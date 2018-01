Richard Gutjahr lässt Domain von rechtsradikalem Magazin Compact pfänden

Schlechte Nachrichten für Jürgen Elsässer: Der Journalist Richard Gutjahr lässt die Domain des rechtsradikalen Magazins Compact pfänden. Gutjahr hatte zuletzt öffentlich gemacht, wie er und seine Familie über das Internet mit Hassbotschaften eingedeckt werden. Gutjahr steht im Fokus von Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern, seit er zufällig beim Terroranschlag von Nizza vor Ort war. Ein Teil der Angriffe auf Gutjahr ging von Elässers Compact aus.

Wir finanzieren uns zu fast 100 % aus Spenden von Leserinnen und Lesern. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder einem Dauerauftrag.

Konkret geht es um einen Fall, in dem Richard Gutjahr das Verschwörungsbuch „verheimlicht – vertuscht – vergessen 2017: Was 2016 nicht in der Zeitung stand“ des Kopp-Autors Gerhard Wisnewski auf Amazon rezensierte. In diesem Buch, das mittlerweile vom Markt geklagt ist, hatte Wisnewski krude Verschwörungstheorien über Gutjahr verbreitet. Als die Rezension online war, rief Gutjahr auf Facebook dazu auf, dass seine Abonnenten und Freunde die Rezension als „hilfreich“ bewerten sollten. Daraufhin mobilisierte Compact gegen Gutjahr und warf ihm eine Zensurkampagne vor.

Gegen von Compact verbreitete ehrenrührige Verdächtigungen ging Gutjahr nun rechtlich vor und gewann erstinstanzlich vor Gericht. Weil Compact jedoch den in einem Kostenfeststellungsbeschluss festgesetzten vierstelligen Betrag nicht bezahlte, konnten Gutjahr und sein Anwalt Markus Kompa die Pfändung der Domain der Rechtspopulisten veranlassen.

Richard Gutjahr erklärt am Dienstag gegenüber netzpolitik.org, warum er ausgerechnet die Domain pfänden lässt:

„Ich habe mir mit großem Interesse das Mobiliar der Compact-Villa im letzten SPIEGEL angesehen. Es gab dort aber nichts, was mich interessiert hätte. Also haben wir uns für die Domain entschieden.“

Compact hat nach Auskunft von Gutjahrs Anwalt mittlerweile die Summe bezahlt. Auf eine Anfrage von netzpolitik.org reagierte der Querfront-Verlag nicht kurzfristig. Hätte Gutjahr die Kontrolle über die Domain erhalten, hätte er die Domain auf einen beliebigen Server transferieren und damit auch von ihm bestimmte Inhalte zeigen lassen können. Denkbar wäre auch eine Versteigerung der Domain gewesen.