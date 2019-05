82. Netzpolitischer Abend am 4. Juni in Berlin: Ein Jahr europäischer Datenschutz

Die Digitale Gesellschaft würdigt das erste Jahr Datenschutzgrundverordnung mit einer Sonderausgabe des Netzpolitischen Abends. Am 4. Juni gibt es unter anderem die Perspektive der Datenschutzpraxis, der Aufsichtsbehörden und des Projekts OpenSchufa zu hören.

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat findet am 4 Juni der Netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft in der c-base Berlin statt. Dieses Mal mit einer Sonderausgabe zu einem Jahr Datenschutzgrundverordnung.

Philipp Stroh (Referent bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit): Datenschutzaufsicht unter DSGVO.

Luise (Juristin, aktiv bei der Initiative Digitale Freiheit): Setzt der Säbelzahntiger zum Sprung an? Umsetzung der DSGVO in der Praxis

Arne Semsrott und Walter Palmetshofer (Open Knowledge Foundation): OpenSchufa und was daraus wurde.

Ihr findet die c-base in der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist wie immer ab 19:15 Uhr, los geht’s gegen 20 Uhr, selbstverständlich auch im Stream unter http://c-base.org. Der Eintritt ist frei.