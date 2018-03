Klage erfolgreich: Amazons Dash Button verstößt gegen Informationspflichten (Update)

Die Verbraucherzentrale des Landes Nordrhein-Westfalen hat vor dem Landgericht München I mit Erfolg gegen Amazon geklagt. Grund dafür ist ein neues Angebot auf der Website des Online-Händlers. Sogenannte Dash Buttons können Bedarfsartikel wie Waschmittel oder Toilettenpapier per Knopfdruck bestellen – sie haben jedoch einen Haken: Die Bestellung bleibt ohne App für die Benutzer undurchsichtig und kann sogar mit anderen Preisen oder Waren verbunden sein als der Kunde dachte.

Die Verbraucherzentrale NRW äußerte Bedenken:

Wir kritisieren am Amazon Dash Button die aktuelle Funktionsweise. Unserer Meinung nach wird der Verbraucher beim Bestellen nicht hinreichend darüber aufgeklärt, welche Ware er zu welchem Preis bestellt. Zwar kann er vorher den Dash Button mit einem speziellen Produkt einrichten und es wird ihm auch der Preis genannt. Amazon behält sich aber vor, sowohl die Ware als auch den Preis zwischendurch zu ändern. In dem Moment, in dem der Verbraucher auf den Knopf drückt, weiß er also nicht, was er kauft. Er erfährt dies erst später und kauft somit die Katze im Sack.