2017: Nachdem YouTube seine Algorithmen geändert hatte, brachen für viele kleinere Videoschaffende die Einnahmen ein.

Eilklage: Veröffentlicht die Protokolle des Klimakabinetts! (FragDenStaat)

Jahrelang hat die Bundesregierung geschlafen – jetzt kann es nicht schnell genug gehen mit den Klimaschutz-Gesetzen. Schon morgen sollen fünf Gesetze des sogenannten Klimapakets im Bundestag verabschiedet werden. Allerdings ist bisher nicht klar, wie die Gesetze zustande kamen und welche Alternativen besprochen wurden. FragDenStaat verklagt die Bundesregierung deshalb auf Offenlegung der Protokolle des Klimakabinetts. Und weil weder das Klima noch die Gesetzgebung warten, haben sie gleich eine Eilklage eingereicht.

